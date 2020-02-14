«Не трудишься — не получаешь профит». Как устроиться на первую работу и не разочароваться

Я собрала все кейсы, которые помогли мне быстро влиться в рабочий процесс после университета и стать финансовым аналитиком в финтех-холдинге Lime Credit Group.

Когда на вручении дипломов держишь заветную корочку в руках, кажется, что четыре года учебы в университете пролетели как одно мгновение. Курсовые, контрольные, лекции, семинары сливаются в одно волнительное ощущение — что будет дальше? Неизвестность пугает, ведь не факт, что ожидание совпадет с реальностью.

Как подготовиться к выходу на работу

Больше общайся

Заведи знакомства с однокурсниками, со старшими ребятами и выпускниками. В университете ты можешь пополнить свой список полезными контактами — будущими коллегами и работодателями. Вместе с тобой вполне может учиться будущий Илон Маск.

Также стоит поддерживать хорошие отношения с преподавателями: некоторые из них хорошо известны в мире бизнеса или науки, позже они смогут рекомендовать тебя на работу или обучение по обмену, а это откроет еще больше карьерных возможностей.

Участвуй в стажировках и кейс-чемпионатах

На третьем-четвертом курсе ищи возможности стажироваться. Все работы хороши, но, если тебе нужны деньги, не иди по легкому пути и не устраивайся обслуживающим персоналом — постарайся попасть на стажировку близкую твоей специальности. Там ты получишь релевантный для опыт работы и сможешь пополнить свое резюме. То, что студенту не найти работу без опыт, — миф. Будь пробивными, вокруг тебя тысячи возможностей!

Это позволит на выпуске понимать, как и где ты можешь применить свои знания, развить soft-skills и hard-skills. Выпускник с опытом работы оценивается на рынке труда выше среднего.

Участвуй в хакатонах, кейс-чемпионатах, воркшопах и конференциях. Там можно познакомиться с потенциальными коллегами и работодателями и получить приглашение на стажировку.

Например, свое первое предложение о работе я получила после победы на кейс-чемпионате от OneBoxCG и 2GIS. Организаторы чемпионатов, в которых я принимала участие, до сих пор зовут меня на работу.

Еще можно приглашать интересные компании из самых разных индустрий в университет самостоятельно, через студенческие объединения. Так, например, делают ребята из кейс-клубов. В Новосибирском госуниверситете приглашениями компаний из разных индустрий занимаются как минимум три организации (Case club, Future Professional, Financial club).

Изучай программы и инструменты

Многое зависит от специальности, но Excel — это то, на чем стоит вся экономика.

Будет большим преимуществом, если выпускник владеет Excel на высоком уровне, не использует компьютерную мышь и работает только на горячих клавишах. Еще лучше, когда он умеет писать макросы.

После Excel рекомендую изучить Power BI - программу, которая постепенно появляется во всех компаниях, иногда она удобнее Excel.

Полезно знать, как работают все программы Microsoft, желательно на профессиональном уровне. И запомни: навык создания качественных презентаций в MS Powerpoint нужен везде.

Помимо этого, изучай английский и используй именно английские версии программ. Если будешь устраиваться в международные компании, это будет большим плюсом.

Сейчас студентам практически всех специальностей необходимо хотя бы поверхностно понимать программирование. Знание базовых библиотек Python и SQL поможет эффективнее работать и быстрее обрабатывать информацию.

Если ты все еще понимаешь, какие специфические инструменты нужны в твоей специальности, составь список вакансий из собственного топа компаний, выпиши требования по необходимым инструментариям — и изучай их.

Как вести себя на новом месте

Организуй свое время

Здесь все просто: ставь себе цели по SMART, составляй для них to-do и to-don’t листы. С этим прекрасно помогают приложения, например, Todoist или обычные заметки в телефоне. И не забывай приоритезировать задачи.

Нельзя забывать и про делегирование. Этому тоже нужно учиться, ведь каждый думает, что никто не сделает лучше, чем он сам.

В первое время молодые специалисты, бывает, перерабатывают, но в таком случае надо проанализировать ситуацию, выявить причины и оптимизировать время самостоятельно. И всегда следуйте правилу «under commit and over deliver» — «взять меньше задач, но сделать больше».

Изучи корпоративную культуру

В первые дни тебе может помочь HR отдел: коллеги подскажут, как влиться в коллектив, как здесь ведутся разговоры, какую одежду можно носить, какие бонусы можно получить.

Я каждый раз теряюсь, как обращаться к коллегам: на «ты» или на «вы», поэтому уже в процессе отбора стараюсь разузнать все у HR.

Корпоративная культура либо есть, либо ее нет. Для собственной мотивации желательно узнать миссию и ценности компании. Если их нет, то никогда не поздно создать.

Трудись

Везде работает одно и то же правило: не трудишься — не получаешь профит. Не трудишься в университете — не получаешь оценки в диплом, не трудишься на работе — не получаешь классных задач, повышения и зарплаты. При этом нужно понимать, что и учеба, и работа нужны только нам самим и никому больше.