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Высшая школа экономики проведёт онлайн-курс «Старт карьеры»

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Открытый онлайн-курс «Старт карьеры» от Центра развития карьеры ВШЭ пройдёт с 22 сентября по 20 октября. Слушатели узнают, как найти хорошую работу, научатся делать грамотное резюме, построят собственный карьерный план. Помимо лекций будут практические занятия.

Высшая школа экономики проведёт онлайн-курс «Старт карьеры»

Курс состоит из следующих блоков:

  • поиск работы и как к нему подготовиться;
  • обзор рынка: отрасли, индустрии. функции, профессии;
  • первая работа — как её найти;
  • резюме и сопроводительное письмо;
  • собеседование: структура и модель STAR;
  • карьерные карты и выбор профессии;
  • почему меня никуда не берут: ошибки кандидатов;
  • как найти работу за рубежом;
  • как найти работу иностранным студентам. 

Занятия предназначены для студентов и выпускников вузов, которые хотят найти крутую работу, но не знают, как. Участники прокачивают бизнес-кругозор, разбираются, чем отличается большая корпорация от стартапа, знакомятся с лидерами индустрий. 

На курсе есть практические задания, квизы в карьерном чате и разбор кейсов. За активное участие начисляются баллы. Лучшие студенты получат призы — айпад, умную колонку или абонемент в книжный магазин «Республика». 

Фото на обложке: Shutterstock / sebra

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