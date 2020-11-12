В Новгородском государственном университете студентов научат создавать роботов

В 2021 году в Новгородском государственном университете студентов научат создавать сервисных роботов. Первыми программу пройдут студенты политехнического колледжа НовГУ. Для этого в университете построят специальную цифровую лабораторию при поддержке отечественного производителя роботов Promobot, рассказали в пресс-службе компании.

На программе «Сервисная робототехника» молодые специалисты узнают, как создавать и программировать роботов. Студенты научатся управлять роботами, познакомятся с распознаванием лиц, сценариями общения людей и роботов и человеко-машинным взаимодействием. В процессе обучения нужно будет выполнить шесть лабораторных задач и создать новый кейс применения сервисного робота.

Фото на обложке: пресс-служба компании Promobot