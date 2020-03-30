МТС поможет школьникам дистанционно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ

МТС запускает бесплатную подготовку к экзаменам на базе собственного образовательного центра Smart University. Онлайн-интенсивы доступны с 23 марта по 22 мая. Также они будут дополнительно транслироваться на стриминговом сервисе WASD.TV , сообщает пресс-служба компании.

Программа занятий включает восемь вебинаров по русскому языку и математике и двенадцать вебинаров по английскому языку. Занятия проводятся с опытными педагогами, ученики получают домашние задания для закрепления материала. Программа занятий разработана экспертами ЕГЭ и соответствует рекомендациям ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений).

Для тех, кто хочет улучшить навыки разговорного английского языка, будут организованы разговорные клубы Smart University. Будет возможность попрактиковаться и потренировать свои навыки. Занятия проводятся для учеников 5-11 классов в группах до 10 человек. Каждая группа формируется в зависимости от уровня знаний и интересов учащихся.

Фото на обложке: Unsplash / Annie Spratt