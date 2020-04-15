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YOUNG

Университет ИТМО и «Яндекс» запускают магистратуру по анализу данных

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок
Открыт набор для студентов на магистерскую программу «Аналитика данных» от университета ИТМО и компании  «Яндекс». Занятия начнутся в новом учебном году.
Университет ИТМО и «Яндекс» запускают магистратуру по анализу данных

Программа обучения рассчитана на тех, у кого есть диплом бакалавра по программированию или компьютерным и математическим специальностям. За два года студенты изучат математические основы работы с данными, машинное обучение, теорию вероятностей и математическую статистику, поработают с алгоритмами обработки и хранения данных.

В первый набор примут 21 студента: из них 16 — на бюджетные места и 5 — на платную основу. Обучение ведётся по двум основным направлениям: «Методы анализа данных» (разработка новых методов анализа данных) и «Технология анализа данных» (применение существующих методов анализа данных к различным предметным областям). Обучение проходит совместно с Computer Science Center. Дополнительно будет открыт набор в CS-центр. 

По окончании выпускники получат два диплома — Университета ИТМО и Computer Science Center. 

Фото на обложке: Shutterstock / kan_chana

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