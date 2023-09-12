Astra Linux на Мосбирже, сервис «Сбера» по защите от мошенников в мессенджерах: главное 12 сентября

Карина Пардаева
Разработчик Astra Linux планирует разместить свои акциии на Мосбирже, «Сбер» скоро запустит сервис по защите клиентов от мошенников в мессенджерах и другие события 12 сентября.
Astra Linux на Мосбирже, сервис «Сбера» по защите от мошенников в мессенджерах: главное 12 сентябряКарина Пардаева
Финансы
- Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей, доллара — ниже 93 рублей.
Бизнес
- Разработчик Astra Linux собирается в четвертом квартале разместить на Мосбирже до 10% своих акций. Это IPO может стать крупнейшим за последние несколько лет.
- Структура HP оспаривает решение суда в РФ о выплате дистрибутору 1,4 млрд рублей. Эксперты не исключают заключения мирового соглашения между сторонами, пишут «Ведомости».
- На этой неделе российские IT-компании подпишут меморандум о разработке и продвижении единых методик по сертификации специалистов, работающих с отечественным софтом — в первую очередь чтобы повысить спрос на услуги учебных центров, передает «Коммерсантъ».
Технологии и сервисы
- «Сбер» скоро запустит сервис по защите клиентов от мошенников в мессенджерах.
- Релиз операционной системы iOS 17 состоится одновременно с выходом новых iPhone 12 сентября. Мошенники уже предлагают пользователям поставить ее раньше срока с помощью Telegram-ботов.
Фото на обложке: Silentgunman /
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