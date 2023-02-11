Microsoft свернула проект по созданию промышленной метавселенной

Сотня человек из команды Industrial Metaverse были уволены, поскольку корпорация Microsoft решила свернуть проект по созданию промышленной метавселенной.

Об этом источник, близкий к компании, сообщил порталу The Information.

Он уточнил, что команда, состоящая в основном из группы, известной внутри компании как Project Bonsai, стала жертвой объявленного в прошлом месяце плана Microsoft по увольнению 10 тыс. сотрудников, или около 4,5% ее рабочей силы.

Microsoft собрала костяк команды Industrial Metaverse в октябре, чтобы запустить разработку программных интерфейсов для работы с системами управления электростанциями, промышленной робототехникой и транспортными сетями.

Аналитики The Information считают, что свертывание проекта связано с пересмотром приоритетов компании.

Microsoft планирует больше инвестировать в развитие генеративного ИИ (OpenAI, ChatGPT и другие разработки).

Известно, что в рамках увольнений внутри Microsoft также закрыли социальную платформу виртуальной реальности AltspaceVR, которую в 2017 году корпорация купила у основателя Эрика Ромо.

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