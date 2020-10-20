Mail.ru Group проведёт марафон ИТ-знаний для учителей

С 20 октября Mail.ru Group и Минспросвещения запускает цикл лекций для учителей старшего поколения по ИТ-знаниям. Проект поможет разобраться в возможностях цифровой среды и подскажет, как эффективно наладить дистанционное образование.

Лекции по ИТ-знаниям пройдут в онлайн-формате. Участвовать могут все желающие. Эксперты Mail.ru Group, преподаватели педагогических вузов, федеральные методисты и тьюторы центров «Точка роста» расскажут учителям, как использовать современные технологии и внедрять их в учебный процесс.

Подключаться к звонкам можно в социальных сетях «Одноклассники» или «ВКонтакте». Помимо лекций есть горячая линия, на которой специалисты консультируют по вопросам дистанционного образования.