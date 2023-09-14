Биржевые овернайты в юанях, VEON закроет сделку по продаже «ВымпелКома» в октябре: главное 14 сентября

Карина Пардаева
«Тинькофф-банк» планирует запустить биржевые овернайты в юанях, 47% самозанятых в России намерены увеличить стоимость своих услуг и другие события 14 сентября.
Биржевые овернайты в юанях, VEON закроет сделку по продаже «ВымпелКома» в октябре: главное 14 сентябряКарина Пардаева
Финансы
- К сервису Сбера «Плати QR» подключился банк «Уралсиб», клиенты которого теперь смогут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-кодам «Сбера».
- «Тинькофф-банк» планирует запустить биржевые овернайты в юанях. Юрлица смогут разместить китайскую валюту на день под проценты через биржевую инфраструктуру.
- 47% самозанятых в России намерены увеличить стоимость своих услуг до конца 2023 года, каждый пятый — на 20-30%. Чаще всего самые большие заработки самозанятым предлагают в сфере розничной торговли, IT, логистики, услуг для населения и бизнеса.
- Qiwi Uzbekistan приостановила международные переводы в связи с ограничением ЦБ республики. Компания отправила запросы местному регулятору, но так и не получила ответа.
Бизнес
- Стоимость рекламы в сфере электронной торговли к концу года подорожает на 80% из-за падения спроса на дорожающие зарубежные товары, а также появления платформы VK Ads, узнал «Ъ».
- Нидерландский холдинг VEON планирует закрыть сделку по продаже «ВымпелКома» (бренд «Билайн») до 13 октября. Сделку планировали закрыть до 1 июня, но у правкомиссии возникли вопросы по расчетам с российскими держателями бондов холдинга.
Сервисы и технологии
- Российские хостинг-провайдеры отмечают восстановление спроса со стороны зарубежных клиентов на аренду вычислительных мощностей, пишет «Коммерсантъ».
Транспорт
- «Совкомбанк страхование» отказался от продажи полисов ОСАГО через агентские и брокерские каналы. Решение было принято в связи с высокими комиссиями контрагентов, сообщает «Ъ».
Фото на обложке: NicoElNino /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Qiwi разделит бизнес в ноябре, смягчение запрета на ввоз личных товаров в ЕС: главное 13 сентября
- 2 Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в России
- 3 Qiwi завершит реструктуризацию бизнеса на российский и международный в ноябре 2023 года
- 4 Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей
- 5 Литва конфискует зарегистрированные в России автомобили
ВОЗМОЖНОСТИ
14 сентября 2023
15 сентября 2023
15 сентября 2023
Популярное
Архив rb.ru