Разработчик Astra Linux планирует разместить свои акциии на Мосбирже, «Сбер» скоро запустит сервис по защите клиентов от мошенников в мессенджерах и другие события 12 сентября.

Astra Linux на Мосбирже, сервис «Сбера» по защите от мошенников в мессенджерах: главное 12 сентября