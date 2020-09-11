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Объединённая авиастроительная корпорация объявляет конкурс «Будущее авиации — 2020»

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Объединённая авиастроительная корпорация организовывает Всероссийский конкурс «Будущее авиации — 2020». В нём могут принять участие студенты и молодые специалисты, у которых есть перспективные авиационные проекты. Подать заявку надо до 30 сентября включительно.

Объединённая авиастроительная корпорация объявляет конкурс «Будущее авиации — 2020»

Участвовать могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Надо сделать проект в любом из этих направлений:

  • цифровые технологии — любые проекты по внедрению ПО и обработки данных;
  • самодиагностирующиеся конструкции и системы;
  • послепродажное обслуживание;
  • электрический самолет;
  • новые авиационные материалы и покрытия;
  • производственные технологии;
  • лазерные и электромагнитные технологии, включая оптические и электромагнитные излучатели большой мощности;
  • развитие региональных авиалиний и малой авиации;
  • безопасность полетов;
  • новые концепции воздушных судов.

Обсуждение проектов пройдёт на онлайн-площадке. Участники смогут рассказать о своём изобретении, а также присоединиться к другим конкурсантам в качестве соавторов и выйти в следующий этап командным составом. Доработать проекты помогут эксперты — они дадут советы и рекомендации по разработке. 

Отбор полуфиналистов пройдёт в ноябре. Финальный этап состоится в декабре. Он включает презентацию и защиту проектов перед топ-менеджерами Объединённой авиационной корпорации (ОАК). 

Победители получат денежный приз и возможность трудоустроиться, пройти стажировку в ОАК. 

 Фото на обложке: Shutterstock / Guido Benedetto

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