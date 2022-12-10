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Утечка «Вкусвилл», 3D-печать от «Ростех», отказ IKEA выплатить компенсации: главное для бизнеса 10 декабря

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Две трети стран ЕС нарастили товарооборот с РФ, маркетплейсы сообщают о кратном росте продаж в ноябре, «Ростех» наращивает печать 3D-продукции, Oppo и Huawei договариваются о сотрудничестве в области 5G, а «Вкусвилл» подтверждает утечку данных пользователей. RB продолжает рассказывать о ключевых событиях в мире бизнеса в РФ и за рубежом.

Утечка «Вкусвилл», 3D-печать от «Ростех», отказ IKEA выплатить компенсации: главное для бизнеса 10 декабря
  • Товарооборот с Россией в январе-августе 2022 года нарастили 20 из 27 стран ЕС, больше прочих — Болгария, Греция, Словения (РИА Новости).
  • Росфинмониторинг выступил против запрета на оборот криптовалюты, но по-прежнему поддерживает запрет на расчеты и блокировку рекламы.
  • Центр аддитивных технологий (ЦАТ) Госкорпорации «Ростех» отчитался о росте объемов производства продукции методом 3D-печати: на 179% (в 2,8 раза) в 2022 году.
  • Руководство компании IKEA отвергло требования нескольких сотен работников российских фабрик в Ленинградской и Кировской областях о выплате им компенсаций.
  • Китайские фирмы Oppo и Huawei заключили глобальное соглашение о перекрестном лицензировании патентов в области 5G и других сотовых инноваций.
  • Совет директоров QIWI заявил, что не может выработать позицию по тендерному предложению компании Dalliance Services Company (DSC), которая принадлежит Сергею Солонину.
  • Загрузка топовых отелей Крыма на Новый год достигла 90%.
  • «Вкусвилл» подтвердил утечку персональных данных клиентов и сообщил, что примет меры.
  • Продажи на маркетплейсах в ноябре выросли в 2,7 раза год к году (МТС).

Фото на обложке: Unsplash

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