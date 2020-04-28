Университет Иннополис открывает регистрацию на Летнюю проектную школу

Университет Иннополис организовывает Летнюю проектную школу для учеников 9-11 классов. Смена пройдёт в двух форматах — дистанционном и очном. Принять участие можно в обеих сменах, пройдя один конкурсный отбор. Для участия в конкурсе нужно подать заявку и получить Stepik ID до 1 июня.

Летняя школа — это возможность подтянуть свои знания по IT, попрактиковаться или придумать свой стартап. Ученики будут работать над индустриальными проектами в командах по 2-3 человека с наставниками, которые объяснят непонятные моменты и проверят качество сделанных работ.

Онлайн-смена пройдёт с 22 июня по 3 июля и сконцентрируется только на проектной деятельности. Очная смена длится с 26 июля по 8 августа. Она пройдёт по двум образовательным блокам — проектная деятельность и финтех.

Финтех-профиль посвящён современным инструментам создания программного обеспечения, телекоммуникациям, информационной безопасности, анализу и обработке данных. В проектной деятельности ребята займутся блокчейном, чат-ботами, AR/VR-приложениями, машинным обучением, искусственным интеллектом и разработкой БПЛА.

Конкурсный отбор проходит до 10 июня. Необходимо написать мотивационное письмо и решить задачи по программированию.