Объединённая авиастроительная корпорация объявляет конкурс «Будущее авиации — 2020»
Объединённая авиастроительная корпорация организовывает Всероссийский конкурс «Будущее авиации — 2020». В нём могут принять участие студенты и молодые специалисты, у которых есть перспективные авиационные проекты. Подать заявку надо до 30 сентября включительно.
Участвовать могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Надо сделать проект в любом из этих направлений:
- цифровые технологии — любые проекты по внедрению ПО и обработки данных;
- самодиагностирующиеся конструкции и системы;
- послепродажное обслуживание;
- электрический самолет;
- новые авиационные материалы и покрытия;
- производственные технологии;
- лазерные и электромагнитные технологии, включая оптические и электромагнитные излучатели большой мощности;
- развитие региональных авиалиний и малой авиации;
- безопасность полетов;
- новые концепции воздушных судов.
Обсуждение проектов пройдёт на онлайн-площадке. Участники смогут рассказать о своём изобретении, а также присоединиться к другим конкурсантам в качестве соавторов и выйти в следующий этап командным составом. Доработать проекты помогут эксперты — они дадут советы и рекомендации по разработке.
Отбор полуфиналистов пройдёт в ноябре. Финальный этап состоится в декабре. Он включает презентацию и защиту проектов перед топ-менеджерами Объединённой авиационной корпорации (ОАК).
Победители получат денежный приз и возможность трудоустроиться, пройти стажировку в ОАК.
Фото на обложке: Shutterstock / Guido Benedetto
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