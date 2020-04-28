Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс проектов технического творчества

Начался приём заявок на Всероссийский конкурс проектов технического конкурса от Кружкового движения НТИ. Энтузиасты всех возрастов представят свои проекты и актуальные разработки. Лучшие попадут на Международный фестиваль идей и технологий Rukami 29-30 августа в Москве.

Конкурс проходит в несколько этапов: после приёма заявок следует региональный отбор в онлайн-формате, лучших по результатам пригласят на заключительный этап в Москву, где объявят победителей.

Проект или разработку можно подать в двух категориях — «Старт» и «Профи». Они различаются по степени сложности работы, её законченности и коммерциализации. Проекты обязательно должны быть реализованы с использованием современных технологий и соответствовать одной из тем: Bio, Tech, Fun, Art, «Сделай мир лучше».

Организаторы отменили возрастные ограничения и требования к составу команд. Принять участие может любой желающий.