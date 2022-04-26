11 сервисов для заказа товаров из иностранных магазинов

В марте этого года для россиян стали недоступны любые платежи за границей с помощью банковских карт Visa и Mastercard, а также через PayPal — одну из крупнейших платежных систем.

Выходом из ситуации могут стать сервисы покупок в иностранных интернет-магазинах, которые предлагают услугу «выкуп товара» и его последующую доставку.

В большинстве случаев услуга работает следующим образом:

Покупатель выбирает понравившиеся товары и в специальной форме на сайте сервиса прикрепляет на них ссылки;

Пополняет свой личный счет на сайте сервиса (это можно сделать разными способами — от банковской карты до виртуальных кошельков, таких как «Яндекс.Деньги» или QIWI);

После этого компания самостоятельно оплачивает выбранные товары и доставляет их покупателю.

Одним из главных плюсов такой услуги, помимо возможности приобрести зарубежные товары, является вариант объединить доставку из разных интернет-магазинов и сэкономить на ней. Однако стоит учитывать, что некоторые посредники взимают за «выкуп» достаточно высокую комиссию.

Рассказываем, с какими магазинами и странами работают популярные компании-посредники в России и сколько стоят их услуги.

Важно: 11 марта США ввели запрет на экспорт широкого перечня товаров в Россию. В список вошли в том числе: одежда и обувь дороже $1000, косметика, бижутерия, посуда, предметы декора, электроника и многое другое.

Из Европы нельзя заказать косметику, одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия стоимостью выше €300 за единицу товара и бытовую электронику дороже €750.

Если цена товара превышает €1000, с посылки взимается таможенная пошлина в размере 15% от стоимости.

Содержание:

Boxberry

Комиссия: 10%, но не меньше 1000 рублей

Страна, из которой доступна услуга «выкуп товара»: США

Boxberry — одна из крупнейших российских компаний в сфере логистики. Сервис доставляет товары из 15 стран и более чем 12 тысяч магазинов.

В конце марта компания запустила услугу «Помощь с покупкой» — BXBox — для оплаты заказов клиентов из американских интернет-магазинов и маркетплейсов.

Главная страница BXBox

Чтобы ей воспользоваться, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Boxberry и получить адрес склада в США с персональным номером ячейки (выдается бесплатно). Затем заполнить форму на сайте, указав ссылку на товары/корзину и общую стоимость. После этого сотрудники сервиса свяжутся с клиентом в течение двух рабочих дней для уточнения деталей заказа.

Для оформления заказа пользователю нужно прислать сотрудникам сервиса адрес ячейки и свои ФИО. Оплата происходит в рублях через систему «Альфа-Клик», а затем сумма конвертируется в валюту по курсу ЦБ.

После того как товар будет зарегистрирован и поступит на склад США, необходимо заполнить таможенную декларацию. Доставка оплачивается отдельно, когда товар на складе и готов к отправке. Ее стоимость начинается от $13 за 0,5 кг.

Общая стоимость: 10% от суммы заказа + сам заказ + доставка от $13 + таможенная пошлина (если есть).

BuyUSA

Комиссия: от 8 до 10% (минимум $5)

Страны: США, Европа

BuyUSA — сервис покупок товаров за рубежом, который предоставляет как полное сопровождение при шоппинге, так и услугу для самостоятельного оформления заказов (Mail Forwarding).

Компания самостоятельно выкупает желаемые товары, а также бесплатно оформляет все таможенные декларации. В комиссию за услуги уже включена полная страховка посылки.

Главная страница BuyUSA

Для оформления заказа требуется зарегистрироваться на сайте, в форме нужно указать ссылку на товар или его ID. После проверки товара сотрудник BuyUSA высылает счет. Оплатить его можно картами Visa, Mastercard (комиссия 3,5%), через «Альфа-Клик», виртуальными кошельками «Яндекс.Деньги» или QIWI.

Доставка осуществляется собственной службой доставки B-Express или Pony Express. Стоимость доставки Pony Express заказа весом в 0,5 кг составляет от $8.

Общая стоимость: 8-10% от суммы заказа (минимум $5) + сам заказ + комиссия за транзакцию + доставка + таможенная пошлина (если есть).

Shopotam

Комиссия: от 10 до 15% (в зависимости от выбранного тарифа)

Страны: США, Германия, Великобритания

Shopotam — довольно популярный сервис покупок за рубежом, на котором можно найти рейтинг всех интернет-магазинов, с которыми работает компания.

В каталоге пользователь может выбрать любой интересующий его магазин и сразу увидеть количество сделанных в нем заказов через сайт, среднее время и самый выгодный вариант доставки. В этом же окне будет доступен калькулятор для расчета ее стоимости.

Интерфейс сервиса Shopotam

Заказ осуществляется с использованием ссылки на товар и последующей оплатой через личный счет на сайте. Пополнить личный счет можно банковской картой или через мобильный банк (оплата проводится как в долларах, так и в рублях).

Сервис предлагает два варианта комиссии за свои услуги. «Базовый» — 10% от стоимости, и «Беззаботный» — 15%, с минимальной суммой в $10 и $15 соответственно. В «Беззаботный» тариф включена услуга проверки товара, защита отправления и заполнение декларации сотрудниками. Стоит отметить, что при некоторых видах доставки таможенная декларация заполняется автоматически и бесплатно при любом тарифе.

Доставка посылки весом в 0,5 кг обойдется клиенту в $16.

Общая стоимость: 10-15% от суммы + сам заказ + доставка от $11,6 + таможенная пошлина (если есть).

LiteMF

Комиссия: 0-6%

Страны: США, Германия

LiteMF — еще один сервис покупок, предлагает бесплатный выкуп товаров из всех магазинов Германии и некоторых в США.

Заказ через «выкуп товара» оформляется в соответствующем окне сайта. Комиссия за услугу в США фиксированная и составляет 6%. Вне зависимости от страны-продавца, таможенная декларация бесплатно заполняется сотрудниками LiteMF.

Главная страница LiteMF

Сервис предлагает семь видов доставки. Самый недорогой будет стоить $13 за 0,5 кг.

Оплатить услуги сервиса можно через личный счет на сайте (пополнить его можно в рублях, в том числе картой «Мир»), банковскими картами (оплата только в долларах и евро) и криптовалютой USDT Российское законодательство не запрещает расплачиваться криптовалютой (запрещено только принимать в ней оплату). Компания LiteMF принадлежит GlobalShopper Limited, зарегистрированной в Гибралтаре, где цифровые активы не запрещены в качестве платежного средства.

Общая стоимость: 0-6% от суммы + сам заказ + доставка от $9,5 + таможенная пошлина (если есть).

Alfaparcel

Комиссия: 0%

Страна: Великобритания

Этот посредник специализируется на выкупе и доставке товаров из интернет-магазинов Великобритании, в том числе с аукциона eBay.

Alfaparcel бесплатно выкупает желаемые товары, а также ведет споры с продавцом/почтой и оформляет таможенную декларацию. Доплатить в соответствии с тарифами нужно будет за объединение заказов из разных магазинов, упаковку, фотографии товара на складе и так далее.

Главная страница Alfaparcel

При этом сервис отдельно предоставляет услугу оплаты заказа без его последующего сопровождения (то есть заказ будет отправлен клиенту напрямую интернет-магазином). Ее стоимость составляет 3% от общей суммы покупок, но при этом сумма не должна быть меньше £3.

Оплатить услуги компании можно через «Юнистрим» и биткоинами (другие варианты временно недоступны для россиян). Комиссия с обоих вариантов оплаты составляет 2%.

Доставка осуществляется «Почтой России», EMS (Parcelforce), Alfaparcel Plus и другими. Самая недорогая, «Почтой России», обойдется в £15 за заказ весом до 1 кг.

Общая стоимость: заказ + доставка от £15 + комиссия платежной системы + таможенная пошлина (если есть).

EvroZakaz

Комиссия: 0-20%

Страна: Германия, другие страны Европы

EvroZakaz специализируется на выкупе и доставке товаров из интернет-магазинов и у частных продавцов Германии и стран Европы.

Комиссия за услугу формируется следующим образом:

Заказ в интернет-магазине Германии: до €100 — 10%, от €100 — 0%;

В магазине другой страны Европы: от €50 до €100 — 20%, от €100 — 10%;

Выкуп у частных лиц (например, с аукциона eBay) — 10%.

В стоимость услуги входит объединение товаров из разных магазинов в один заказ, оформление таможенной декларации, упаковка и проверка товара на наличие грубых ошибок со стороны продавца.

Перед оформлением заказа необходимо пополнить баланс в личном кабинете на сумму в €50 (если сумма заказа начинается от €100). Выкуп осуществляется по предоплате на эту сумму. Оформление заказа происходит через форму на сайте и личный кабинет.

Схема работы EvroZakaz

Оплатить услуги EvroZakaz на данный момент можно через SWIFT-перевод на счет компании в Германии через банки «Тинькофф» и «Райффайзен банк».

Сервис работает с «Почтой России» и ее курьерской службой EMS. Самый недорогой тариф — €22 за посылку до 2 кг.

Общая стоимость: комиссия от суммы заказа + сам заказ + комиссия за SWIFT-перевод + доставка + таможенная пошлина (если есть).

Shopozz

Комиссия: 10%, но не меньше $10

Страны: США, Германия

Shopozz работает с заказами из США, Германии и некоторыми другими европейскими магазинами, такими как Lego, Ikea и Asos.

Оформление заказа происходит аналогично с другими сервисами. Оплата производится сразу после проверки заказа, осуществить ее можно картами Visa, Mastercard и «Мир». Сначала пользователь оплачивает покупки с включенной комиссией за услуги и доставку до склада компании в стране-продавце, а затем отдельно платит за доставку до нужного города.

Интерфейс Shopozz

Shopozz самостоятельно заполняет таможенные декларации и объединяет покупки из разных интернет-магазинов — обе услуги предоставляются бесплатно.

Стоимость доставки из США начинается от $20 за посылку весом до 0,5 кг (из Германии — $30).

Общая стоимость: 10% от суммы заказа + сам заказ + доставка до склада Shopozz + доставка до пункта выдачи + комиссия платежной системы + таможенная пошлина (если есть).

Rusbid

Комиссия: €8 или 0% для заказа от €100

Страны: Германия, Европа

Rusbid — сервис доставки товаров из стран Европы, предлагает как логистические услуги, так и полное сопровождение покупки, включая выкуп товара.

Компания принимает к оплате карты трех российских банков — «Сбер», ВТБ, «Тинькофф», а также карту «Кукуруза» компании «Евросеть». Платеж можно провести и SWIFT-переводом.

Главная страница сервиса Rusbid

Выкуп товаров происходит по полной предоплате через личный кабинет на сайте с учетом комиссии Rusbid. Сервис также бесплатно объединяет заказы и оформляет таможенные декларации. Комиссия за услуги компании не взимается с заказов от €100.

Стоимость доставки начинается от €22.

Общая стоимость: максимальная комиссия в размере €8 + сам заказ + доставка + комиссия платежной системы + таможенная пошлина (если есть).

CDEK Forward

Комиссия: 10%

Страны: Европа, США, Ближний Восток

CDEK Forward — один из сервисов логистической компании CDEK, оказывает услуги по доставке товаров из интернет-магазинов из 11 стран Европы, Ближнего Востока, с особым упором на работу с площадками в США.

Отдельно пользователь может заказать услугу выкупа товара. Стоит отметить, что этим занимается не сам сервис, а байеры, которые с ним сотрудничают.

Схема работы CDEK Forward

Для выкупа заказа нужно заполнить заявку в соответствующем разделе сайта. После этого с пользователем должен связаться сам байер. За всю дальнейшую работу со специалистом CDEK не несет ответственности.

Если по каким-то причинам байер не может выкупить заказ, он самостоятельно передает клиента своему коллеге. Байер работает по курсу доллара, установленному его банком, поэтому конечную стоимость товара он сообщает самостоятельно.

Оплата происходит в два этапа — сначала клиент платит за товар вместе с комиссией байера, позже оплачивает доставку. Способ расчета специалист назначает тоже сам — он всегда будет в рублях, но может потребоваться перевод в иностранный банк.

Стоимость доставки начинается от $10.

Общая стоимость: 10% от суммы заказа + сам заказ + комиссия платежной системы + доставка.

AsiaShop

Комиссия: 3%

Страна: Китай

AsiaShop — это официальный российский посредник Taobao, крупнейшего маркетплейса Китая, предназначенного для внутреннего пользования.

Услугу выкупа компания предоставляет для заказов дороже 1000 юаней (около 14 тысяч рублей) и весом более 2 кг. Оформляется заказ, как и на других платформах, через заполнение формы с указанием ссылок на товары.

Главная страница AsiaShop

Оплатить услуги AsiaShop можно переводом на карту «Сбера» или на счет по банковским реквизитам. Стоимость доставки — в среднем около 600 руб./кг.

Общая стоимость: 3% от суммы заказа + сам заказ + доставка.

Samurayushka

Комиссия: 500 иен (примерно 350 рублей)

Страна: Япония

Samurayushka — cервис покупок на японском онлайн-аукционе Yahoo и в других интернет-магазинах.

Делать ставки на аукционе пользователь может сразу на сайте компании, но при достаточном объеме денежных средств на личном счете. Пополнить счет можно любой российской банковской картой через процессинговый центр PayU.

Торги проходят следующим образом: пользователь выбирает, купить товар сразу по «блиц-цене» или делать ставки (минимальная — 100 иен или 71 рубль) и приобрести товар по более низкой стоимости. Существуют лоты с фиксированной ценой, где купить предмет можно только за указанную сумму, не торгуясь.

Пример аукциона на Yahoo

Рядом с каждым лотом расположено окно с калькулятором его полной стоимости, включая комиссию сервиса, комиссию за банковский перевод, доставку по Японии и до места назначения.

Средняя стоимость доставки по Японии — 1500 иен (927 рублей), затем уже рассчитывается доставка по России. Стоит уточнить, что в некоторых лотах цена доставки может в несколько раз превышать его собственную стоимость. Однако многие продавцы делают отправку за свой счет (это указано в описании к их лотам).

Общая стоимость: комиссия 350 рублей + сам заказ + потребительский налог 10% (чаще всего уже входит в стоимость товара) + комиссия за банковский перевод + доставка по Японии + доставка по России.

Дисклеймер: Во избежание каких-либо проблем редакция издания рекомендует предварительно изучить информацию о работе сервисов, в том числе, ознакомиться с отзывами об их услугах.

Обложка: Drazen Zigic/ Shutterstock