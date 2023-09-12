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Astra Linux на Мосбирже, сервис «Сбера» по защите от мошенников в мессенджерах: главное 12 сентября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Разработчик Astra Linux планирует разместить свои акциии на Мосбирже, «Сбер» скоро запустит сервис по защите клиентов от мошенников в мессенджерах и другие события 12 сентября.

Astra Linux на Мосбирже, сервис «Сбера» по защите от мошенников в мессенджерах: главное 12 сентября

Финансы

  • Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей, доллара — ниже 93 рублей.

Бизнес

  • Разработчик Astra Linux собирается в четвертом квартале разместить на Мосбирже до 10% своих акций. Это IPO может стать крупнейшим за последние несколько лет.
  • Структура HP оспаривает решение суда в РФ о выплате дистрибутору 1,4 млрд рублей. Эксперты не исключают заключения мирового соглашения между сторонами, пишут «Ведомости».
  • На этой неделе российские IT-компании подпишут меморандум о разработке и продвижении единых методик по сертификации специалистов, работающих с отечественным софтом — в первую очередь чтобы повысить спрос на услуги учебных центров, передает «Коммерсантъ».

Технологии и сервисы

  • «Сбер» скоро запустит сервис по защите клиентов от мошенников в мессенджерах. 
  • Релиз операционной системы iOS 17 состоится одновременно с выходом новых iPhone 12 сентября. Мошенники уже предлагают пользователям поставить ее раньше срока с помощью Telegram-ботов.

Фото на обложке: Silentgunman / Shutterstock

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