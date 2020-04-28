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Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс проектов технического творчества

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Начался приём заявок на Всероссийский конкурс проектов технического конкурса от Кружкового движения НТИ. Энтузиасты всех возрастов представят свои проекты и актуальные разработки. Лучшие попадут на Международный фестиваль идей и технологий Rukami 29-30 августа в Москве.

Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс проектов технического творчества

Конкурс проходит в несколько этапов: после приёма заявок следует региональный отбор в онлайн-формате, лучших по результатам пригласят на заключительный этап в Москву, где объявят победителей.

Проект или разработку можно подать в двух категориях — «Старт» и «Профи». Они различаются по степени сложности работы, её законченности и коммерциализации. Проекты обязательно должны быть реализованы с использованием современных технологий и соответствовать одной из тем: Bio, Tech, Fun, Art, «Сделай мир лучше». 

Организаторы отменили возрастные ограничения и требования к составу команд. Принять участие может любой желающий. 

Фото на обложке: пресс-служба Кружкового движения НТИ

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