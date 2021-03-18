Где купить готовый бизнес: 21 площадка

Рассказываем, где искать актуальные предложения или, наоборот, — выставить свой бизнес на продажу.

В сети существует большое количество площадок, на которых выставлены объявления о продаже бизнеса разного масштаба и с разной прибылью — от гастропаба на окраине Москвы до форелевой фермы в Карачаево-Черкесии.

Покупка готового бизнеса — распространенная практика по всему миру. Предпринимателей, которые приобретают уже запущенный проект, привлекает ряд существенных плюсов: готовая идея и продукт, наличие аудитории, предсказуемые выручка и прибыль.

Содержание материала:

Универсальные доски объявлений

Подобные платформы не занимаются проверкой объявлений и продавцов. Это не означает, что там творится полная анархия — мошенников постоянно блокируют, а на подозрительное объявление можно подать жалобу. В «Авито», например, разработали собственную систему безопасности, которая оповещает пользователя о рискованных действиях.

Компании также не оказывают юридические услуги. Однако на некоторых платформах в разделе «Услуги» можно подобрать всех необходимых специалистов.

«Авито»

«Авито» — одна из крупнейших виртуальных досок объявлений в мире. Продаже бизнеса здесь посвящен целый раздел. Пользователь может структурировать поиск по категориям бизнеса, его стоимости и региону.

«Авито» не предоставляет консультационные услуги и не занимается проверкой объявлений.

«Циан»

«Циан» — платформа для продажи и аренды помещений различного назначения. На сайте размещены предложения о продаже офлайн-бизнеса: аптек, заведений общепита, салонов красоты.

Стоит отметить удобный интерфейс: объявления отображаются целиком, а изображения большего формата, чем на аналогичных площадках.

Также на «Циане» потенциальный покупатель может воспользоваться большим количеством фильтров. Среди них: площадь помещения, возможное назначение, наличие парковки и расстояние до метро.

При выборе определенного раздела сайт показывает среднюю цену в результатах поиска. Так, например, средняя стоимость общепита в Москве — 36, 24 млн.руб.

«Яндекс. Недвижимость»





«Яндекс. Недвижимость» специализируются на продаже помещений. В разделе «Коммерческая недвижимость» помещения на продажу и аренду распределены по назначению: «автосервис», «общепит», «гостиница», «готовый бизнес», «офисное» или «складское» помещение и другие.

Общение с поддержкой и продавцами происходит прямо на сайте во встроенном мессенджере. Интерфейс устроен так, что для просмотра информации о слоте необходимо открыть каждое объявление отдельно.

«Юла»





«Юла» — доска бесплатных частных объявлений. Объявления о продаже бизнеса размещены в специальном разделе «Для бизнеса». Помимо готовых проектов, здесь можно приобрести услуги рекламщиков, юристов и других специалистов, а также необходимое оборудование для своего предприятия.

Специализированные маркетплейсы

«Магазин инвестиций»

На сайте представлены слоты только из Москвы и Московской области. Фильтры позволяют пользователю установить желаемую стоимость и сроки окупаемости. Также есть функция быстрого перехода по отраслям — например, интернет-магазины, сельское хозяйство, медицина. К продаже допускаются только проверенные объявления.

Компания оказывает ряд услуг для покупателей и продавцов: клиент может оставить заявку для индивидуального подбора бизнеса и воспользоваться услугами по сопровождению сделки.

Для продавцов «Магазин» осуществляет бесплатную оценку стоимости бизнеса.

«Бизторг» от РБК







На сайте публикуются объявления как от продавцов, так и от желающих приобрести бизнес. Помимо бизнес-слотов представлены предложения о продаже оборудования и франшиз.

Площадка предоставляет ряд услуг для авторов объявлений: доступно два тарифа по сопровождению сделки в 18 и 50 тыс. руб. За размещение рекламы также взимается дополнительная плата — текстовая строка под шапкой профиля обойдется клиенту в 25 тыс. руб. в месяц.

Объявление также может быть опубликовано в газете РБК в специальном разделе и/или на главной странице издания. Дороже всего обойдется расположение объявления на первой полосе в нижнем модуле — это будет стоить 520 тыс. руб.

«Альтера Инвест»





На сайте «Альтера Инвест» пользователю доступна покупка готового бизнеса, франшизы и возможность проинвестировать в существующий проект.

Также покупатель может воспользоваться функцией сравнения предложений: она позволяет сопоставить все выбранные слоты по ряду параметров, включая потенциальную прибыль и период окупаемости.

Компания оказывает сопровождение сделки на всех этапах. За различную плату клиент выбирает необходимые ему услуги для заключения сделки: от нотариального оформления до полной проверки надежности оппонента.

Подготовка договора обойдется клиенту в 10 тыс. руб. «Полная защита» сделки за 55 тыс. руб. включает в себя проверку благонадежности оппонента, предоставление отчета с рекомендациями и нотариальное оформление сделки.

«Бибосс»





«Бибосс» — это информационный портал для предпринимателей, где можно задать вопрос на форуме, изучить библиотеку готовых бизнес-идей, выбрать франшизу или готовый бизнес для инвестиций или покупки.

Помимо этого, на портале опубликованы сотни бизнес-планов по популярным направлениям.

«Бизнес решение»





Портал «Бизнес решение» работает с 2005 года — за это время его пользователи закрыли около пяти тысяч состоявшихся сделок. В настоящий момент на сайте доступно более четырех тысяч активных слотов. Под каждым слотом указана потенциальная чистая прибыль проекта.

По каждому слоту доступна бесплатная консультация от бизнес-брокера.

«Ажиотаж»







«Ажиотаж» — это площадка-аукцион для покупки и продажи бизнеса. У слотов указаны показатели выручки и чистой прибыли, а также дебиторские и кредиторские задолженности.

Цена слота не окончательная — как и на любом аукционе, покупатель делает ставку, за которую готов приобрести бизнес. Для этого необходимо зарегистрироваться и вписать сумму ставки в специальное окно.

В отдельном разделе представлена информация о частных предпринимателях, которые разместили слоты на сайте.

«Бизнес-бюро»

Этот брокер работает только с бизнесом в Москве. На сайте представлена информация об уже состоявшихся сделках.

Помимо полного списка объявлений, покупателю доступны разделы «бизнес со скидкой» и «лучшее из каталога». В «лучшее» попадают объявления с высокой инвестиционной привлекательностью — ее оценивают сами пользователи, выставляя оценки от 1 до 5.

Компания гарантирует юридической поддержку для покупателей и продавцов, а также сопровождение сделки на всех этапах. Продавец может получить бесплатную консультацию с оценкой бизнеса и подготовкой его к продаже.

«Оптима Инвест»



На сайте «Оптима Инвест» представлены объявления о продаже предприятий из самых крупных городов России. На момент написания материала на площадке доступно более восьми тысяч объектов.

В информации о слоте указана чистая прибыль, период окупаемости и доходность в процентах. Для покупателя доступна функция сравнения с другими объектами. Фильтры позволяют настроить желаемую стоимость и прибыль.

Label home

Label home специализируется на продаже интернет-магазинов. На сайте отсутствуют разделы по категориям бизнеса, воспользоваться можно только поисковой строкой. В информации слота указана чистая прибыль и оборот, а также возраст компании.

Компания берет на себя встречу с потенциальными покупателями и юридическое урегулирование сделки, а также осуществляет оценку бизнеса, составляет текст о продаже и занимается размещением рекламы.

Помимо этого, на сайте размещен каталог франшиз и полезная информация для желающих купить или продать бизнес.

Покупка бизнеса за рубежом

Business and Asset. Exchange







Business and Asset. Exchange — международная компания, специализирующаяся на продаже коммерческих активов в 240 странах мира. У платформы более 215 тысяч человек в клиентской базе.

На сайте представлены объявления о продаже и аренде бизнеса, а также разделы «франшизы», «оборудование» и «коммерческая недвижимость». На главной странице в режиме реального времени отображается количество посетителей за сегодняшний день и количество совершенных сделок за вчерашний.

Покупателю доступно около 100 фильтров по различным характеристикам, персоналу и условиям сделки.

На сайте действует выборочная модерация объявлений. Компания не оказывает консультационных услуг, но клиент может оставить заявку, и с ним свяжутся частные специалисты.

На сайте выставлены объявления от желающих купить и продать бизнес. Для пользователя доступны фильтры по направленности бизнеса и по региону.

Продавец и покупатель могут самостоятельно опубликовать свой слот или получить помощь специалиста. Портал оказывает консультационные услуги по подготовке бизнеса перед продажей. Для покупателей компания предоставляет юридические услуги по правовому аудиту, что делает сделку по приобретению прозрачной.





Bizrating — это украинская компания, которая специализируется на продаже бизнеса в Украине, Болгарии, Белоруссии и странах прибалтики.

Пользователь может сортировать объявления по региону и ценовому диапазону. На сайте также есть раздел срочной продажи.

Проверенные предложения компания помечает специальным знаком. Самые выгодные объявления входят в топ-5 и топ-10 сайта.

Discount house

На сайте Discount house публикуются только объявления о срочной продаже. В режиме реального времени отображается количество актуальных предложений.

Неудобство для пользователей может вызвать полное отсутствие какой-либо навигации по предложениям, кроме возможности выбрать регион.

Компания сотрудничает со специалистами из разных стран, которые при необходимости свяжутся с потенциальным покупателем, чтобы оказать помощь в проведении сделки.

Eurogroup

Компания оказывает широкий спектр юридических услуг уже более 15 лет — помогает получить вид на жительство, открыть счет в банке, арендовать жилье или получить образование в Европе. Помимо этого, на сайте компании размещены объявления о продаже готового бизнеса в странах Европы.

Пользователю доступны фильтры по категориям и стоимости бизнеса. Все цены на слоты указаны в евро.

Компания обязуется обеспечить полное юридическое сопровождение сделки.

Businesses for Sale





На сайте размещены объявления о продаже бизнеса в разных регионах России, а также на Украине, Белоруссии и в Казахстане. Покупатель может указать параметры поиска: регион, категорию, цену и прибыль.

В каждой категории указано количество предложений, доступных на данный момент. Стоимость размещения объявления зависит от желаемой видимости — с минимальной видимостью разместить слот можно бесплатно.

«Скания Инвест»



Помимо крупных городов России, на сайте есть раздел с зарубежными слотами. Покупатель может оставить заявку для индивидуального подбора предложений. Под каждым слотом находится информация о месячном обороте и чистой прибыли предприятия.

Для обеих сторон сделки компания предоставляет защиту и гарантии. Покупателю помогут бесплатно переоформить регистрацию юридического лица, а продавцу — оценить бизнес.

Bizmast

На сайте представлены разделы для покупки бизнеса как за рубежом, так и в России. Покупатель может воспользоваться поиском слотов по городам.

Компания предоставляет своим клиентам юридическую поддержку и аудиторские услуги (проверка бухгалтерии и задолженностей, состояние счетов и активов). Для продажи осуществляется оценка бизнеса. Компания гарантирует прозрачность сделки, ее юридическое сопровождение и конфиденциальность переговоров.

За дополнительную плату осуществляется публикация рекламы в различных периодических изданиях.

Все фото: скриншоты с представленных сайтов