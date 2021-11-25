На всероссийской олимпиаде школьникам предложат запрограммировать робота и создать игру

«VK Образование» объявило о старте основного тура Всероссийской онлайн-олимпиады по программированию для учеников 1-9 классов. Участие в олимпиаде, которая входит в перечень Минпросведения РФ, бесплатно для всех российских школьников, углубленных знаний не требуется. Победители будут внесены в реестр одаренных детей и смогут претендовать на федеральные гранты.
Олимпиада по программированию пройдет в онлайн-формате. До 29 ноября любой школьник может принять участие в пробном туре. С 30 ноября по 20 декабря продлится основной этап проекта, с 21 по 27 декабря — финал.
Для участия в олимпиаде достаточно иметь компьютер или планшет с выходом в интернет и оформить доступ к платформе «Учи.ру» через своего преподавателя.
Часть заданий будет связана с программированием роботов и разработкой компьютерных игр. «Ребятам предстоит самостоятельно создать уровень игры с препятствиями, протестировать возможность его прохождения и запрограммировать робота для решения игровых задач», — отмечается в пресс-релизе «VK Образование».
Организаторы помогли школьникам подготовиться к олимпиаде. Учеников познакомили с профессиями в рамках «Дня ИТ-знаний» и в рамках «Урока цифры» предоставили тренажеры BIT.GAMES для разработки игр.
В 2020 году во всероссийской олимпиаде приняли участие 700 тыс. учеников. Организаторы утверждают, что программирование тренирует логическое, структурное и алгоритмическое мышление детей.
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Фото на обложке: Unsplash
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