VK запустила сервис для тюнинга автомобилей

VK представила новый сервис — «Автомобильный кастомайзер», в нем пользователи смогут подобрать под себя характеристики машины, а затем связаться с автосервисами для воплощения задумки. Об этом рассказали в пресс-службе технологической корпорации.
В мини-приложении, где доступен сервис, представлено более 40 моделей мировых брендов. Пользователям предлагается выбрать цвет автомобиля, подобрать дизайн, шины, диски, подвеску, спойлеры и обвесы. Также в приложении можно поучаствовать в баттлах с другими пользователями.
Пять российских автосервисов уже сотрудничают в VK, Power Wheels, Gosha Turbo Tech, Deikin Exhaust, Prime Auto Club, Advance Star и STEK Russia после виртуального тюнинга смогут оказать выбранные услуги. Позже к «Автомобильному кастомайзеру» присоединятся другие автосервисы.
В будущем в сервис добавят такие опции, как выбор тонировки, настройка салона, автосохранение дизайна. К кастомайзеру присоединятся и другие автосервисы.
Также пользователи кастомайзера смогут поучаствовать в конкурсе от автоблогеров Артема Ема и Сергея Волка (Dragtimes), которые в рамках своего шоу разыграют доведенную до модификации Stage 3 машину Skoda Octavia.
О том, что в VK появится сервис для автомобильного тюнинга, сообщалось еще в июне.
Фото на обложке: Africa Studio /
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