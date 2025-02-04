Топ лучших голосовых помощников 2025: обзор и рекомендации

Голосовые помощники стали неотъемлемой частью жизни. Они помогают управлять умным домом, искать информацию, напоминать о важных делах, а также обеспечивают удобство в работе и досуге. В статье рассмотрим, какое лучше всего голосовое сопровождение использовать в базовых задачах, какие функции у голосовых помощников и какой из них лучше выбрать.

1. Amazon Alexa

Голосовые помощники продолжает совершенствоваться, предоставляя пользователям удобные инструменты, чтобы решать повседневные задачи. Alexa уже давно вышла за рамки простого ассистента.

Alexa умеет управлять устройствами умного дома, такими как лампочки, термостаты, замки и камеры, что делает её отличным выбором для владельцев IoT-устройств. Она проигрывает музыку через популярные сервисы (Amazon Music, Spotify, Pandora), а также поддерживает подкасты и аудиокниги через Audible. Навыки Alexa охватывают десятки тысяч сценариев: от медитации и фитнеса до управления финансами.

Кроме того, Alexa взаимодействует с другими устройствами в экосистеме Amazon, включая умные колонки Echo, экраны Echo Show, а также Fire TV. Функция «Drop In» позволяет применять устройства как систему внутренней связи, а «Guard Mode» помогает контролировать безопасность дома.

В 2024 году Amazon обновил алгоритмы обработки естественного языка, что позволило Alexa распознавать многозначные фразы и продолжать диалог на основе контекста. Введена функция обучения голосу: теперь ассистент адаптируется под тон и интонации, улучшая качество взаимодействия. Также появилась возможность настроить профили для всех членов семьи, включая распознавание индивидуальных предпочтений (любимые плейлисты, настройки напоминаний).

Расширена совместимость с новыми брендами IoT-устройств, включая бытовую технику, медицинские приборы и автомобильные системы. Для владельцев бизнеса добавлены специальные инструменты, позволяющие применять Alexa как часть клиентского сервиса или внутренней автоматизации.

2. Google Assistant

Это один из самых интеллектуальных голосовых помощников на рынке.

Assistant работает как на устройствах Android, так и на умных колонках и в автомобилях, поддерживающих Android Auto.

Ассистент:

управляет календарём и задачами,

строит маршруты через Google Maps,

ищет информацию,

переводит текст и речь в реальном времени.

Можно создавать автоматизированные сценарии, например, чтобы ассистент включал музыку и свет, когда приходите домой.

Assistant особенно полезен для профессиональных задач. Он интегрирован с Google Workspace, что позволяет управлять электронной почтой, документами и видеозвонками. Например, можете попросить Assistant запланировать встречу в Google Calendar или отправить сообщение через Gmail.

Smart Suggestions помогает находить маршруты, приложения или действия, основываясь на привычках человека.

Google Assistant выбирают владельцы Android-устройств. Он идеально подходит для профессионалов, путешественников и тех, кто ценит точность и разнообразие функционала.

3. Siri

Apple делает Siri незаменимой частью экосистемы, глубоко интегрируясь с фирменными устройствами.

Siri помогает управлять техникой Apple, включая:

iPhone,

iPad,

Mac,

Apple Watch.

Она выполняет команды, контролирует умный дом через HomeKit, предоставляет доступ к приложениям и помогает искать информацию в интернете. Человек получает индивидуализированные подсказки, такие как рекомендации музыки на основе предпочтений или напоминания, основанные на местоположении.

Apple добавила в Siri генеративный AI, что позволило ассистенту предлагать более персонализированные ответы.

Siri научилась лучше адаптироваться под потребности, запоминать контекст предыдущих разговоров и предлагать действия на основе текущей активности. Например, если пишете письмо, Siri предложит добавить напоминание или создать событие в календаре.

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4. Microsoft Cortana

Голосовой помощник удерживает позиции на рынке корпоративных решений, предлагая удобные инструменты для повышения продуктивности.

Ассистент интегрируется с экосистемой Microsoft 365, что позволяет эффективно организовать рабочий процесс. Cortana помогает управлять календарём, задачами, встречами и даже предоставляет доступ к корпоративной документации.

Microsoft добавила функции для сотрудников, работающих удалённо. Cortana теперь помогает анализировать время, проведённое в онлайн-встречах, предлагает способы оптимизации расписания и поддерживает совместную работу через Teams. Лучшая интеграция с Windows 11, включая применение ассистента для выполнения команд в системе и работы с виртуальными рабочими пространствами.

Cortana выбирают пользователи Windows и корпоративные клиенты Microsoft, которым важно сохранять продуктивность и автоматизировать рутинные задачи.

5. Samsung Bixby

Голосовой помощник активно обладает уникальными функциями.

Ассистент взаимодействует с экосистемой Samsung, включая смартфоны, телевизоры и бытовую технику. Bixby поддерживает управление голосом, а также жестами и командами на экране. Его используют для управления музыкой, настройки параметров телефона или автоматизации сценариев для умного дома.

Функция перевода текста «на лету» делает Bixby удобным для путешественников. Она позволяет моментально переводить надписи, сообщения и документы через камеру или команды.

Samsung улучшил обработку естественного языка, что позволило ассистенту лучше понимать сложные команды и диалоги.

Bixby теперь совместим с большим количеством устройств, в том числе тех, которые не входят в экосистему Samsung. Улучшена работа с мультимедиа: ассистент теперь предлагает персонализированные рекомендации на основе предпочтений.

Bixby выбирают владельцы техники Samsung, включая смартфоны Galaxy, телевизоры и бытовую технику. Ассистент также подойдёт тем, кто ищет интеграцию между различными устройствами в одном доме.

6. «Алиса» от «Яндекса»

Голосовой помощник продолжает набирать популярность среди русскоязычных пользователей благодаря своей адаптированности под локальные потребности.

«Алиса» помогает находить информацию в интернете, управлять умным домом через «Яндекс.Станцию» и вести оживленные диалоги. Её движок поддерживает широкую вариативность общения, что делает взаимодействие более естественным.

Ассистент поможет найти актуальные новости, запланирует маршруты через «Яндекс.Карты» и проложит оптимальные пути с учётом пробок. Ассистент интегрируется с музыкой, подкастами и другими сервисами «Яндекса».

«Яндекс» расширил навыки ассистента, добавив функции голосового управления в автомобильных системах и новых smart-устройствах.

«Алису» выбирают активные пользователи сервисов «Яндекса». Она особенно удобна для жителей России и стран СНГ благодаря ориентации на местные особенности и язык.

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7. Baidu Xiaodu

Это китайский голосовой помощник, который понимает мандаринский диалект и другие китайские языковые варианты, что делает его незаменимым для жителей Китая.

Xiaodu отвечает всем базовым запросам, он управляет техникой умного дома, включая устройства Baidu и других китайских брендов. Он предоставляет доступ к разнообразным развлекательным услугам, включая стриминг видео, музыку, образовательный контент и даже интерактивные игры.

Голосовой помощник интегрируется с популярными сервисами, такими как Baidu Maps и Baidu Translate, что позволяет искать маршруты, переводить текст и пользоваться другими функциями на родном языке.

Уникальной особенностью остаётся адаптация под китайский рынок любого голосового помощника: Xiaodu понимает локальные привычки и предпочтения, такие как использование QR-кодов для платежей или работа с платформами электронной коммерции.

Разработчики голосового ассистенты Baidu расширили языковые возможности помощника, добавив несколько основных мировых языков, в том числе русский.

Также за счет голосового помощника Xiaodu техника интегрируется с VR и AR-устройствами, предоставляя возможность взаимодействовать с виртуальной реальностью через команды.

Xiaodu идеально подходит для жителей Китая и тех, кто активно работает с китайскими устройствами или услугами.

8. «Маруся» от Mail.ru Group

Активно набирает популярность среди русскоязычных пользователей благодаря простоте применения и глубокому пониманию языка.

«Маруся» помогает задавать команды голосом для поиска информации, ставить будильники и напоминания. Она интегрируется с сервисами VK, что позволяет проигрывать музыку, отправлять сообщения и получать уведомления. Взаимодействие с «Марусей» отличается естественным общением, что делает её удобной для пользователей всех возрастов.

Особое внимание уделяется развлекательным функциям: «Маруся» предлагает рассказать аудиосказки, игры и даже может поддерживать разговор на отвлечённые темы.

Разработчики улучшили распознавание речи и расширили навыки для интеграции с автомобилями и другими IoT-устройствами. Добавлена возможность кастомизации голоса и сценариев взаимодействия, что позволяет пользователям адаптировать «Марусю» под свои нужды.

9. «Салют» от «Сбера»

Ассистент от экосистемы «Сбера», включающий в себя 3 виртуальных личности:

Сбер,

Афина,

Джой.

Это делает его уникальным, позволяя пользователям выбирать стиль общения, который им больше подходит.

«Салют» выполняет широкий спектр задач: от управления умным домом до проведения транзакций в экосистеме «Сбера». Ассистент интегрируется с сервисами компании, включая мобильный банк, Okko и «СберМаркет», что позволяет удобно решать финансовые и бытовые вопросы.

Уникальная особенность — возможность выбрать один из 3 голосов с разными характерами и стилями общения.

«Салют» подойдёт тем, кто активно использует сервисы экосистемы «Сбера», включая финансовые, развлекательные и бытовые продукты. Это универсальный выбор для русскоязычных пользователей, которым важны удобство, адаптивность и возможности кастомизации взаимодействия.

Как выбрать ассистента

Определите свои цели. Если основная цель — управлять умным домом, выбирайте помощника, который поддерживает максимальное количество IoT-устройств и обладает широким функционалом. Например, Amazon Alexa и Google Assistant предлагают интеграцию с разнообразными брендами умной техники, включая освещение, термостаты, камеры и даже бытовую технику. Если же ищете помощника для работы или учебы, обратите внимание на таких голосовых помощников, как Microsoft Cortana или Google Assistant. Учитывайте совместимость. Перед покупкой убедитесь, что выбранный голосовой помощник корректно работает со всеми устройствами. Например, Siri идеально интегрируется с техникой Apple, в то время как Bixby подходит для устройств Samsung. Если используете гаджеты разных производителей, выбирайте универсальные решения, такие как Alexa или Google Assistant. Обратите внимание на конфиденциальность. Голосовые помощники собирают и обрабатывают данные, чтобы улучшить свою функциональность, поэтому важно ознакомиться с политикой конфиденциальности. Siri и «Алиса» подойдут тем, кто особенно ценит защиту данных, так как эти помощники работают с минимальным сбором информации и предлагают локальную обработку запросов. У других ассистентов, например, Alexa и Google Assistant обширные функции, но важно учитывать их подход к использованию персональных данных. Проверяйте язык интерфейса. Если говорите на русском языке, убедитесь, что он поддерживает полноценное взаимодействие на вашем языке. «Алиса» и Google Assistant демонстрируют лучшее качество работы для русскоязычных пользователей. Для англоязычного интерфейса больше всего подходят Alexa и Google Assistant.

Сравнение голосовых помощников

Голосовые помощники демонстрируют высокий уровень функциональности и разнообразие возможностей. Однако не все из них подходят для одинаковых запросов. Сравним ключевые характеристики популярных решений.

Совместимость с устройствами:

Alexa поддерживает широкий спектр умных устройств, особенно из экосистемы Amazon.

Google Assistant интегрируется с большинством Android-устройств, поддерживает сервисы Google.

Siri работает исключительно в экосистеме Apple.

Cortana оптимизирована для устройств на Windows.

Bixby лучше всего функционирует с техникой Samsung.

«Алиса» подходит для устройств с «Яндекс.Станцией» и некоторыми автомобилями.

Xiaodu предназначен для китайской электроники и умных гаджетов.

Если используете конкретную экосистему, выбирайте помощника, ориентированного на неё.

Распознавание языков и вопросов:

В Alexa интегрирован английский, испанский, немецкий и другие языки.

Google Assistant поддерживает более 40 языков, включая русский.

Siri отлично понимает английский, русский и другие популярные языки.

Cortana ограничена основными языками, включая английский.

Bixby преимущественно поддерживает корейский и английский.

«Алиса» оптимизирована для русского языка.

Xiaodu преимущественно ориентирован на мандаринский диалект.

Для русскоязычных пользователей лучшими выбором остаются Google Assistant и «Алиса».

Если важны уникальные возможности, выбор зависит от потребностей. Для работы и офисных задач выделяются Cortana и Google Assistant, для досуга и умного дома подойдут Alexa и Siri.

Заключение

Голосовые помощники демонстрируют впечатляющий прогресс, становясь незаменимыми помощниками в управлении повседневными задачами, работе, обучении и организации досуга. Каждый из представленных на рынке голосовых помощников предлагает уникальные функции, которые подходят для определённых сценариев использования.

Подбирая голосового помощника, опирайтесь на свои потребности.

Выбор напрямую зависит от личных потребностей и предпочтений. Если хотите управлять техникой и создавать умные сценарии, выбирайте ассистента с широкой интеграцией и поддержкой множества устройств.

Технологии продолжают развиваться, и голосовые ассистенты становятся всё более интеллектуальными. С каждым годом их функционал расширяется, делая взаимодействие с техникой ещё удобнее и эффективнее.