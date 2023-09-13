Qiwi plc планирует разделить бизнес к ноябрю 2023 года, в России уменьшилось зарплатное неравенство, Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами в ЕС товаров для личного пользования и другие события 13 сентября.

Qiwi разделит бизнес в ноябре, смягчение запрета на ввоз личных товаров в ЕС: главное 13 сентября