Открыта регистрация на технические соревнования для школьников Skolkovo Junior Challenge 2020

До конца января открыта регистрация на технические соревнования для учеников 7-10 классов Skolkovo Junior Challenge 2020. В них приглашают принять участие школьников, увлеченных физикой, математикой, программированием, конструированием, гуманитарными науками, биологией, химией и медициной.

Состязание пройдет по направлениям энерготех, биомед и промтех. Соревнования командные, так что надо собрать четырех человек. Если группы нет, то ее можно найти после отборочного онлайн-этапа, который пройдет в феврале. В нем команды решают тесты по профильным предметам выбранного направления.

Следующий этап пройдет в марте, в нем 75 команд будут удаленно решать кейсы по своему направлению. Очный финал состоится с 20 по 22 мая: 30 отобранных команд будут решать кейсы в формате хакатона.

Будут оценивать и командный рейтинг, и индивидуальный. Три лучшие команды получат призы от партнеров, три лучших участника — гранты на обучение в Международной гимназии «Сколково».

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