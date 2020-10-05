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В компании «Простое дело» создали бота, который сортирует отходы

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Никита Литвинов, основатель компании «Простое дело», разработал бота, который помогает пользователю сортировать отходы. Бот облегчает логистические операции и позволяет не запоминать огромное количество информации о виде отходов.

В компании «Простое дело» создали бота, который сортирует отходы

Бот отвечает на следующие вопросы:

  • что перерабатывается, а что нет?
  • как различать виды пластика?
  • куда можно сдать отходы на переработку?
  • как подготовить вторсырьё к сдаче? 

В начале пользователю даётся инструкция и объясняется, зачем нужен бот, а уже потом им можно пользоваться. В интерфейсе выделены районы Москвы, вы можете выбрать подходящий вам. Информация подаётся в текстовом виде и в формате видеороликов. Есть кнопка обратной связи — чтобы оставить мнение или поделиться.

Фото на обложке: Shutterstock / Primorac91

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