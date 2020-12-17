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«Учи.ру» и Mail.ru Group запустили Всероссийскую онлайн-олимпиаду по программированию

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

15 декабря начался основной этап олимпиады по программированию для учеников 1-9 классов. Соревнования направлены на популяризацию IT-профессий среди школьников. Для участия надо авторизироваться на сайте олимпиады. 

«Учи.ру» и Mail.ru Group запустили Всероссийскую онлайн-олимпиаду по программированию

Поучаствовать в олимпиаде может любой школьник, специальных знаний по программированию не требуется. Все задания сделаны в игровой форме. Они помогают развивать логическое мышление, проявить себя в систематизации информации. Ребятам также предлагают написать собственный код. Задания подготовили, опираясь на школьную программу. 

Выполнить олимпиаду можно в любое удобное время до 25 декабря включительно. На задания отводится час. 

Помимо основных заданий будет викторина от партнёров соревнований — компаний Mail.ru Group, «КРОК» и Acronics. Школьникам предложат посмотреть видеовопрос от представителей компании и оставить ответ на него в специальной форме. За правильные ответы ребята получают призы. 

По завершении олимпиады каждый школьник получает сертификат участника или диплом победителя. Участие бесплатное.


Фото на обложке: Unsplash

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