Тестировать гипотезы, привлекать первых пользователей

Разработка MVP — первая сложность, с которой сталкивается любой стартап. Прототип должен подходить для тестирования основных гипотез, привлекать достаточно пользователей и при этом быть недорогим. Создать такой можно на платформе для мини-приложений VK Mini Apps. Как сделать его успешным и какая команда для этого нужна, рассказывают эксперты акселерационной программы VK Start Apps .

Что такое мини-приложение и зачем оно стартапу

VK Mini Apps — платформа, позволяющая создавать мини-приложения, которые работают внутри продуктов VK. Доступ к ним имеют пользователи «ВКонтакте», «Одноклассников» и других площадок — например, во «ВКонтакте» их можно найти во вкладке «Сервисы». Аудитория мини-приложений растет, ежемесячно ими пользуются уже больше 45 млн человек.

VK Mini Apps

Сами приложения могут быть разными: от простых тестов и игр до EdTech-проектов или b2b-сервисов. Они позволяют учить ПДД, считать шаги, слушать книги или, например, создавать лендинги без написания кода. При этом пользователям не нужно дополнительно устанавливать приложение или авторизоваться в нем — оно запускается прямо в контуре VK.

VK Mini Apps

Крупный бизнес разрабатывает мини-приложения для привлечения новой аудитории или как дополнительный инструмент продаж, но еще более эффективными они оказываются для стартапов ранних стадий. На это есть несколько причин:

Стоимость разработки

Бюджет на создание MVP обычно небольшой. Дело не только в ограниченных финансах предпринимателей: эксперты в целом рекомендуют не тратить на прототип большие средства, чтобы потом было проще вносить изменения (они гарантировано потребуются).

Мини-приложение можно создать относительно недорого. По своей сути это сайты, а значит, с ними работают на стеке веб-разработки — сегодня она дешевле большинства альтернативных вариантов. Если у приложения не будет сложного бэкенда, разработчикам не придется даже арендовать облачные сервера. К тому же VK Mini Apps снимает со стартаперов головную боль, связанную с адаптацией сервиса под разные платформы: мини-приложение поддерживается всеми платформами сразу, так что не придется искать отдельных разработчиков под iOS и Android.

Привлечение аудитории

Для привлечения первых пользователей обычно нужно закупать рекламу, потому что молодому проекту не приходится рассчитывать на попадание в рекомендации Google Play или App Store. Бот в Telegram тоже не удастся продвигать нативными инструментами.

С VK Mini Apps ситуация другая — новые сервисы с соблюдением критериев попадают в каталог и продвигаются площадкой. Дополнительных вложений в рекламу для этого не требуется. Как рассказывает Иван Расторгуев, DevRel платформы VK Mini Apps, в среднем в первые дни существования мини-приложения в него органически заходит порядка 10 тыс. пользователей. Такого числа достаточно, чтобы проверить первые гипотезы и продолжить работу.

Важное преимущество в том, что все это верифицированные пользователи. Если в новых приложениях люди неохотно оставляют данные о себе, то здесь из профиля понятны пол, возраст и локация аудитории — это расширяет возможности для аналитики и кастомизации.

Поддержка площадки

VK Mini Apps — развивающаяся платформа, поэтому активно привлекает разработчиков и поддерживает новые приложения. Сервисы попадают в подборки и рекомендации, за счет этого быстрее наращивают аудиторию.

При этом саму разработку VK тоже старается упрощать, создавая дополнительные инструменты. Например, на первых этапах необязательно привлекать дизайнера — в библиотеке VKUI собраны компоненты мини-приложений, которые может использовать любой разработчик. Это позволяет собрать базовый интерфейс, не тратя на него дополнительные средства, а дизайном заняться позже — когда будет лучше понятна аудитория и позиционирование сервиса.

Как создать мини-приложение

ВКонтакте и «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) запустили акселерационную программу VK Start Apps, куда приглашаются команды разработчиков и продуктовых менеджеров, готовые создать или перенести свои сервисы на VK Mini Apps. Однако разработать и запустить приложение, конечно, можно и самостоятельно. Что для этого нужно:

Сформулировать идею

В формате мини-приложения можно реализовать сервисы разной сложности. Вместе с простыми развлекательными приложениями в VK Mini Apps можно найти, например, сервис для подбора методов для разработчиков.

На первом этапе важно понимать, какую ценность сервис будет предоставлять пользователю и какую боль закрывать — от бизнес-инструментов до геймификации повседневных процессов. При этом эксперты рекомендуют внимательнее относиться к пользовательскому пути:

Иван Расторгуев, DevRel платформы VK Mini Apps

«Часто молодые разработчики недооценивают важность CJM (customer journey map). Бывает, что нам пишет автор проекта с классной идеей — новая аудитория приходит в приложение, но почему-то не остаётся там надолго. Начинаем разбираться и видим, что разработчик действовал по наитию и добавлял новые функции просто по ходу разработки. Это серьезная ошибка. Больше половины успеха зависит от того, чтобы своевременно продумать пользовательский путь — это снимет огромную головную боль после релиза и позволит быстрее и дешевле внести изменения».

Собрать команду

Формат мини-приложения позволяет начать работу небольшой командой: на простые и средне-сложные проекты будет достаточно 3-4 человек. Потребуется project-менеджер (на первых этапах его функции чаще всего берет на себя фаундер), дизайнер (если приложение должно выглядеть кастомно), а также full stack разработчик. В теории можно взять в команду frontend- и backend-разработчиков, но последний необходим только в случае, если идея проекта подразумевает сложный бэкенд. Конечно, с развитием сервиса будет расширяться и команда, но для создания MVP и проверки гипотез хватит совсем небольшого числа специалистов.

Начать работу

После создания мини-приложения оно уходит на модерацию и тестирование. Кстати, это позволяет команде стартапа сэкономить на тестировщике. Модераторы VK Mini Apps проверяют, как работает приложение, присылают список багов, уязвимостей или визуальных проблем, а также могут дать советы по исправлению. После проверки приложение станет доступно для пользователей.

Важно заранее продумать гипотезы о том, как клиенты будут вести себя в приложении, как часто туда заходить и сколько времени пользоваться. Тогда сразу после запуска можно будет сравнить ожидания с реальностью и начать дорабатывать продукт.

Как работать над стартапом вместе с экспертами



Заявки в программу VK Start Apps принимаются до 15 сентября. Команда акселератора ищет разработчиков с уже готовыми проектами мини-приложений или идеями по их созданию. Рассматривать будут разноуровневые проекты: как наукоемкие, так и развлекательные сервисы. Сам акселератор будет состоять из воркшопов и непосредственно работы над продуктом вместе с экспертами. Авторы лучших решений разделят призовой фонд в 5 млн рублей на дополнительное продвижение мини-приложения от «ВКонтакте», а три команды будут претендовать на грант «Сколково» в размере до 7 млн. При этом эксперты отмечают, что финансирование — не единственное, ради чего стоит идти в программу.

Алексей Каленчук, директор по цифровым креативным индустриям Фонда «Сколково»

«Многие приходят в акселераторы именно за инвестициями, но большинству команд нужны не деньги, а экспертиза и знания. Инвестиции похожи на быстрые углеводы: если компания готова к росту, они очень полезны, но на более ранней стадии они скорее навредят. На первых этапах команде куда важнее осознать, как устроен их рынок и какие пути развития есть — с этим как раз могут помочь эксперты акселератора».

К тому же участие в программе дает стартапам определенное партнерство с большими стратегическими игроками — VK и «Сколково». Успешные команды попадут в белый список подрядчиков VK: по сути, они получат постоянный поток заказов без построения отдела продаж.

Константин Хомченко, методолог акселератора VK Start Apps

«Все команды, подавшие заявки, получат допуск на 12 воркшопов, на которых смогут доработать проект, найти главные рычаги для роста количества пользователей, а также узнать последние обновления платформы и планы VK Mini Apps. Мы отберем 20 команд, которые в течение 2,5 месяцев будут работать с экспертами и трекерами от VK Mini Apps, зарелизят свои приложения и начнут привлекать пользователей. Цель программы — дать максимальную пользу участникам, практические знания по созданию продуктов и лучшие практикам работы с платформой».

Мини-приложения — относительно новый формат, но он закрывает главные потребности молодых стартапов: позволяет быстро и недорого запустить продукт, набрать аудиторию и протестировать гипотезы. Подать заявку на участие в VK Start Apps и узнать подробности можно на сайте программы.

Фото на обложке: james benjamin / Shutterstock

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