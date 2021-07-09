Топ-5 трудностей при поиске первой работы и как с ними справиться

Анастасия выделила из них пять наиболее распространенных и дала ответы, которые помогут молодым соискателям сделать поиск первой работы наиболее эффективным.

Компания YounGo занимается отбором, оценкой и трудоустройством молодых специалистов. У студентов и выпускников, которые туда обращаются, по словам Анастасии Стасевой, партнера Kontakt InterSearch, CEO YounGo, возникают одни и те же вопросы о поиске первой работы.

Диплом есть, а кем работать — не знаю

К сожалению, в этом вопросе кроется две проблемы. Первая связана с тем, что после окончания школы многие абитуриенты не могут осознанно выбрать будущую специальность. Они основывают свое решение на очень субъективных факторах: карьере родителей, примере старших друзей, близости вуза к дому и т.д.

Вторая сложность состоит в том, что специальность, отражающая сильные стороны личности и способности, все равно предполагает широкий диапазон выбора профессий, особенно в гуманитарной сфере. Ситуацию это не облегчает. В итоге по окончании вуза мы получаем растерянного молодого выпускника, который не понимает, что выбрать и как об этом выборе не пожалеть.

Советов тут несколько:

Общайтесь со старшекурсниками, узнавайте о выпускниках вашего факультета, составляйте для себя «карту» возможных профессий с самого начала обучения. Если в ходе обучения в вузе вы поняли, что ошиблись с выбором, не бойтесь признаться в этом себе и близким — при большом желании всегда можно перевестись на другой факультет, главное — делать это максимально осознанно. Начинайте пробовать себя в работе как можно раньше. Это могут быть практики, стажировки, рабочие группы и исследовательские проекты. Выбирайте максимальный диапазон. Ваша цель — понять, что больше нравится и что лучше всего получается. Начинайте анализировать свои сильные компетенции с первого курса, чтобы иметь возможность более осознанно «примерять» на себя возможные карьерные треки. По окончании вуза составьте список своих сильных компетенций и соотнесите его с перечнем возможных специальностей, какая подходит вам больше всего?

Разместил резюме на hh.ru, а что дальше?

Это самая распространенная модель поведения среди молодых соискателей. Будем честны, многие работодатели тоже размещают вакансии и тихо ждут откликов — так и не суждено этим двум сторонам встретиться. Проактивность в вопросе поиска работы — обязательный критерий, который выделит вас на фоне других.

Что же можно делать:

Составить список потенциальных отраслей/специальностей/конкретных компаний, которые вам интересны. Целенаправленно искать их на job-бордах и откликаться. Найти сайты интересных вам компаний, их страницы в социальных сетях и мониторить открытые вакансии. Если есть компании мечты, то можно написать им напрямую, даже если вакансии не открыты. Необходимо обязательно составить короткое сопроводительное письмо, заточенное конкретно под искомую позицию в этой компании, с объяснением, почему вы хотите попасть именно туда и почему подходите. Ходить на карьерные мероприятия, в открытые ассессмент-центры и на бизнес-игры, которые проводят компании или консалтинговые проекты, заточенные под отбор молодых специалистов. Общаться с друзьями, заводить новые знакомства и просить вас порекомендовать, не забыв дать все необходимые вводные, чтобы люди были уверены в своей рекомендации.

Как доказать, что я подхожу на вакансию, не имея опыта работы?

Самый знаменитый мем среди студентов говорит о том, что безумцы-работодатели требуют невозможного: красный диплом об очном образовании и минимум три года опыта работа. Это уже давно не так, и многие компании готовы брать молодых специалистов без опыта. По каким же критериям они будут вас оценивать и как доказать свое соответствие:

1) Качество образования. Высокий средний балл, победы на межвузовских конкурсах, красный диплом, участие в научной деятельности — отразите эти достижения в вашем CV, чтобы доказать работодателю, что вы не спали на последней парте на парах. И, пожалуйста, выучите тему своей дипломной работы :)

2) Личностные компетенции. Это основной критерий, по которому вас будут оценивать без опыта работы. Работодатель понимает, что нужно сотруднику, чтобы стать успешным на той или иной позиции, каким он должен быть, чтобы преуспеть в должности, а также влиться в корпоративную культуру. Вы также к окончанию вуза уже должны знать все о своих способностях.

Так как же их доказать? Вспомните все проекты, спортивные достижения, сложные кейсы в своей учебной жизни, ваши хобби и увлечения, внеучебную активность — все то, что доказывает наличие тех или иных личностных компетенций. Нацеленность на результат, например, можно доказать не только через рабочие достижения, но и рассказав о черном поясе по карате и о пяти тренировках в неделю, которые к нему привели.

Также вам поможет опыт участия в решении кейсов и задач, реализации проектов в группе. Анализируйте свое поведение: как вы принимаете решения? легко ли вам договариваться с другими участниками? быстро ли вы обрабатываете информацию? как реагируете на критику?

3) Нерелевантный опыт работы. Используйте любой опыт, который у вас был, для презентации себя. Многим работодателям не важно, где именно вы работали: они хотят быть уверенными в том, что вы в целом знакомы с азами бизнес-коммуникации, основными процессами и принципами работы компании. Обязательно указывайте любой опыт работы в CV, даже если это была временная подработка в кафе или магазине.

Не знаю, как подготовиться к интервью и какие они вообще бывают

Подготовиться к интервью и всем отборочным этапам можно, прежде всего, проанализировав свои самые сильные компетенции, а также заранее вспомнив и проговорив кейсы, доказывающие их наличие. Соотнесите требования, указанные в вакансии, со своим профилем и продумайте, как можно показать на интервью, что вы им соответствуете.

Следующее, что точно поможет и о чем часто забывают молодые соискатели, — подробное изучение информации о компании. Внимательно посмотрите сайт, запомните основные продукты/бренды/услуги, которые предоставляет компания. Посмотрите социальные сети самой компании и ее ключевых сотрудников.

После назначения интервью постарайтесь узнать, с кем вы будете встречаться, и изучите странички на LinkedIn и Facebook этого человека. Это поможет вам составить первое впечатление о собеседнике, узнать, чем он интересуется, что читает.

Эту информацию можно использовать для small-talk, да и в целом вы будете чувствовать себя увереннее, заочно узнав человека заранее.

Если вы знаете, что отбор будет включать тестирования или кейсы, то к этому тоже можно и нужно готовиться. Для прохождения сложных тестирований, таких как GMAT, есть курсы и тренажеры.

Также будет полезно заранее изучить форматы, в которых проводят интервью: проективное, ситуационное, интервью по компетенциям. Зная, зачем в каждом случае задаются те или иные вопросы, вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно, а отвечать будет гораздо проще.

Социальные сети — это моя личная жизнь, причем тут поиск работы?

Социальные сети уже давно стали ценным источником информации о человеке. Хотим мы того или нет, данные наших страниц используются маркетологами для таргетинга рекламы, а HR-специалиста для оценки нашего личностного профиля.

Можно пытаться с этим бороться, закрывая страницы от всех, кроме своих друзей, а можно грамотно использовать их для продвижения себя как профессионала. Рекрутеры смотрят на то, как вы выглядите, что читаете, куда ходите и что пишите.

Ваши страницы на Facebook и LinkedIn могут быть заточены под это, тогда как «ВКонтакте» и Instagram можно оставить для личных целей. Но и на этих страницах мы рекомендуем настроить параметры доступа таким образом, чтобы фотографии с отвязных вечеринок были доступны только узкому кругу ваших друзей.

Главный совет, который мы можем дать студентам и выпускникам, — начинайте развивать свой личный бренд как можно раньше. Участвуйте в студенческих мероприятиях, пробуйте себя на стажировках, расширяйте круг знакомств. Действуйте активно — это основной секрет успеха.