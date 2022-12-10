Две трети стран ЕС нарастили товарооборот с РФ, маркетплейсы сообщают о кратном росте продаж в ноябре, «Ростех» наращивает печать 3D-продукции, Oppo и Huawei договариваются о сотрудничестве в области 5G, а «Вкусвилл» подтверждает утечку данных пользователей. RB продолжает рассказывать о ключевых событиях в мире бизнеса в РФ и за рубежом.

Утечка «Вкусвилл», 3D-печать от «Ростех», отказ IKEA выплатить компенсации: главное для бизнеса 10 декабря