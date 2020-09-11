Объединённая авиастроительная корпорация объявляет конкурс «Будущее авиации — 2020»

Объединённая авиастроительная корпорация организовывает Всероссийский конкурс «Будущее авиации — 2020». В нём могут принять участие студенты и молодые специалисты, у которых есть перспективные авиационные проекты. Подать заявку надо до 30 сентября включительно.

Участвовать могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Надо сделать проект в любом из этих направлений:

цифровые технологии — любые проекты по внедрению ПО и обработки данных;

самодиагностирующиеся конструкции и системы;

послепродажное обслуживание;

электрический самолет;

новые авиационные материалы и покрытия;

производственные технологии;

лазерные и электромагнитные технологии, включая оптические и электромагнитные излучатели большой мощности;

развитие региональных авиалиний и малой авиации;

безопасность полетов;

новые концепции воздушных судов.

Обсуждение проектов пройдёт на онлайн-площадке. Участники смогут рассказать о своём изобретении, а также присоединиться к другим конкурсантам в качестве соавторов и выйти в следующий этап командным составом. Доработать проекты помогут эксперты — они дадут советы и рекомендации по разработке.

Отбор полуфиналистов пройдёт в ноябре. Финальный этап состоится в декабре. Он включает презентацию и защиту проектов перед топ-менеджерами Объединённой авиационной корпорации (ОАК).

Победители получат денежный приз и возможность трудоустроиться, пройти стажировку в ОАК.

Фото на обложке: Shutterstock / Guido Benedetto