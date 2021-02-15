Получить инвайт и заработать: как увидеть потенциал новых социальных платформ

Этот ажиотаж не дает покоя конкурентам. Facebook уже приступил к разработке конкурента Clubhouse. Twitter уже тестирует подобный сервис. Предприниматель Синем Гюнель рассказывает, как ее партнер Филип смог быстро оценить потенциал новой платформы и уже зарабатывает там по $150 в час.

Причина популярности Clubhouse – синдром упущенных возможностей: кажется, именно там сейчас происходит все самое интересное. Пользователи готовы на все, чтобы получить пропуск в сообщество предпринимателей, экспертов, а, возможно, и политиков .

Что такое Clubhouse?

Приложение было запущено в апреле 2020 года и доступно только по приглашениям. Спустя 10 месяцев оно оценивалось в $1 млрд.

В Clubhouse можно создавать так называемые комнаты, которые обычно посвящены специфической теме или отрасли. Пользователи могут послушать обсуждение или присоединиться к нему.

Это голосовая социальная сеть — никаких картинок или текстов.

Трудно сказать, нужна ли нам еще одна платформа для общения. До появления Facebook никто не думал, что он нам нужен. Пока мы не получили Instagram, никто не чувствовал потребность часами просматривать фотография и сторис.

Эксперты считают, что Clubhouse появился в правильное время и помог тысячам людей, уставшим от карантина. В эпоху социального дистанцирования сервис дал шанс вести осмысленные беседы с людьми со всего мира на своих условиях. Можно сидеть в пижаме, не боясь, что кто-то попросит включить камеру, и покинуть сессию, не чувствуя себя неловко.

Как избежать синдрома упущенных возможностей и использовать его по максимуму

Большинство приходят в Clubhouse, потому что боятся что-то пропустить. Они не хотят остаться в стороне от чего-то нового, привлекательного и способного стать символом эпохи. Именно такой и была цель приложения, в котором можно зарегистрироваться только по приглашению.

Поэтому сейчас пользователи всеми силами пытаются получить инвайт.

Некоторые также начали задумываться, как монетизировать Clubhouse или включить его в воронку продаж до того, как разобрались в принципах работы платформы.

Филип поступил иначе: он стал участником, послушал выступления таких людей, как Гари Вайнерчук, и решил изучить площадку, не надеясь на ней заработать. Им руководили не деньги, а любопытство.

Как извлечь выгоду из появления новой платформы

Новые социальные сети и приложения появляются постоянно.

Когда Google сообщила о запуске Keen в 2020 году, можно было ожидать, что она станет культовой. Этого не случилось.

Когда TikTok нарастил аудиторию, большинство взрослых и маркетологов не обратили на него внимания. Они думали, что это просто площадка, на которой дети выкладывают свои танцы. Они ошибались.

Понять, какая социальная сеть станет популярной, непросто. Для этого стоит задать себе три вопроса.

Есть ли у меня ресурсы?

Чтобы разобраться в работе новой платформы и понять ее потенциал, требуется очень много времени. За последние шесть недель Филип проводил в Clubhouse примерно 2-4 часа в день. Даже продвинутому пользователю понадобится тратить от 10 часов в неделю. И так несколько раз.

Если вы не хотите или не можете тратить свои ресурсы, разумнее отказаться от изучения новой площадки или хотя бы отложить это на более поздний срок. Так вы сможете полагаться на чужой опыт, будь то инструкции на YouTube или профессиональные платные курсы.

Соответствуют ли пользователи платформы моей аудитории?

Представим, что у вас есть достаточно времени. Стоит ли тратить его на Clubhouse?

Да, если вы считаете, что его пользователи соответствуют вашей целевой аудитории. Это даст возможность увеличить продажи или повысить узнаваемость бренда.

Нет, если типичный пользователь совсем не подходит под описание вашего идеального клиента. Хотя аудитория новых платформ может быстро меняться, важно знать, кто ими пользуется.

Например, на Clubhouse мало подростков. Дело даже не в возрасте: площадку используют для обсуждений, а в них редко принимает участие тот, кто не разбирается в теме.

Первыми пользователями Clubhouse были венчурные капиталисты, инвесторы и эксперты, такие как Гари Вайнерчук или Питер Тиль. Они определили тренд развития социальной сети на ближайшие месяцы.

Подходит ли мне такой контент?

Это один из самых важных вопросов, который может задать себе предприниматель.

Тому, кто не любит фотографироваться, лучше не использовать Instagram.

Тот, кто терпеть не может писать, вряд ли создаст успешный блог.

А тот, кто ненавидит выступать перед аудиторией, вряд ли получит удовольствие от сессии в Clubhouse.

Залог успеха на любой площадке — комфортно себя чувствовать, создавая определенный контент.

Как заработать на Clubhouse?

В январе Филип почти каждый день был участником или организатором сессий в Clubhouse. В общей сложности у него было более 100 сессий — иногда больше 5 в день. Это помогло ему быстро понять платформу и ее пользователей, а также правила успешной сессии.

Кроме этого, он познакомился с десятками единомышленников и понял, чего они хотят от Clubhouse. В процессе он размещал скриншоты сессий в Facebook, сторис в Instagram и на Linkedin.

Спустя несколько недель многие из нашего круга общения поняли, что Филип был одним из первых пользователей платформы, и предположили, что он знает, как извлечь из нее максимум пользы. Благодаря своей активности он получил статус эксперта, его приглашают к сотрудничеству и просят модерировать сессии.

Те, кто хочет быстро получить инсайты, готов платить. Сейчас на площадке множество профессионалов и экспертов из разных ниш.

Те, кто платит модераторам, хотят казаться не просто интервьюерами, а экспертами.

Модератор помогает организовать и направить разговор. Часто это также пользователь с большим количеством подписчиков. У Филипа их более 1000, и он может привлечь аудиторию для мероприятия.

Открывая для себя новую платформу, мы спрашиваем себя, что нами движет: любопытство или потенциальная возможность. В первые несколько недель Clubhouse был скорее хобби.

Мы до сих пор не уверены, как встроить его в свою бизнес-модель. Однако мы знаем, что у него большой потенциал. Пока мы не осознаем, как им воспользоваться, Филип продолжит проводить сессии и модерировать комнаты для других экспертов, чтобы набраться больше опыта и использовать платформу в своих целях.

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Фото на обложке: Unsplash