Как школьнику создать IT-портфолио

По данным SuperJob, больше 30% молодых людей идут учиться на IT-специальности после окончания 11-го класса, ещё 25% — после 9-го. Многие во время обучения создают свои проекты, чтобы в дальнейшем усилить ими резюме.

Что такое IT-портфолио и чем его заполнять

IT-портфолио — это сборник достижений, которыми человек готов поделиться. В него стоит вносить все успехи, сделанные за время изучения программирования. Наличие портфолио показывает, что человек силён не только в теории, но и способен решать практические задачи и создавать полезные продукты.

Строгих правил по его оформлению нет. Это может быть отдельный сайт, презентация и даже файл в «Google Документах». Главное — содержание:

Грамоты за участие в хакатонах и соревнованиях по информатике. Помимо места, которое занял школьник, важную роль играет уровень конкурса. Чем он выше, тем больше будет доверия к выданному диплому. Например, это может быть олимпиада Физтеха или НТО.

Помимо места, которое занял школьник, важную роль играет уровень конкурса. Чем он выше, тем больше будет доверия к выданному диплому. Например, это может быть олимпиада Физтеха или НТО. Учебные кейсы. Проекты, реализованные в ходе обучения. Например, ученики «Лицея Академии Яндекса» на занятиях разработали приложение Webmate, где собраны материалы и инструменты по основным дисциплинам — истории, алгебре, геометрии и информатике. Другие создали социальную сеть для любителей астрономии «Космограмм» — в ней можно выкладывать тематические посты и общаться в мессенджере.

Проекты, реализованные в ходе обучения. Например, ученики «Лицея Академии Яндекса» на занятиях разработали приложение Webmate, где собраны материалы и инструменты по основным дисциплинам — истории, алгебре, геометрии и информатике. Другие создали социальную сеть для любителей астрономии «Космограмм» — в ней можно выкладывать тематические посты и общаться в мессенджере. Реальные кейсы. Проекты, которые помогли решить конкретную бизнес-задачу, — например, если у ребёнка был шанс поучаствовать в разработке IT-решения для компании и приложить свои знания к реальной рабочей ситуации.

Проекты, которые помогли решить конкретную бизнес-задачу, — например, если у ребёнка был шанс поучаствовать в разработке IT-решения для компании и приложить свои знания к реальной рабочей ситуации. Ссылки с примерами кода на GitHub или GitLab. В этом случае хорошим показателем будет количество коммитов и скачиваний: если их много, значит, код полезен, он решает какую-то проблему пользователей.

Как и в любой другой области, наличие IT-портфолио даёт владельцу преимущества:

При поступлении в вуз. Победы на профильных соревнованиях и реализованные проекты могут принести до 10 дополнительных баллов, если в правилах вступительных испытаний в образовательном учреждении есть такой пункт.

Победы на профильных соревнованиях и реализованные проекты могут принести до 10 дополнительных баллов, если в правилах вступительных испытаний в образовательном учреждении есть такой пункт. При подаче заявки на стажировку. Участие в мероприятиях, которые на слуху у HR-менеджеров компании, независимый отзыв от ментора и компетентного специалиста, а также проекты, выполненные в ходе учёбы, могут обеспечить дополнительное преимущество при отборе.

Участие в мероприятиях, которые на слуху у HR-менеджеров компании, независимый отзыв от ментора и компетентного специалиста, а также проекты, выполненные в ходе учёбы, могут обеспечить дополнительное преимущество при отборе. При поиске работы. Наличие релевантных кейсов не гарантирует получение офера, но зачастую они служат пропуском на собеседование, а это уже значительно повышает шансы на трудоустройство.

Как школьнику выбрать направление для проекта

Чтобы портфолио помогло при поступлении в вуз и в дальнейшем при трудоустройстве, лучше сразу сделать его специализированным. В старших классах школьники, заинтересованные в IT, исследуют разные предметные области, чтобы понять, в какой из них они хотели бы развиваться (например, в тестировании, разработке игр, приложений, создании сайтов или машинном обучении).

Чтобы определиться с направлением, важно не только изучать теорию, но и пробовать силы в решении практических задач.

Иногда ребята начинают «изобретать велосипед» и создавать аналоги уже существующим решениям — например, сервисы вроде Airbnb или «Кинопоиска». Самостоятельно ученикам может быть сложно оценить значимость своего проекта и продумать все сложности, с которыми можно столкнуться, но это в любом случае ценный опыт.

К тому же можно показать изобретённый «велосипед» специалисту из индустрии, который даст полезную обратную связь и советы. Если работа в итоге получится удачной, её можно включить в портфолио, а ссылку на проект — разместить на GitHub или GitLab.

Читайте по теме:

Гайд для юных программистов: с чего начать знакомство со сферой?

«Хобби переросло в нечто большее»: истории разработчиков, которые начали программировать ещё в школе

После учебных задач можно попробовать себя в реальных проектах. Поработать над ними ещё в школе удаётся не всем, но, если шанс представится, бояться и отказываться не нужно.

Многим порой требуются люди, готовые безвозмездно или за небольшую плату сделать приложение, разработать какую-нибудь фичу или сверстать сайт, — можно предложить свои услуги НКО (благотворительным фондам, бюджетным кружкам и секциям, районным библиотекам).

Ещё можно создать что-то для своих друзей и одноклассников: например, разработать тренажер по одному из школьных предметов, чтобы отрабатывать полученные на уроке знания на практике.

Ещё одна возможность заполучить в портфолио проект — участие в хакатонах, их часто проводят IT-корпорации. Так, KROK проводит онлайн-хакатон WildHack, «Сбер» организует хакатон Al-Academy, VK — VK NFT × Definition.

Почему над IT-проектами лучше работать в команде

Хорошо, если у человека развиты скилы в конкретной области, например в тестировании или разработке ПО. Однако реальные продукты, как правило, не создаются в одиночку. Над проектами работают специалисты из разных областей, ведь нужно не только написать код, но и проанализировать целевую аудиторию и её потребности, продумать UX-дизайн, разработать интерфейс, регулярно собирать обратную связь от пользователей.

Хороший продукт — это всегда коллективный труд, поэтому разработчик должен уметь взаимодействовать с коллегами и работать в связке с другими специалистами. Поэтому в портфолио важно показать и навыки работы в команде.

Научиться взаимодействовать друг с другом школьникам проще всего на курсах и в кружках. «Игра» в команде — это отличный способ научиться распределять роли, разделять работу и зоны ответственности, чтобы быстрее достичь цели. Умение работать в группе пригодится и для участия в хакатонах. Если заниматься созданием проекта самостоятельно, вероятность выигрыша значительно снижается.

Читайте также: Начинайте с пяти лет: как помочь подростку выбрать профессию без стресса

Где практиковаться в создании IT-проектов

Интерес к технологиям может появиться как в средней школе, так и в начальных классах, но самостоятельно выбрать онлайн-платформу для изучения IT или образовательное учреждение может быть сложно.

Вот несколько вариантов:

МШП — школа программирования для детей 3—10-х классов;

«Алгоритмика» — курсы программирования и математики для детей от 6 до 17 лет;

«Кодабра» — онлайн-школа для детей от 7 до 17 лет.

В начале пути лучше попробовать как можно больше разных направлений, а позже, когда станет понятно, какая область IT ближе всего, углубляться во что-то конкретное, например в веб-программирование или разработку игр.

Как опыт работы над IT-портфолио пригодится в будущем

Понятно, что тем, кто выберет для карьеры сферу IT, полученный опыт и портфолио помогут при поступлении, трудоустройстве и в дальнейшей работе. Но даже тому, кто после школы откажется от идеи стать разработчиком, пригодятся знания в программировании и практические навыки.

Во-первых, потому что программирование развивает системное мышление, то есть человек учится мыслить алгоритмически, понимает, как построить оптимальный маршрут из точки А в точку Б, и может по шагам разложить сложные процессы, чтобы добиться своей цели.

Во-вторых, владение IT-навыками повышает ценность специалиста в глазах работодателя. Если человек ещё в школе научился разработке, то сможет использовать этот навык для автоматизации процессов в любом деле.

Например, при проектировании пятого по счёту дома архитектор, который умеет кодить, не станет тратить время и делать однотипную работу руками, скорее он напишет скриптовую поддержку и займётся более креативными задачами.

Понимание, как устроен IT-мир, становится частью базовой цифровой грамотности, и специалисты, обладающие междисциплинарными навыками, будут всегда востребованы.

Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff