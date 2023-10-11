Первая Ассоциация промышленного майнинга, лимит на перевод с электронных кошельков: главное 11 октября

Карина Пардаева
В РФ могут повысить с 600 тыс. до 1 млн рублей лимиты на остаток средств на электронных кошельках, малому бизнесу упростят обжалование блокировки по антиотмывочному закону и другие события 11 октября.
Первая Ассоциация промышленного майнинга, лимит на перевод с электронных кошельков: главное 11 октябряКарина Пардаева
Финансы
- В РФ могут повысить с 600 тыс. до 1 млн рублей лимиты на остаток средств на электронных кошельках и на максимальный размер перевода с них для граждан, которые прошли полную идентификацию.
- В России появилась Ассоциация промышленного майнинга. Участники ассоциации планируют «обелить» отрасль и легально ввозить оборудование для криптовалют и подключать его к энергетической инфраструктуре
Бизнес
- Малому бизнесу упростят обжалование блокировки по антиотмывочному закону. Процесс выхода из «красной» зоны риска затянут и сложен для предпринимателей, узнали «Ведомости».
- Управляющее сервисом экспресс-доставки «Самокат» ООО «Умный ритейл» 9 октября учредило ООО «Умная фабрика». Среди видов деятельности — производство мясных продуктов, консервов, супов, сэндвичей, переработка рыбы и др.
- Рост деловых и туристических поездок внутри России привел к увеличению числа гостей в отелях на 16% по итогам восьми месяцев 2023 года, пишет «Ъ».
Транспорт
- Авиакомпания S7 сократит осенне-зимнее расписание на 10-15% относительно 2022 года из-за сложностей с обслуживанием Airbus A320/А321neo, узнал «Коммерсантъ».
Фото на обложке: ADragan /
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