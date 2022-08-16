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Российские школьники победили на международной олимпиаде по информатике

YOUNG
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские школьники победили на международной олимпиаде по информатике, которая проходила в Индонезии. Команда взяла три золотых и одну серебряную медали. Всех победителей и призеров пригласили на стажировку в VK.

Российские школьники победили на международной олимпиаде по информатике

О триумфе российских школьников пишет Cnews.

Золотые медали взяли Александр Бабин из Красноярска, Всеволод Нагибин из Новосибирска и Данил Клищ из Челябинска. Серебряную медаль получил Федор Ромашов из Москвы. Бабин занял в личном зачете 7 место, Нагибин – 11, Ромашов – 72.

Команда из России участвовала в олимпиаде дистанционно на базе кампуса МФТИ. Соревнование заключалось в решении и программировании трех алгоритмических задач в день, на выполнение задач давалось пять часов. Было запрещено пользоваться любыми гаджетами.

Международная олимпиада по информатике учреждена ЮНЕСКО и проводится с 1989 года. Один раз она проходила в России – в Казани в 2016 году. В 2019 году российская команда взяла на олимпиаде в Баку четыре золотых медали. В 2022 году в олимпиаде участвовали команды из 90 стран.

Фото на обложке: Cnews

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