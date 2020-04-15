Coursera запускает CourseMatch — решение, которое автоматически подбирает курсы для обучения

CourseMatch — автоматическое решение на основе машинного обучения, которое помогает университетам загружать каталог своих очных курсов и соотносить их с курсами Coursera. Это позволит университетам всего мира быстро запускать соответствующие курсы для своих студентов.

Решение CourseMatch развивает стартовавшую 12 марта инициативу в ответ на пандемию коронавируса, в рамках которой более 2600 колледжей и университетов из разных стран подключились к программе Coursera for Campus.

Новое решение поможет учащимся быстрее находить нужные им учебные программы. CourseraMatch находит до пяти наиболее подходящих курсов на Coursera, которые соответствуют программе студента. Помимо названией и ссылок на курсы алгоритм показывает степень их релевантности учебной программе университета. Программное решение распознаёт информацию более чем на 100 языках.

Представители колледжей и университетов могут получить доступ к CourseraMatch онлайн на сайте проекта и выбрать необходимый университет из списка.

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