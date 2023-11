Microsoft Word незаметно влияет на то, мы использует язык

Трудно определить, как много людей используют Word. По недавним данным, сейчас в употреблении 1,4 млрд устройств на базе Windows, и это программное обеспечение применяет в 90% компаний из списка Fortune 500.

Этот контекст очень важен, поскольку помогает объяснить, почему и как Word оказывает такое влияние на наши жизни.

Учитывая такую распространенность, довольно иронично, что Word редко был первопроходцем в плане ввода новых функций. Это был далеко не первый текстовый процессор. Ему часто приписывают внедрение грамматических инструментов, хотя они были разработаны на несколько десятков лет позже. Даже история изменений, которая позволяет видеть правки в документе, не была изобретена Microsoft.

Тем не менее, у Word была суперсила — использовать в дизайне простые и находчивые решения, чтобы сделать эти функции доступными не только технарям, но и глобальной аудитории. Сегодня философия WYSIWYG (What You See Is What You Get, «что видишь, то и получишь») широко используется в программном обеспечении и интернете.

Word внедрил разрывы строки, полужирный шрифт и курсив. Он вывел на новый уровень качество типографского набора и использование шаблонов. Именно через шаблоны Word впервые начал влиять на то, как мы общаемся.

«Шаблоны Word привели к тому, что люди стали использовать в коммуникации одно и то же форматирование, и со временем это закрепилось как норма... Пользователи знали, где искать информацию в стандартизированных документах, и им не приходилось тратить время, чтобы найти то, что нужно» — говорит Глория Марк, профессор информатики в Университете Калифорнии, Ирвайн, где она изучает взаимодействие человека и компьютера.

Word также сыграл важную в распространении английского как международного языка бизнеса. Родной язык Microsoft — американский английский, и учитывая распространенность Word, это по меньшей мере укрепило его лидирующие позиции.

«Word преимущественно работает на английском. Все больше бизнесов становятся глобальными, и широкое использование Word в профессиональной и технической среде привело к заимствованию английских терминов и структур, что усиливает тренд на лингвистическую гомогенизацию» — говорит Ноэль Вулф, эксперт по лингвистике платформы для изучения языков Babbel.

Инструменты проверки правописания и грамматики также скрыто диктуют, какой язык использовать. Казалось бы, банальные функции «продвигают ощущение постоянства и правильности», объясняет Вулф, из-за чего страдает разнообразие письма: «Писатели, которые ориентируются на автоматические нормы программы, могут непреднамеренно отказаться от своего уникального голоса и выражений».

Эффект еще более выражен в контексте автозамены и текстовых подсказок. Сегодня, когда пользователь вводит текст в Word, программа может автоматически исправить правописание и предположить, что написать далее. Эти подсказки не основаны на вашем личном стиле и тоне (во всяком случае, пока) — они базируются на правилах. Вы увидите те же подсказки, что и миллионы других пользователей.

И это еще один пример того, как Word стандартизирует язык, направляя всех по одному пути.

Хотели бы лучше знать родной язык или выучить иностранный? Есть свидетельства, что автозамена негативно влияет на навыки правописания и орфографии.

«Word может не знать диалектные слова или грамматику, и будет исправлять их» — добавляет Глория Марк. В результате региональные особенности вытесняются. На индивидуальном уровне такие последствия кажутся минимальными, но масштаб растет, когда их повторяет программа с миллионами, если не миллиардами пользователей.

Интеграция ИИ в обработку речи может усугубить эффект. Впрочем, здесь мнения расходятся. С одной стороны, избавив людей от технических аспектов правописания, конструирования предложений и так далее, искусственный интеллект может обеспечить свободу творчества.

В то же время, автоматизация может лишить нас мотивации учиться и усовершенствовать лингвистические и писательские навыки, считает Вулф. Если большие языковые модели тренируются на все более однообразном контенте, есть риск, что это усугубит, а не улучшит ситуацию.

В любом случае, в следующие 40 лет Word наверняка продолжит влиять на язык и общество, как уже делает это 40 лет.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash