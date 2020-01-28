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Начался основной тур математической онлайн-олимпиады для школьников

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

В Международной гимназии «Сколково» объявили о начале основного тура математической онлайн-олимпиады для школьников от образовательной платформы «Учи.ру». Она продлится до 9 февраля, сообщили в пресс-службе гимназии.

Начался основной тур математической онлайн-олимпиады для школьников

Онлайн-олимпиаду могут пройти ученики 1-4 и 5-11 классов. Участие бесплатное. Цель соревнования – развитие математического, логического и алгоритмического мышления.

Выпускникам победа и призовые места дают бонусы при поступлении в вузы девяти регионов – от дополнительных баллов ЕГЭ и преимущественного права поступления до повышенной стипендии и скидок на обучение.

Фото на обложке: Shutterstock / Rido

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