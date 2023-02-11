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Microsoft свернула проект по созданию промышленной метавселенной

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Сотня человек из команды Industrial Metaverse были уволены, поскольку корпорация Microsoft решила свернуть проект по созданию промышленной метавселенной.

Microsoft свернула проект по созданию промышленной метавселенной

Об этом источник, близкий к компании, сообщил порталу The Information.

Он уточнил, что команда, состоящая в основном из группы, известной внутри компании как Project Bonsai, стала жертвой объявленного в прошлом месяце плана Microsoft по увольнению 10 тыс. сотрудников, или около 4,5% ее рабочей силы.

Microsoft собрала костяк команды Industrial Metaverse в октябре, чтобы запустить разработку программных интерфейсов для работы с системами управления электростанциями, промышленной робототехникой и транспортными сетями.

Аналитики The Information считают, что свертывание проекта связано с пересмотром приоритетов компании.

Microsoft планирует больше инвестировать в развитие генеративного ИИ (OpenAI, ChatGPT и другие разработки).

Известно, что в рамках увольнений внутри Microsoft также закрыли социальную платформу виртуальной реальности AltspaceVR, которую в 2017 году корпорация купила у основателя Эрика Ромо.

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Фото на обложке: Unsplash

 

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