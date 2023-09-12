VK запустила сервис для тюнинга автомобилей

VK представила новый сервис — «Автомобильный кастомайзер», в нем пользователи смогут подобрать под себя характеристики машины, а затем связаться с автосервисами для воплощения задумки. Об этом рассказали в пресс-службе технологической корпорации.

В мини-приложении, где доступен сервис, представлено более 40 моделей мировых брендов. Пользователям предлагается выбрать цвет автомобиля, подобрать дизайн, шины, диски, подвеску, спойлеры и обвесы. Также в приложении можно поучаствовать в баттлах с другими пользователями.

Пять российских автосервисов уже сотрудничают в VK, Power Wheels, Gosha Turbo Tech, Deikin Exhaust, Prime Auto Club, Advance Star и STEK Russia после виртуального тюнинга смогут оказать выбранные услуги. Позже к «Автомобильному кастомайзеру» присоединятся другие автосервисы.

В будущем в сервис добавят такие опции, как выбор тонировки, настройка салона, автосохранение дизайна. К кастомайзеру присоединятся и другие автосервисы.

Также пользователи кастомайзера смогут поучаствовать в конкурсе от автоблогеров Артема Ема и Сергея Волка (Dragtimes), которые в рамках своего шоу разыграют доведенную до модификации Stage 3 машину Skoda Octavia.

О том, что в VK появится сервис для автомобильного тюнинга, сообщалось еще в июне.

Фото на обложке: Africa Studio / Shutterstock