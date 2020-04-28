Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Университет Иннополис открывает регистрацию на Летнюю проектную школу

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Университет Иннополис организовывает Летнюю проектную школу для учеников 9-11 классов. Смена пройдёт в двух форматах — дистанционном и очном. Принять участие можно в обеих сменах, пройдя один конкурсный отбор. Для участия в конкурсе нужно подать заявку и получить Stepik ID до 1 июня.

Университет Иннополис открывает регистрацию на Летнюю проектную школу

Летняя школа — это возможность подтянуть свои знания по IT, попрактиковаться или придумать свой стартап. Ученики будут работать над индустриальными проектами в командах по 2-3 человека с наставниками, которые объяснят непонятные моменты и проверят качество сделанных работ.

Онлайн-смена пройдёт с 22 июня по 3 июля и сконцентрируется только на проектной деятельности. Очная смена длится с 26 июля по 8 августа. Она пройдёт по двум образовательным блокам — проектная деятельность и финтех. 

Финтех-профиль посвящён современным инструментам создания программного обеспечения, телекоммуникациям, информационной безопасности, анализу и обработке данных. В проектной деятельности ребята займутся блокчейном, чат-ботами, AR/VR-приложениями, машинным обучением, искусственным интеллектом и разработкой БПЛА.

Конкурсный отбор проходит до 10 июня. Необходимо написать мотивационное письмо и решить задачи по программированию. 


«Как (не) работать»Новый подкаст Rusbase.

Фото на обложке: пресс-служба Университета Иннополис

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 апреля 2020

Fighting Covid-19 Challenge

30 апреля 2020

Mars Leadership Experience Program

30 апреля 2020

Open Innovation Program

30 апреля 2020

Бизнес-инкубатор Elnite

30 апреля 2020

E-com Success

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

22 сентября 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 апреля 2020

Fighting Covid-19 Challenge

30 апреля 2020

Mars Leadership Experience Program

30 апреля 2020

Open Innovation Program

30 апреля 2020

Бизнес-инкубатор Elnite

30 апреля 2020

E-com Success

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

22.09.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

14 — 16 мая 2020

ARMG

14 — 16 мая 2020

Архитектура модели данных

18 мая — 30 декабря 2020

Golang-разработчик с нуля

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма