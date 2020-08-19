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YOUNG

Практика для студентов

YOUNG
Анна Екомасова
Анна Екомасова

Журналист

Анна Меликян

Студенческая практика — важная и полезная часть высшего образования. Ведь чем раньше поймешь, что на самом деле происходит на рабочем месте, тем легче будет строить свою карьеру. 

Мы составили гайд для программистов, юристов, экономистов бухгалтеров и даже ветеринаров и строителей по поиску и прохождению производственной практики — и добавили к нему комментарии студентов и работодателей. 

Практика для студентов

Содержание:

  1. Что такое производственная практика
  2. Для чего нужна практика
  3. Что нужно знать студенту
  4. Где пройти практику студенту
  5. Где пройти практику студенту программисту
  6. Где можно пройти практику студенту юристу
  7. Где пройти практику студенту экономисту и бухгалтеру
  8. Где можно пройти практику студенту ветеринару
  9. Где пройти практику студенту строителю
  10. Как выбрать место для прохождения практики
  11. Заключение

Что такое производственная практика 

Прохождение практики — обязательная часть получения высшего образования. Практика бывает:

  • учебной: когда студенты младших курсов знакомятся с будущей специальностью, но не обязательно активно участвуют в процессах; 
  • технологической, или производственной: студенты попадают на предприятие и работают там
  • преддипломной: студенты последних курсов не просто работают по специальности, но и собирают материал для написания своей выпускной работы. 

Для чего нужна практика 

И технологическая, и преддипломная практики — производственные, то есть предполагается, что этот опыт поможет студентам применить на практике то, что они выучили в вузе, освоить новые навыки и получить реальное представление о будущей профессии. Для компаний это шанс привлечь молодых специалистов, а после — предложить им место в команде. Студенты смогут понять, та ли эта специальность, по которой он хочет дальше работать

Что нужно знать студенту


Длительность практики бакалавров и магистров во многом зависит. Как правило, она длится от двух до четырех недель. Если практика учебная или технологическая, ее выносят на лето, свободное от занятий и экзаменов. Преддипломную студенты проходят в течение последнего года обучения. 

Важно: по многим специальностям (IT, экономика, различные науки и тд) преддипломная практика — это специальное выделенное время от занятий  во втором семестре для написания практической части диплома. Проходить при этом практику в каком-то месте — необязательно. 

Еще надо помнить, что согласно законодательству ваш рабочий день в качестве практиканта не должен превышать восемь часов. После него студент обязательно сдает отчет, дневник, а также отзыв от руководителя в компании, где была пройдена практика. 

Где пройти практику студенту

Безусловно, главный вопрос — где проходить? Многие вузы поощряют, если студенты самостоятельно определяются с местом практики: договариваются с компанией, просят написать письмо о приеме и следят за заполнением всех необходимых бумаг. Но если вдруг не получилось – вуз обязан распределить учащихся сам по тем организациям, с которыми у него есть договоренности. То есть варианта два: или студент ищет место сам, или это делает за него вуз. 

Где пройти практику студенту программисту 

Как правило, большие IT-компании (например, «Яндекс», Сбербанк и «Тинькофф») регулярно объявляют наборы на стажировки, которые можно пройти и летом, и в течение учебного года. Их можно зачесть и как практику для вуза. Обычно они длятся больше (от месяца до трех) и иногда за нее может быть предусмотрено вознаграждение. Чтобы попасть на них, необходимо заранее узнать сроки и подать заявку, а также пройти отбор. Зачастую у претендентов определяют уровень подготовки, могут предложить решить математические или программистские задачи. 

Как рассказал нам выпускник, несколько лет назад окончивший Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ, вуз всегда предоставят возможность пройти практику в стенах университета. Если на младших курсах это были дополнительные занятия по коротким курсам (например, по изучению языка Python), то на втором и третьем курсе студенты могли выбрать, в какой компании практиковаться. На последнем курсе преддипломная практика была сдачей практической части выпускной работы, ее защита. 

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Где можно пройти практику студенту юристу 

«Практику я проходил в “Пепеляев Групп”, я сам их выбрал — они занимаются налоговыми вопросами. Там я и практиковался в одном из налоговых отделов», — рассказал Сергей, выпускник программы «Финансовое право» в МГИМО. Он вспоминает, что практика ему нравилась из-за хорошего отношения начальства и полезных задач — анализ документации, составление меморандумов по юридическим вопросам, перевод статей зарубежных авторов.

Сергей считает, что все, что давали в фирме, было бы полезно в будущей карьере юриста — но работать по специальности он не стал. 

«Юристом я перестал себя ощущать, когда уже перед окончанием магистратуры работал на другой практике, немецкой, где работа была связана примерно с тем же, но мне поручили более конкретную задачу: актуализировать статью о совместных немецко-российских предприятиях. И уже во время работы над ней я понял, что изучаемые в статье тонкости меня не интересуют в принципе. Плюс в разговорах с коллегами мне дали понять, что в случае, если после магистратуры я останусь работать у них, мне придется целый год работать по сути за опыт, причем с переработками». Сергей отмечает, что переработки в юридической сфере считаются нормой, но он не был к этому готов и уже задумывался о смене деятельности, так как не видел для себя перспектив: «Все-таки карьеру строят те юристы, кто своим делом горит, а я в себе этого не обнаружил». 

Где пройти практику студенту экономисту и бухгалтеру

Студентов экономических специальностей всегда ждут в небольших компаниях. Руководитель одной из них Николай поделился, что к ним ежегодно приходят от 5 до 15 учащихся вузов на практику. Некоторые из них даже остаются потом работать. Но руководитель сетует, что экономисты из топовых вузов часто приходят с завышенными ожиданиями, и недоумевают, почему им нужно сидеть в «разных экселевских таблицах».

«У нас компания занимается важными закупками, мы не всегда можем новичков ввести в курс всех дел, поэтому задачи даем простые, но четкие», — рассказывает он. 

Со студентами-бухгалтерами дела обстоят проще. Их, как правило, приходит меньше и все они хотят остаться работать. «Никто не хочет где-то за пять копеек в бюджетной организации прозябать, мы же предлагаем ДМС, нормальную зарплату и у нас хороший коллектив».  

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Где можно пройти практику студенту ветеринару

На первом курсе будущие ветеринары проходят учебную практику в зоологических музеях, собирают растения для будущих рецептов в парках, слушают лекции по патологической анатомии, а затем вскрывают трупы животных и составляют по ним эпикризы. Преддипломная практика проходит уже в медучреждениях. Выпускница вечернего отделения ветеринарного отделения РУДН Настя вспоминает, как в МНИОИ им П.А.Герцена наблюдала за лечением животных: «У меня сердце кровью обливалось от того, что онко-больные животные мучаются. Например, была собака, которой опухоль давила на трахею, и она не могла нормально дышать, все время кряхтела и кряхтела. И вот в такие моменты я думала, что не могу смотреть на страдания животных. А с другой стороны, потом приходишь в себя и думаешь, что ты для этого тут и сидишь, чтобы кому-то да помочь». 

Кроме помощи в онко-центре Настя вспоминает и обязательную для всех практику на станциях по борьбе с болезнями, где студенты исследовали поступающую на продажу и реализацию продукцию. По ее словам, именно там четко следили за посещением, доходчиво все показывали и заставляли повторять те же манипуляции: «Думаю, здесь практика не сильно отличалась от штатной работы сотрудников».

Где пройти практику студенту строителю 

Студенты строительных вузов проходят практику непосредственно на строительных площадках, в производственно-технических отделах, в службах заказчика-застройщика и тд. За небольшой промежуток времени они должны собрать теоретический материал для курсового и дипломного проекта и попробовать себя в деле. Например, овладеть работой мастера или побыть инженерно-техническим работником. Чаще всего место для практики подбирает сам вуз, так как найти производство, где были бы рады студенту-новичку на стройке, сложно.

Как выбрать место для прохождения практики 

Для начала составьте список компаний по вашей специализации. Затем уточните, нет ли у вуза возражений против ваших вариантов. Важно, чтобы место практики соответствовала тем задачам, которые ставят перед студентами: освоить определенный навык, иметь возможность получить знания в определенной области и так далее. Далее напишите письма с вопросом о возможности прохождения практики. Этот процесс сильно напоминает поиск работы, поэтому не отчаивайтесь, если вам сразу не отвечают из Google или Amazon. 

Студенты-журналисты вам расскажут, что самое полезное — написать кому-то из компании мечты напрямую, спросить, не нужен ли им практикант. 

Shutterstock

Еще один вариант — поспрашивать знакомых и друзей, а также однокурсников, где они проходят практику, какие места могут порекомендовать, а в какие точно идти не стоит. 

Сайты по поиску работы тоже стоить учесть. Многие компании размещают там вакансии с предложением о практике или стажировке. Для таких случаев пригодится резюме, в котором может еще не быть никакого опыта работы, а только ваше образование (которое вы получаете), навыки и владение иностранным языком. Также для поиска места практики подойдут профессиональные сообщества в соцсетях. 

Заключение

Работодатели сходятся во мнении, что во время прохождении практики они больше обращают на инициативных студентов, которые приходят в компании не для галочки, а получать опыт. Если практикант зарекомендует себя как потенциально ценного сотрудника, то зачастую ему могут предложить трудовой договор.

Фото на обложке: Shutterstock / fotoinfot

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