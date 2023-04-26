Почему новые функции делают привычные сервисы хуже

Кажется, найти нужную информацию в поисковике Google становится все сложнее — результаты переполнены рекламой и контентом, оптимизированным для поисковых систем. То же касается и соцсетей: вместо фотографий друзей мы видим все больше рекламы от блогеров. Почему с каждым нововведением пользоваться цифровыми продуктами все сложнее? Ответ — в пересказе материала Business Insider.

Отказ от основного продукта

С 2000-х по начало 2010-х годов появлялись новые и интересные продукты, которые делали нашу жизнь проще. Оценки и доходы технологических компаний росли, и к ним присоединялись новые пользователи.

Однако за последние годы произошло замедление, поскольку новых онлайн-пользователей становится меньше. Компании изо всех сил пытаются повторить взрывной рост первых лет. Попутно многие из них отказались от своей первоначальной миссии и начали монетизировать каждое взаимодействие с клиентом.

Некоторые полностью отошли от идей, которые изначально принесли им популярность. Лучший пример — Meta*, ранее известная как Facebook*.

Компания предлагала простой и удобный способ общаться с друзьями, но с годами реклама и дополнительные функции ухудшили этот опыт, что отразилось на росте аудитории и доходов. Вместо того чтобы улучшить свои продукты и снова сделать их привлекательными для людей, Meta* сосредоточилась на метавселенной (поэтому и изменила свое название).

При этом серьезно пострадал основной продукт. Пользователи Facebook* и Instagram* хотят видеть контент от друзей и людей, на которых подписаны. В то же время разработчики предлагают им рекламу и ролики в стиле TikTok.

Погоня за трендами

Но даже если компании заявляют, что работают над основным продуктом, во многих случаях они лишь бездумно следуют тенденциям, которые ухудшают пользовательский опыт.

Так, в 2021 году, на пике популярности метавселенной, CEO Microsoft Сатья Наделла заявил, что технологию «невозможно переоценить». Однако менее чем через два года компания уволила почти всю команду по метавселенной, и пока неизвестно, продолжит ли она развивать это направление.

Теперь Microsoft, которая за последние месяцы сократила несколько тысяч человек, сосредоточилась на ИИ. В феврале она представила новую версию поисковика Bing с функциями, работающими на базе чат-бота ChatGPT.

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Google годами откладывала запуск собственного ИИ-бота из этических соображений, но затем представила его недоработанную версию как ответ Microsoft.

За этим трендом гонятся и другие обитатели Кремниевой долины, в том числе Snapchat и поисковая система DuckDuckGo, ориентированная на конфиденциальность. Даже Meta* собрала команду по разработке ИИ-инструментов, что немного повысило стоимость ее акций.

Таким образом, компании направляют миллиарды долларов на совершенно новые технологии, не задумываясь, какую пользу (или вред) они принесут людям. Вместо этого они заинтересованы в том, чтобы увеличивать стоимость своих акций и демонстрировать рост доходов каждый квартал — даже если это не усиливает их фактическую цель.

Тем не менее некоторым удавалось успешно внедрить инновации в основной продукт. Например, Netflix, которая рассылала DVD по почте, а затем перешла к стримингу и привлекла сотни миллионов пользователей.

Причина в том, что компания правильно выбрала продукт, опыт и время: средняя скорость интернета выросла до уровня, когда можно предоставлять ту же услугу большему количеству людей и с меньшими усилиями. Кроме того, Netflix уже знала, что людям нравится смотреть фильмы дома.

«Менталитет роста»

Кажется, компании теперь стремятся продавать рекламу и наращивать доходы, а не предоставлять и улучшать свои основные услуги — помогать находить информацию, покупать товары и общаться с людьми.

Пытаясь привлечь инвесторов, они нанимают и затем увольняют тысячи работников, продвигают новые технологии, а спустя несколько месяцев меняют свой курс. Фокус на рыночных показателях создает иллюзию роста в ущерб реальному развитию.

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Такое мышление распространилось и в стартапах на ранних стадиях, которые обычно считают полигоном для инноваций. Венчурные и прочие инвесторы ставят на первое место рост, а не создание полезного продукта и устойчивого бизнеса. Они побуждают компании сосредотачиваться не на пользователях, а на трендах, которые позволят им максимально приумножить свои инвестиции.

Конечный результат — отсутствие инноваций. Когда компании мотивированы расти любой ценой (даже если это делает пользовательский опыт хуже), они не стремятся изменить или улучшить мир.

Инновации могут стоить дорого и приносить убытки. А, значит, будут лишь краткосрочные новшества, которые радуют венчурных капиталистов, но раздражают обычных пользователей.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: Girts Ragelis / Shutterstock