«Форотех» запустил мобильное приложение SkillCity для профориентации подростков
Новое приложение SkillCity от фонда «Форотех» поможет в игровой форме познакомиться с миром цифровых и технологических профессий, востребованных на рынке труда. Приложение рассказывает о профессиях UX/UI-дизайнера, data scientist, продуктолога, тестировщика программ, инженера-испытателя, SMM-менеджера, сообщает пресс-служба фонда.
С помощью игровых уровней подросток может выбрать заинтересовавшую его специальность, изучить необходимые для неё навыки. Для перехода на новый уровень, нужно сдать мини-экзамен по пройденному материалу. За прохождение уровней копятся бонусы, которые потом обмениваются на реальные призы.
В игре представлены виртуальные офисы компаний-партнёров. Например, каждый пользователь может попробовать себя на любой позиции в компании «ЛитРес». Это даёт возможность получить новые знания и посмотреть на профессию изнутри.
В дальнейшем проект планируется развивать и добавлять в приложение новые компании.
Фото на обложке: Unsplash
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