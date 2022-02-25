Купить немного валюты и оптимизировать расходы: эксперты о стратегии бизнеса после 24 февраля

24 февраля начась военная операция на Донбассе. На фоне этих новостей произошел рекордный в истории обвал фондового рынка России, курс доллара превысил 84 рубля. RB.RU узнал у экспертов, стоит ли покупать валюту сейчас и какую стратегию стоит выработать бизнесу.

В текущей ситуации, как показал опрос, нет единой позиции и есть «но». Покупать валюту, но не тратить все средства, продолжать бизнес, но ужаться в расходах.

Покупать валюту, но не на весь капитал

Скорее всего, Банк России вмешается и сдержит падение рубля, полагает основатель «Академии инвестиций Finomen» и криптостартапа Stips|Oculus Никита Куценко. После этого ожидается рост цен на все энергоносители: нефть, газ, алюминий, никель из-за возможных санкций на горнодобывающую промышленность.

«Вероятно, ЦБ соберет экстренное заседание, и ключевая ставка будет поднята на 200–300 базисных пункта сразу, — считает Куценко. — Сейчас рынки останутся в крайне высокой фазе волатильности. Даже минимальный намек на какую-либо деэскалацию конфликта сразу развернет российский рынок с текущих отметок на 30–50% вверх. Доллар резко может вернуться в районе 79–80 рублей».

Эксперт считает, что лучше не предпринимать никаких поспешных действий с покупкой долларов:

«Чтобы как-то эмоционально успокоиться, если очень хочется купить, купите валюту на 20–30% от капитала».

Управляющий фонда CARF Андрей Сырчин же считает, что валюта начнет сильно расти: «Ситуация показала, что рынки могут быть закрыты, и большой вопрос, что будет после открытия. Рекомендуем покупать доллары, потому что денежно-кредитная политика США более понятна, более прозрачна».

Сырчин считает, что ситуация с рублем будет стабилизироваться «в любом случае», однако вопрос в том, сколько он будет стоить: «Возможно, 50, если ЦБ начнет его контролировать, а может и 150, если он продолжит свободное плавание».

Не останавливать бизнес, но оптимизировать расходы

Гендиректор разработчика платежных, кассовых и учетных продуктов для розничного бизнеса Life Pay Арсений Косенко уверен, что проекты смогут адаптироваться к новым условиям за счет финансирования. Он также считает, что на начинающих предпринимателей санкции повлияют не сильно.

«Что касается перспектив развития рынка финтеха, думаю, новому частному бизнесу нужно состыковываться с финансовой инфраструктурой на новом рынке — открывать компанию в новой юрисдикции и начинать действовать по новым правилам», — советует Косенко.

Необходимо продолжать работать, несмотря на сложившуюся ситуацию, уверен сооснователь компании «Нескучные финансы» Сергей Краснов:

«Не останавливайте экономику, но смотрите на оптимизацию расходов. Это отличный способ убрать какой-то организационный жирок, который всегда появляется в хорошее время, когда все развивается и растет».

Предприниматель считает, что при необходимости стоит поднять цены на услуги и «продолжать закупку», оплачивать ключевые позиции контрагентам.

«Санкции <…> это возможность предпринимателю проснуться и в очередной раз посмотреть, что он продает и как он это делает, насколько эффективны каналы привлечения, какую мы несем пользу, как сфокусированы на клиенте», — заключил эксперт.

Фото на обложке: Unsplash