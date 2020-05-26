Менеджер и продюсер YouTube-канала: новые профессии для фрилансеров

Хорошая новость в том, что сейчас на рынке появляется новая потребность, в которой очень не хватает профессионалов. Рассказываем о двух очень востребованных фриланс-профессиях в 2020 году — менеджере и продюсере YouTube-канала.

Какие профессии подходят для удалённой работы и фриланса? Сммщики, копирайтеры, дизайнеры, монтажеры, таргетологи, разработчики, менеджеры блогеров в инстаграме и ещё много других. Таким профессиям много где учат, и специалистов уже довольно много. Правда, клиентов на всех может не хватить.

Цифры и статистика

У YouTube 1,9 млрд пользователей в мире.

Более 80% населения России в возрасте от 18 до 44 лет сидят на этой платформе.

Это вторая по популярности социальная сеть.

Одна треть пользователей интернета зарегистрирована на YouTube, на которую приходится треть всего мобильного трафика.

Для блогеров YouTube хорош тем, что воспринимает их как партнеров, на канале которых он будет показывать рекламу. Поэтому тут можно расти органически, не вкладывая средств в продвижение. В инстаграме, для сравнения, новый подписчик стоит минимум 10-15 рублей.

Почему канал на YouTube нужен всем

Бизнес, предприниматели, бренды, ТВ, медийные лица, блогеры из других социальных сетей, эксперты — новые каналы на YouTube появляются в геометрической прогрессии. Для всех многих профессионалов это лучший маркетинговый инструмент, ведь одно видео может работать на своего создателя несколько лет.

Но надо понимать, что YouTube — это не только съемка и монтаж. Это огромная сфера деятельности, включающая в себя разный спектр задач. Чтобы стать в ней специалистом, надо понимать ее специфику и правила. Такие навыки есть у менеджеров и продюсеров каналов.

Кто такой менеджер YouTube-канала

Мы считаем, что менеджер YouTube-канала — одна из самых востребованных онлайн профессий в 2020 году. И это первая ступенька к YouTube-продюсеру.

Какие задачи выполняет менеджер видеоблога:

составление контент плана;

заливка материала;

общение со зрителями;

отслеживание аналитики.

Функционал похож на менеджера в инстаграме, но необходимо уметь оформлять канал и самое главное правильно заливать материал на платформу, чтобы он рос органически и приносил подписчиков и клиентов автору.

Что надо уметь:

Придумывать кликабельные заголовки с ключевыми словами и триггерами.

Делать правильное оформление (обложка роликов), где CTR обложки будет 6-7%.

Знать тренды YouTube, какие обложки работают, какие названия на них писать.

Делать правильное описание к выпуску, использовать ключевые слова, ссылки, побуждения к действию.

Заполнять теги ключевыми словами (использовать высоко-средне-низкочастотные запросы), чтобы продвигать видео в списке.

Использовать хэштеги для продвиждения.

Настраивать конечные заставки и подсказки и тд.

Кто такой YouTube-продюсер

YouTube-продюсер – это человек, который берёт на себя решение всех производственных, организационных и стратегических задач. Он руководит всеми процессами, связанными как с созданием, так и с продвижением канала. Часто у него есть своя команда, которая осуществляет функционал «YouTube-канал под ключ».

Многие каналы перестают существовать, потому что вовремя не смогли делегировать обязанности. Я сама знаю многих авторов, которые спустя время уходят с площадки, потому что разбираться нет времени и желания, а их маркетологи, сммщики и помощники из-за отсутствия знаний с этими задачами не справляются.

YouTube-продюсер должен разбираться в каждом этапе от создания контента до его появления на ютуб.

Функции ютуб-продюсера:

выработать стратегию канала, помочь автору выбрать тему и формат канала, определить ЦА, помочь с рубриками, сделать анализ конкурентов;

собрать команду, где будет правильно распределены все обязанности. У опытного ютуб продюсера команда уже собрана, в ней чаще всего есть: копирайтер, оператор, монтаж, дизайнер, менеджер канала, таргетолог, который умеет работать именно с YouTube;

составить контент-план, написать сценарии, организовать съемки, контролировать и проверять монтаж;

создать и оформить канал, заливать материал, оптимизировать видео, отслеживать аналитику, взаимодействовать с аудиторией;

помогать с продумыванием продаж через контент, работать с рекламодателями, сотрудничать с брендами и помогать с монетизацией канала.

Чему надо научиться, чтобы стать YouTube-продюсером

Разбираться в авторском праве.

Делать анализ конкурентов (других каналов).

Составлять контент-план/писать сценарии.

Создавать ролики: это и организация съемок, и взаимодействие со съемочной командой, и умение разбираться в технике/свете/звуке.

Правильно создавать и оформлять канал автора.

Знать все алгоритмы YouTube.

Правильно заливать и оптимизировать ролики.

Следить за нужными параметрами в аналитике, со временем вносить правки.

Понимать, чем отличается канал для бизнеса от канала видеоблогера, какие цели и способы их достижения должны быть у каждого.

Продвигать видео.

Разбираться в Google AdWords, уметь дать ТЗ таргетологу.

Взаимодействовать со зрителями и добиваться от них реакции.

Разбираться в видах монетизации.

Сколько можно зарабатывать?

Менеджер видеоканала может зарабатывать в среднем 30 000 – 40 000 рублей с одного проекта. Можно вести сразу несколько авторов.

YouTube-продюсер зарабатывает больше, в среднем от 40 до 100 тысяч с проекта в месяц.

Вести также можно одновременно несколько проектов. Если YouTube-продюсер развивает канал с нуля, то возможно еще оговорить % бонуса от сделок с рекламодателями в будущем, например.

Наш опыт

Расскажу историю из нашей практики.

К нам пришел клиент вот с такими вводными:

каналу несколько лет

фитнес-тематика

набрано за все время 11 тысяч подписчиков

Что мы сделали:

исправили шапку канала

записали новые видео по новым сценариям

улучшили монтаж

устроили конкурс среди подписчиков

сделали новые обложки для роликов

поменяли настройки и обложки на некоторых старых видео

сделали удобные плейлисты

Итог:

280 тысяч просмотров за месяц

6 200 новых подписчиков

глубина просмотра новых видео выросла в два раза

случились первые продажи товаров этого бизнеса через YouTube

Фото на обложке: Shutterstock / Enrique Rojas