Практика для студентов

Мы составили гайд для программистов, юристов, экономистов бухгалтеров и даже ветеринаров и строителей по поиску и прохождению производственной практики — и добавили к нему комментарии студентов и работодателей.

Студенческая практика — важная и полезная часть высшего образования. Ведь чем раньше поймешь, что на самом деле происходит на рабочем месте, тем легче будет строить свою карьеру.

Содержание:

Что такое производственная практика

Прохождение практики — обязательная часть получения высшего образования. Практика бывает:

учебной: когда студенты младших курсов знакомятся с будущей специальностью, но не обязательно активно участвуют в процессах;

когда студенты младших курсов знакомятся с будущей специальностью, но не обязательно активно участвуют в процессах; технологической, или производственной: студенты попадают на предприятие и работают там

студенты попадают на предприятие и работают там преддипломной: студенты последних курсов не просто работают по специальности, но и собирают материал для написания своей выпускной работы.

Для чего нужна практика

И технологическая, и преддипломная практики — производственные, то есть предполагается, что этот опыт поможет студентам применить на практике то, что они выучили в вузе, освоить новые навыки и получить реальное представление о будущей профессии. Для компаний это шанс привлечь молодых специалистов, а после — предложить им место в команде. Студенты смогут понять, та ли эта специальность, по которой он хочет дальше работать.

Что нужно знать студенту

Длительность практики бакалавров и магистров во многом зависит. Как правило, она длится от двух до четырех недель. Если практика учебная или технологическая, ее выносят на лето, свободное от занятий и экзаменов. Преддипломную студенты проходят в течение последнего года обучения.

Важно: по многим специальностям (IT, экономика, различные науки и тд) преддипломная практика — это специальное выделенное время от занятий во втором семестре для написания практической части диплома. Проходить при этом практику в каком-то месте — необязательно.

Еще надо помнить, что согласно законодательству ваш рабочий день в качестве практиканта не должен превышать восемь часов. После него студент обязательно сдает отчет, дневник, а также отзыв от руководителя в компании, где была пройдена практика.

Где пройти практику студенту

Безусловно, главный вопрос — где проходить? Многие вузы поощряют, если студенты самостоятельно определяются с местом практики: договариваются с компанией, просят написать письмо о приеме и следят за заполнением всех необходимых бумаг. Но если вдруг не получилось – вуз обязан распределить учащихся сам по тем организациям, с которыми у него есть договоренности. То есть варианта два: или студент ищет место сам, или это делает за него вуз.

Где пройти практику студенту программисту

Как правило, большие IT-компании (например, «Яндекс», Сбербанк и «Тинькофф») регулярно объявляют наборы на стажировки, которые можно пройти и летом, и в течение учебного года. Их можно зачесть и как практику для вуза. Обычно они длятся больше (от месяца до трех) и иногда за нее может быть предусмотрено вознаграждение. Чтобы попасть на них, необходимо заранее узнать сроки и подать заявку, а также пройти отбор. Зачастую у претендентов определяют уровень подготовки, могут предложить решить математические или программистские задачи.

Как рассказал нам выпускник, несколько лет назад окончивший Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ, вуз всегда предоставят возможность пройти практику в стенах университета. Если на младших курсах это были дополнительные занятия по коротким курсам (например, по изучению языка Python), то на втором и третьем курсе студенты могли выбрать, в какой компании практиковаться. На последнем курсе преддипломная практика была сдачей практической части выпускной работы, ее защита.

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Где можно пройти практику студенту юристу

«Практику я проходил в “Пепеляев Групп”, я сам их выбрал — они занимаются налоговыми вопросами. Там я и практиковался в одном из налоговых отделов», — рассказал Сергей, выпускник программы «Финансовое право» в МГИМО. Он вспоминает, что практика ему нравилась из-за хорошего отношения начальства и полезных задач — анализ документации, составление меморандумов по юридическим вопросам, перевод статей зарубежных авторов.

Сергей считает, что все, что давали в фирме, было бы полезно в будущей карьере юриста — но работать по специальности он не стал.

«Юристом я перестал себя ощущать, когда уже перед окончанием магистратуры работал на другой практике, немецкой, где работа была связана примерно с тем же, но мне поручили более конкретную задачу: актуализировать статью о совместных немецко-российских предприятиях. И уже во время работы над ней я понял, что изучаемые в статье тонкости меня не интересуют в принципе. Плюс в разговорах с коллегами мне дали понять, что в случае, если после магистратуры я останусь работать у них, мне придется целый год работать по сути за опыт, причем с переработками». Сергей отмечает, что переработки в юридической сфере считаются нормой, но он не был к этому готов и уже задумывался о смене деятельности, так как не видел для себя перспектив: «Все-таки карьеру строят те юристы, кто своим делом горит, а я в себе этого не обнаружил».

Где пройти практику студенту экономисту и бухгалтеру

Студентов экономических специальностей всегда ждут в небольших компаниях. Руководитель одной из них Николай поделился, что к ним ежегодно приходят от 5 до 15 учащихся вузов на практику. Некоторые из них даже остаются потом работать. Но руководитель сетует, что экономисты из топовых вузов часто приходят с завышенными ожиданиями, и недоумевают, почему им нужно сидеть в «разных экселевских таблицах».

«У нас компания занимается важными закупками, мы не всегда можем новичков ввести в курс всех дел, поэтому задачи даем простые, но четкие», — рассказывает он.

Со студентами-бухгалтерами дела обстоят проще. Их, как правило, приходит меньше и все они хотят остаться работать. «Никто не хочет где-то за пять копеек в бюджетной организации прозябать, мы же предлагаем ДМС, нормальную зарплату и у нас хороший коллектив».

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Где можно пройти практику студенту ветеринару

На первом курсе будущие ветеринары проходят учебную практику в зоологических музеях, собирают растения для будущих рецептов в парках, слушают лекции по патологической анатомии, а затем вскрывают трупы животных и составляют по ним эпикризы. Преддипломная практика проходит уже в медучреждениях. Выпускница вечернего отделения ветеринарного отделения РУДН Настя вспоминает, как в МНИОИ им П.А.Герцена наблюдала за лечением животных: «У меня сердце кровью обливалось от того, что онко-больные животные мучаются. Например, была собака, которой опухоль давила на трахею, и она не могла нормально дышать, все время кряхтела и кряхтела. И вот в такие моменты я думала, что не могу смотреть на страдания животных. А с другой стороны, потом приходишь в себя и думаешь, что ты для этого тут и сидишь, чтобы кому-то да помочь».

Кроме помощи в онко-центре Настя вспоминает и обязательную для всех практику на станциях по борьбе с болезнями, где студенты исследовали поступающую на продажу и реализацию продукцию. По ее словам, именно там четко следили за посещением, доходчиво все показывали и заставляли повторять те же манипуляции: «Думаю, здесь практика не сильно отличалась от штатной работы сотрудников».

Где пройти практику студенту строителю

Студенты строительных вузов проходят практику непосредственно на строительных площадках, в производственно-технических отделах, в службах заказчика-застройщика и тд. За небольшой промежуток времени они должны собрать теоретический материал для курсового и дипломного проекта и попробовать себя в деле. Например, овладеть работой мастера или побыть инженерно-техническим работником. Чаще всего место для практики подбирает сам вуз, так как найти производство, где были бы рады студенту-новичку на стройке, сложно.

Как выбрать место для прохождения практики

Для начала составьте список компаний по вашей специализации. Затем уточните, нет ли у вуза возражений против ваших вариантов. Важно, чтобы место практики соответствовала тем задачам, которые ставят перед студентами: освоить определенный навык, иметь возможность получить знания в определенной области и так далее. Далее напишите письма с вопросом о возможности прохождения практики. Этот процесс сильно напоминает поиск работы, поэтому не отчаивайтесь, если вам сразу не отвечают из Google или Amazon.

Студенты-журналисты вам расскажут, что самое полезное — написать кому-то из компании мечты напрямую, спросить, не нужен ли им практикант.

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Еще один вариант — поспрашивать знакомых и друзей, а также однокурсников, где они проходят практику, какие места могут порекомендовать, а в какие точно идти не стоит.

Сайты по поиску работы тоже стоить учесть. Многие компании размещают там вакансии с предложением о практике или стажировке. Для таких случаев пригодится резюме, в котором может еще не быть никакого опыта работы, а только ваше образование (которое вы получаете), навыки и владение иностранным языком. Также для поиска места практики подойдут профессиональные сообщества в соцсетях.

Заключение

Работодатели сходятся во мнении, что во время прохождении практики они больше обращают на инициативных студентов, которые приходят в компании не для галочки, а получать опыт. Если практикант зарекомендует себя как потенциально ценного сотрудника, то зачастую ему могут предложить трудовой договор.