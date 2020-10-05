В компании «Простое дело» создали бота, который сортирует отходы

Бот отвечает на следующие вопросы:

что перерабатывается, а что нет?

как различать виды пластика?

куда можно сдать отходы на переработку?

как подготовить вторсырьё к сдаче?

В начале пользователю даётся инструкция и объясняется, зачем нужен бот, а уже потом им можно пользоваться. В интерфейсе выделены районы Москвы, вы можете выбрать подходящий вам. Информация подаётся в текстовом виде и в формате видеороликов. Есть кнопка обратной связи — чтобы оставить мнение или поделиться.

Фото на обложке: Shutterstock / Primorac91