В компании «Простое дело» создали бота, который сортирует отходы
Никита Литвинов, основатель компании «Простое дело», разработал бота, который помогает пользователю сортировать отходы. Бот облегчает логистические операции и позволяет не запоминать огромное количество информации о виде отходов.
Бот отвечает на следующие вопросы:
- что перерабатывается, а что нет?
- как различать виды пластика?
- куда можно сдать отходы на переработку?
- как подготовить вторсырьё к сдаче?
В начале пользователю даётся инструкция и объясняется, зачем нужен бот, а уже потом им можно пользоваться. В интерфейсе выделены районы Москвы, вы можете выбрать подходящий вам. Информация подаётся в текстовом виде и в формате видеороликов. Есть кнопка обратной связи — чтобы оставить мнение или поделиться.
Фото на обложке: Shutterstock / Primorac91
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