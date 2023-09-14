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Биржевые овернайты в юанях, VEON закроет сделку по продаже «ВымпелКома» в октябре: главное 14 сентября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Тинькофф-банк» планирует запустить биржевые овернайты в юанях, 47% самозанятых в России намерены увеличить стоимость своих услуг и другие события 14 сентября.

Биржевые овернайты в юанях, VEON закроет сделку по продаже «ВымпелКома» в октябре: главное 14 сентября

Финансы

  • К сервису Сбера «Плати QR» подключился банк «Уралсиб», клиенты которого теперь смогут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-кодам «Сбера». 
  • «Тинькофф-банк» планирует запустить биржевые овернайты в юанях. Юрлица смогут разместить китайскую валюту на день под проценты через биржевую инфраструктуру. 
  • 47% самозанятых в России намерены увеличить стоимость своих услуг до конца 2023 года, каждый пятый — на 20-30%. Чаще всего самые большие заработки самозанятым предлагают в сфере розничной торговли, IT, логистики, услуг для населения и бизнеса.
  • Qiwi Uzbekistan приостановила международные переводы в связи с ограничением ЦБ республики. Компания отправила запросы местному регулятору, но так и не получила ответа.

Бизнес

  • Стоимость рекламы в сфере электронной торговли к концу года подорожает на 80% из-за падения спроса на дорожающие зарубежные товары, а также появления платформы VK Ads, узнал «Ъ».
  • Нидерландский холдинг VEON планирует закрыть сделку по продаже «ВымпелКома» (бренд «Билайн») до 13 октября. Сделку планировали закрыть до 1 июня, но у правкомиссии возникли вопросы по расчетам с российскими держателями бондов холдинга.

Сервисы и технологии

  • Российские хостинг-провайдеры отмечают восстановление  спроса со стороны зарубежных клиентов на аренду вычислительных мощностей, пишет «Коммерсантъ».

Транспорт

  • «Совкомбанк страхование» отказался от продажи полисов ОСАГО через агентские и брокерские каналы. Решение было принято в связи с высокими комиссиями контрагентов, сообщает «Ъ».

Фото на обложке: NicoElNino / Shutterstock

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