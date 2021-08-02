Онлайн-торговля без продаж: гайд по запуску ПВЗ Ozon

В 2021 году франшиза Ozon стала пятой по выгодности среди франшиз со стартовым вложением до 1 млн рублей (согласно исследованию Forbes ). Многие предприниматели начали активно открывать пункты выдачи заказов, а клиенты быстро распробовали онлайн-покупки. Мы решили поговорить с партнерами франшизы Ozon и узнали, как запустить собственный бизнес за короткий срок с минимальными вложениями, на чем можно зарабатывать и какую финансовую поддержку оказывает компания. На основе их советов мы составили гайд, который поможет вам разобраться в бизнесе пунктов выдачи заказов Ozon.

Наши спикеры:

Александра Савина — живет в Подмосковье вместе с мужем и детьми. Открыла два пункта выдачи Ozon, сейчас собирается запустить еще два, хотя ранее предпринимательством не занималась.

Мария Макарова — занимается бизнесом с 18 лет, экономист по образованию, преподает в МГИМО. Сейчас у Марии два ПВЗ Ozon, готовится открыть еще один.

С чего начать?

Чтобы открыть пункт выдачи заказов, не нужно долго ломать голову и копить деньги годами. Стать партнером Ozon может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель — если у вас зарегистрировано ИП, путь станет еще проще.

Для начала работы нужно заполнить заявку на сайте Ozon — это небольшой опросник, где нужно оставить:

ФИО индивидуального предпринимателя либо генерального директора компании;

контактные данные;

город и планируемую локацию для ПВЗ.

После этого с вами свяжется сотрудник Ozon и расскажет, что делать дальше. Например, вас могут попросить прислать фотографии помещения и его окрестностей, чтобы удостовериться в том, что локация соответствует требованиям Ozon (об этом расскажем чуть позже).

Фото: предоставлено Ozon

Александра и Мария начинали работать с маркетплейсом в 2020 году. Тогда процесс запуска пункта выдачи еще не был оптимизирован и занимал около месяца. Последующие ПВЗ Александры и Марии стартовали намного быстрее.

«Первый раз мою заявку не приняли, — признается Мария. — Я писала всем, кого могла найти, узнавала, что мне надо изменить. Со вторым ПВЗ было гораздо проще: если вы готовы делать все быстро, то на открытие уходит две-три недели».

По словам Марии, у некоторых партнеров от заполнения формы до первого выданного заказа проходит всего неделя.

На чем вы будете зарабатывать

Доход предпринимателя зависит от оборота пункта выдачи заказов — Ozon вознаграждает партнеров процентом, который отличается в разных тарифах. Компания предлагает партнерам два варианта:

«Точка роста» — нужно открыть пункт площадью не менее 20 кв.м, с наружной вывеской и небольшим количеством брендинга (Ozon предоставляет бесплатно). Вознаграждение с оборота на точке составит 3,5%.

«Максимум бренда» — точка располагается в помещении площадью не менее 30 кв.м, оформленном в фирменном стиле Ozon. Предприниматель получит 4,4% от оборота пункта.

Первые три месяца действует льготный период — размер комиссии удваивается и составляет 7% и 8,8% соответственно. Это помогает предпринимателю быстрее окупить расходы на ремонт и открытие точки.

Ozon также оплачивает все возвраты. Даже если покупатель вернул товар — не волнуйтесь, вы получите деньги за оформление возврата. Каждый принятый возврат принесет вам 15 рублей.

Мария и Александра выбрали для себя схему «Максимум бренда». Александра советует другим предпринимателям именно этот формат — ее действующие ПВЗ работают по этому тарифу, к тому же она готовит к открытию еще два.

Мария Макарова

Фото: предоставлено Ozon

Многие партнеры считают, что “Максимум бренда” — невыгодно и трудно. Но могу развенчать этот миф: это несложно, а дальше у вашего ПВЗ будет красивое оформление, которое ценят клиенты Мария Макарова, партнер Ozon

Как выбрать помещение

Подбор правильного помещения и локации будущего пункта — это залог успеха вашей точки. Ведь чем комфортнее клиентам будет добираться до ПВЗ и получать там заказы, тем чаще они будут заказывать товары в ваш пункт выдачи.

ПВЗ должен находиться в месте, где людям комфортно останавливаться — это не только места с высоким трафиком, но и помещения в спальных районах. Ozon рекомендует обратить внимание:

на коммерческие площади на первом этаже жилых комплексов;

помещения на первой линии с входом на уровне земли;

места с высокой проходимостью и рядом с остановками общественного транспорта.

При выборе локации важно помнить об «охранной зоне», в пределах которой другие предприниматели не могут открыть ПВЗ Ozon. Периметр определяется алгоритмом компании — таким образом Ozon заботится о том, чтобы заказы были равномерно распределены по разным точкам района.

Фото: предоставлено Ozon

Одно из требований к помещению — ремонт в соответствии с бренд-буком компании. В случае с «Максимумом бренда» надо соблюдать стандарты при выборе цвета стен и стойки ресепшен, а еще — повесить большую наружную вывеску. Для «Точки роста» будет достаточно однотонных стен, белой стойки и логотипа на фасаде здания.

Все промоматериалы Ozon предоставляет бесплатно.

Александра и Мария признают, что найти подходящую локацию бывает нелегко — в поисках и переговорах с арендодателями им помогают супруги.

«Что касается ремонта, то тут зависит от каждого конкретного помещения, — отмечает Александра. — В некоторых достаточно только покрасить стены, поставить мебель и развесить маркетинг. А в одном из пунктов нам пришлось строить практически все стены заново — это сложнее, но ничего невозможного тут нет».

Какую финансовую поддержку предоставляет Ozon

Ozon разработал две программы для помощи предпринимателям, чтобы они могли быстрее окупить расходы и начать выходить в плюс:

«Финансовая поддержка». Программа позволяет безвозмездно получать от 60 до 90 тысяч рублей равными долями в течение трех месяцев. Обязательным условием для нее является заключение трехстороннего договора между вами, арендодателем и Ozon.

«Выгодный заем». Предприниматель может одолжить у компании от 50 до 100 тысяч рублей. Эту сумму партнер получит разовым платежом.

Необязательно ограничиваться одной программой поддержки — вы можете выбрать подходящий формат или сразу два варианта.Александра пользовалась программой «Финансовая поддержка». Она отмечает, что это далеко не единственная помощь от маркетплейса.

Александра Савина (справа) с супругом

Фото: предоставлено Ozon

Главная поддержка — это двойной тариф на первые три месяца. Не знаю больше ни одной компании, которая предоставляла бы такие условия Александра Савина

Мария добавляет, что за последний год сотрудничать с компанией стало куда удобнее: «Ozon быстро совершенствуется, растет и развивается. Они предоставляют подробные инструкции для тех, кто работает в ПВЗ. И я встретилась с огромным количеством отзывчивых людей, которые были готовы помочь на всех этапах».

Как получить дополнительный заработок

В ПВЗ есть несколько вариантов для дополнительного заработка. К примеру, можно разместить постамат Ozon в «охранной зоне» — для его установки потребуется метр площади и розетка. Все расходы на обслуживание и аренду компания возьмет на себя, а за размещение заказов по ячейкам постамата вы будете получать 2,5% от его оборота.

Кроме того, в ПВЗ можно выдавать заказы других популярных маркетплейсов, магазинов и служб доставки.

Мария к своим ПВЗ подключила по одному партнеру для разнообразия. При этом она не спешит сотрудничать сразу с несколькими компаниями: «Слишком много партнеров — значит, очереди, толпы недовольных клиентов и низкие оценки. Зарабатывать можно и с Ozon — для меня важна не только максимальная прибыль, но и качество».

Фото: предоставлено Ozon

Труд будет вознагражден

Как и любой бизнес, открытие ПВЗ потребует вложений, времени, сил и труда. Но они быстро принесут свои плоды: пункт Александры начал окупаться через четыре месяца после старта. Марии удалось выйти в плюс уже в первый месяц работы.

Важно помнить, что в ПВЗ вы не можете привлечь дополнительные продажи, так как клиент приходит за получением заказа, который, к тому же, может вернуть.

Чтобы мотивировать клиентов возвращаться именно к вам, стоит уделять особое внимание качественному продвижению точки, повышению клиентского сервиса и инструментам лояльности.

«Это серьезный бизнес, — резюмирует Александра. — В него надо вкладываться, и золотые горы не посыпятся на вас сразу. Но если вы готовы стараться и учиться — то заниматься этим однозначно стоит».

Подробнее узнать о форматах работы ПВЗ можно на сайте Ozon, а также в телеграм-канале для партнеров ПВЗ Ozon — там размещается полезная информация для предпринимателей.