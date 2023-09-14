«Тинькофф-банк» планирует запустить биржевые овернайты в юанях, 47% самозанятых в России намерены увеличить стоимость своих услуг и другие события 14 сентября.

Биржевые овернайты в юанях, VEON закроет сделку по продаже «ВымпелКома» в октябре: главное 14 сентября