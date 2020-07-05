«Фоксфорд» проведёт пробный ЕГЭ в TikTok

Онлайн-школа «Фоксфорд» и популярный сервис по созданию коротких видеороликов TikTok проведут в прямом эфире пробный ЕГЭ. Принять участие и потренироваться перед реальным экзаменом может любой школьник, сообщает пресс-служба онлайн-школы.

Пробный экзамен в TikTok — это квиз с вопросами по шести предметам. Во время эфира эксперты разберут сложные вопросы. Подготовка проходит в развлекательной форме и помогает школьникам эмоционально не перегружаться.

Ближайший прямой эфир состоится 3 июля в 16.00. Он будет посвящён разбору ЕГЭ по английскому языку. Спикер Ирина Ганина расскажет, как не путаться во временах и как правильно расставлять артикли.

Преподаватели онлайн-школы также проводят серию прямых эфиров. В них они делятся лайфхаками, как успешно сдать ЕГЭ по математике, химии и английскому языку.

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