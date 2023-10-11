В РФ могут повысить с 600 тыс. до 1 млн рублей лимиты на остаток средств на электронных кошельках, малому бизнесу упростят обжалование блокировки по антиотмывочному закону и другие события 11 октября.

Первая Ассоциация промышленного майнинга, лимит на перевод с электронных кошельков: главное 11 октября