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YOUNG

Открыта регистрация на технические соревнования для школьников Skolkovo Junior Challenge 2020

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

До конца января открыта регистрация на технические соревнования для учеников 7-10 классов Skolkovo Junior Challenge 2020. В них приглашают принять участие школьников, увлеченных физикой, математикой, программированием, конструированием, гуманитарными науками, биологией, химией и медициной.

Открыта регистрация на технические соревнования для школьников Skolkovo Junior Challenge 2020

Состязание пройдет по направлениям энерготех, биомед и промтех. Соревнования командные, так что надо собрать четырех человек. Если группы нет, то ее можно найти после отборочного онлайн-этапа, который пройдет в феврале. В нем команды решают тесты по профильным предметам выбранного направления. 

Следующий этап пройдет в марте, в нем 75 команд будут удаленно решать кейсы по своему направлению. Очный финал состоится с 20 по 22 мая: 30 отобранных команд будут решать кейсы в формате хакатона. 

Будут оценивать и командный рейтинг, и индивидуальный. Три лучшие команды получат призы от партнеров, три лучших участника — гранты на обучение в Международной гимназии «Сколково». 

Фото на обложке: Shutterstock / LightField Studios

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30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

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