Российские школьники победили на международной олимпиаде по информатике, которая проходила в Индонезии. Команда взяла три золотых и одну серебряную медали. Всех победителей и призеров пригласили на стажировку в VK.
О триумфе российских школьников пишет Cnews.
Золотые медали взяли Александр Бабин из Красноярска, Всеволод Нагибин из Новосибирска и Данил Клищ из Челябинска. Серебряную медаль получил Федор Ромашов из Москвы. Бабин занял в личном зачете 7 место, Нагибин – 11, Ромашов – 72.
Команда из России участвовала в олимпиаде дистанционно на базе кампуса МФТИ. Соревнование заключалось в решении и программировании трех алгоритмических задач в день, на выполнение задач давалось пять часов. Было запрещено пользоваться любыми гаджетами.
Международная олимпиада по информатике учреждена ЮНЕСКО и проводится с 1989 года. Один раз она проходила в России – в Казани в 2016 году. В 2019 году российская команда взяла на олимпиаде в Баку четыре золотых медали. В 2022 году в олимпиаде участвовали команды из 90 стран.
Фото на обложке: Cnews
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