Высшая школа экономики проведёт онлайн-курс «Старт карьеры»
Открытый онлайн-курс «Старт карьеры» от Центра развития карьеры ВШЭ пройдёт с 22 сентября по 20 октября. Слушатели узнают, как найти хорошую работу, научатся делать грамотное резюме, построят собственный карьерный план. Помимо лекций будут практические занятия.
Курс состоит из следующих блоков:
- поиск работы и как к нему подготовиться;
- обзор рынка: отрасли, индустрии. функции, профессии;
- первая работа — как её найти;
- резюме и сопроводительное письмо;
- собеседование: структура и модель STAR;
- карьерные карты и выбор профессии;
- почему меня никуда не берут: ошибки кандидатов;
- как найти работу за рубежом;
- как найти работу иностранным студентам.
Занятия предназначены для студентов и выпускников вузов, которые хотят найти крутую работу, но не знают, как. Участники прокачивают бизнес-кругозор, разбираются, чем отличается большая корпорация от стартапа, знакомятся с лидерами индустрий.
На курсе есть практические задания, квизы в карьерном чате и разбор кейсов. За активное участие начисляются баллы. Лучшие студенты получат призы — айпад, умную колонку или абонемент в книжный магазин «Республика».
Фото на обложке: Shutterstock / sebra
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