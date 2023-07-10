Взлет и падение Skype: история самой известной платформы для видеозвонков

Что случилось с платформой, которая когда-то была лидером рынка? Вспомним историю Skype и какие факторы привели к ее росту и последующему упадку.

Тем не менее, с годами популярность Skype падала. Ситуацию не исправила даже пандемия: она стала звездным часом для инструмента видеозвонков Zoom.

Skype считают первопроходцем в онлайн-общении. Предложив технологию передачи голоса по интернет-протоколу, компания навсегда изменила взаимодействие людей в сети.

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Расцвет Skype

Skype был создан в 2003 году двумя разработчиками из Эстонии.

За плечами у Никласа Зеннстрема и Януса Фрииса уже был успешный проект — одноранговое приложение Kazaa для обмена файлами. Они использовали часть кода Kazaa в Skype для разработки собственной одноранговой архитектуры, которая помогла обеспечить более надежную и качественную аудио- и видеосвязь.

Первоначально Skype назывался Skyper. Позже основатели поняли, что это название уже используется в некоторых интернет-доменах, и убрали из названия одну букву.

Skype быстро завоевал популярность благодаря инновационным функциям и превосходному пользовательскому интерфейсу, отличавшего его от конкурентов. Их прорыв в технологии VoIP изменил способ общения людей онлайн и открыл новые возможности для глобального сотрудничества.

Чем известен Skype?

Skypes позволял пользователям общаться напрямую, не полагаясь на центральный сервер. Это позволило людям со всего мира наслаждаться высококачественной голосовой и видеосвязью. В начале 2000-х это было тем переломным моментом, который был необходим Skype, чтобы завоевать себе имя.

В отличие от многих конкурентов, Зеннстрем и Фриис стремились к минимализму.

Интерфейс Skype Beta 4.0. Скриншот: TechCrunch

Вместо того чтобы перегружать Skype функциями, они сосредоточились на том, чтобы преуспеть в одной области — общении. Это добавляло ему очарования, делая Skype простой платформой для видеоконференцсвязи.

Теперь если кто-то хотел совершить звонок через интернет, он использовал Skype.

Инструмент быстро стал хитом. Он подходил как для встреч с друзьями, так и для конференций с коллегами. Кроме того, это было идеальным решением для компаний, ищущих дешевый способ общения с сотрудниками и клиентами.

К середине 2000-х годов Skype захватил мир штурмом. Казалось, за ним было будущее.

Что стало причиной краха Skype?

Ошибки менеджмента eBay

Популярность Skype стремительно росла, и в конечном итоге в 2005 году eBay купил его за $2,5 млрд. Сделка принесла большие деньги, но быстро стало очевидно, что компания изо всех сил пыталась монетизировать Skype и не смогла полностью интегрировать его в свои сервисы.

При этом eBay был не слишком заинтересован в росте и развитии Skype. В центре внимания компании по-прежнему было направление e-commerce, и Skype не получал ресурсов, необходимых для дальнейшего роста. Это мешало внедрять инновации и конкурировать с другими средствами коммуникации.

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Еще хуже было то, что в eBay назвали Skype переоцененным. Отношения между основателями и руководством eBay ухудшались, и в начале 2008 года Фриис и Зеннстрем покинули компанию. После этого eBay перестала уделять внимание Skype.

Актив продали группе инвесторов во главе с Silver Lake Partners. Сделка была как нельзя кстати: платформа испытывала трудности и смогла заняться улучшением своих ключевых услуг: аудио- и видеосвязи. В 2011 году Microsoft предложила купить Skype за $8,5 млрд.

Плохое управление со стороны Microsoft

Когда к вам приходит технологический гигант, вы открываете ему дверь. Однако выяснилось, что поглощение крупной компанией не всегда так радужно, как кажется.

Microsoft улучшила свои коммуникационные функции, приобретя Skype, что в конечном итоге привело к созданию корпоративной версии — Skype для бизнеса.

И это, возможно, было единственным хорошим результатом сделки.

Одна из проблем, связанных с приобретением, заключалась в том, что Microsoft отошла от того самого, что делало Skype особенным, — VoIP. Вместо этого, чтобы опередить конкурентов, они добавили функции, которые не соответствовали позиции Skype как инструмента общения и совместной работы.

Раздувая продукт, Microsoft ослабила основные преимущества Skype и его бренд. Это привело к тому, что пользователи столкнулись с проблемами производительности, вдобавок ко все более запутанному пользовательскому интерфейсу.

Популярность Zoom

Прежде чем погрузиться в историю успеха Zoom, сделаем шаг назад.

Эрик Юань, бывший инженер Cisco, основал Zoom в 2011 году. Его главной целью было сделать видеосвязь более удобной для пользователя и эффективной. В то время Skype уже был популярным инструментом, но у Zoom было несколько хитростей в запасе.

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В то время как Microsoft изо всех сил пыталась найти правильную стратегию для Skype, Zoom сосредоточилась на повышении производительности и безопасности. Вместо того чтобы внедрять новые функции, Zoom вернулся к основам, преуспев в том, в чем раньше был хорош Skype, — в чистом общении.

Сохранив простой пользовательский интерфейс и предложив лучшее качество видео и звука, Zoom извлек выгоду из слабых сторон Skype и идеально позиционировал себя для роста на рынке.

Удаленная работа как катализатор

Когда в 2020 году мир отправился на локдаун, удаленная работа стала новой нормой. За одну ночь личные встречи были заменены видеозвонками, и всем пришлось быстро адаптироваться.

Видеоконференции стали важным инструментом для удаленных работников, позволяющим оставаться на связи и совместно работать в режиме онлайн. Можно было бы подумать, что это прекрасная возможность для Skype укрепить свои позиции, но вместо этого Zoom взял инициативу в свои руки.

Главный конкурент Skype был проще в использовании и надежнее. Zoom сосредоточился только на добавлении функций, которые полезны для видеоконференций и совместной работы, таких как виртуальные фоны, общий доступ к экрану и опции записи.

Уделяя приоритетное внимание этим областям, Zoom смог адресно удовлетворить потребности рынка и зарекомендовать себя в качестве превосходной альтернативы Skype.

Текущее состояние и интересные факты о Skype

В 2021 году Microsoft отправила Skype для бизнеса на полку. Вместо того чтобы обслуживать корпоративных пользователей, компания решила сосредоточиться на персональной версии сервиса.

Идея состояла в том, чтобы побудить людей оставаться на связи со своими близкими, независимо от того, в какой точке мира они находятся. Идея сработала. Хотя Skype, возможно, уже не тот мощный сервис, каким был когда-то, ему по-прежнему удается оставаться на плаву на конкурентном рынке.

Сегодня у Skype свыше 300 млн активных пользователей. Сервисом пользуется более 52,9 тысяч компаний.

По данным Statista, среди пользователей сервиса больше всего жителей США — 13,6%.

Россияне находятся на втором месте — 6,25%.

Третью строчку занимают жители Индии с 5,92%.

Кстати, в среднем пользователь проводит в Skype 3 часа 12 минут в неделю. Конференция в Skype может длиться до 30 часов и поддерживает до 300 участников.

Тем не менее, несмотря на свой культовый статус, очевидно, что Skype стагнирует. С появлением новых, более гибких конкурентов (включая собственную платформу Teams от Microsoft) Skype становится все труднее оставаться актуальным, и это заметно.

Skype сыграл важную роль в объединении людей и повышении производительности. Даже если он допустил несколько грубых ошибок на этом пути, он проложил путь для других замечательных инструментов, которые появились после него.

Возможно ли возродить Skype?

Трудно сказать. Но с быстрым развитием технологий и постоянно растущими требованиями к производительности ему потребуется адаптироваться и предлагать нечто большее, чем просто соответствующие функции. Только время покажет, сможет ли Skype вернуть себе прежние позиции лидера.

При подготовке использованы следующие источники:

Taskade, Windowsreport

Фото на обложке: ArthurStock / Shutterstock