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Qiwi разделит бизнес в ноябре, смягчение запрета на ввоз личных товаров в ЕС: главное 13 сентября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Qiwi plc планирует разделить бизнес к ноябрю 2023 года, в России уменьшилось зарплатное неравенство, Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами в ЕС товаров для личного пользования и другие события 13 сентября.

Qiwi разделит бизнес в ноябре, смягчение запрета на ввоз личных товаров в ЕС: главное 13 сентября

Мир

  • Еврокомиссия 12 сентября смягчила запрет на ввоз россиянами в ЕС так называемых personal goods — товаров для личного пользования. Нацорганам рекомендовано сосредоточиться на автомобилях въезжающих россиян при исполнении импортного эмбарго.

Финансы

  • В России уменьшилось зарплатное неравенство: в 2023 году средние зарплаты 20% наименее и 20% наиболее оплачиваемых работников отличались в 7,7 раза — 22,7 тыс. рублей против 173,7 тыс. рублей, сообщает FinExpertiza.

Бизнес

  • Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger — Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) — вышел из российского бизнеса. Новым владельцем и гендиректором местного подразделения стал Денис Щукин, а название структуры сменилось на ООО «Ритэйл Экселенс».
  • Qiwi plc планирует разделить бизнес на российский и международный для сохранения листинга до 11 ноября 2023 года. Компания попросила об отсрочке Nasdaq.
  • Экс-менеджеры Dalli и Dentsu запустили в России производство лакомств для животных. Бренд Woofa до конца года будет расширен до десяти позиций.
  • Посещаемость ресторанов, кафе и баров Москвы в первом полугодии 2023 года выросла на треть к прошлому году, сообщил Мостуризм на основе данных о платежах по банковским картам Сбербанка.
  • МТС начала принимать предзаказы на новинки Apple. Оформить предзаказ можно по предоплате, покупатель получит виртуальный сертификат.

Фото на обложке: Depositphotos

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