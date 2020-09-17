Высшая школа экономики проведёт онлайн-курс «Старт карьеры»

Открытый онлайн-курс «Старт карьеры» от Центра развития карьеры ВШЭ пройдёт с 22 сентября по 20 октября. Слушатели узнают, как найти хорошую работу, научатся делать грамотное резюме, построят собственный карьерный план. Помимо лекций будут практические занятия.

Курс состоит из следующих блоков:

поиск работы и как к нему подготовиться;

обзор рынка: отрасли, индустрии. функции, профессии;

первая работа — как её найти;

резюме и сопроводительное письмо;

собеседование: структура и модель STAR;

карьерные карты и выбор профессии;

почему меня никуда не берут: ошибки кандидатов;

как найти работу за рубежом;

как найти работу иностранным студентам.

Занятия предназначены для студентов и выпускников вузов, которые хотят найти крутую работу, но не знают, как. Участники прокачивают бизнес-кругозор, разбираются, чем отличается большая корпорация от стартапа, знакомятся с лидерами индустрий.

На курсе есть практические задания, квизы в карьерном чате и разбор кейсов. За активное участие начисляются баллы. Лучшие студенты получат призы — айпад, умную колонку или абонемент в книжный магазин «Республика».

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