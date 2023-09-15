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Российские автопроизводители попали под санкции США, новый сервис «Мегафон»: главное 15 сентября

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Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич» попали под санкции США, пользователи «Мегафона» смогут связать одним номером смартфон и умные часы с eSIM и другие новости к утру 15 сентября.

Российские автопроизводители попали под санкции США, новый сервис «Мегафон»: главное 15 сентября

Бизнес

  • Google объявила о масштабных увольнениях в отделах подбора персонала. Работы лишатся несколько сотен HR-специалистов – их уволят в рамках программы компании по сокращению расходов.
  • За последний месяц средний чек в магазинах фешн-ритейла в Москве вырос на 10%, а поcещаемость — на 3% год к году. Динамика связана в основном с ростом цен.

Сервисы и технологии

  • «Мегафон» запустил новый сервис — его пользователи смогут связать одним номером смартфон и умные часы с eSIM.
  • Государство вводит новые правила кибербезопасности для хостинг-провайдеров. Они будут обязаны подключиться к системе противодействия кибератакам ФСБ ГосСОПКА, самостоятельно блокировать ресурсы, через которые ведутся кибератаки, и передавать данные о вредоносном трафике в систему, пиште «Коммерсантъ».
  • Мощность российских дата-центров выросла более чем на 20% в 2023 году, составив 70,3 тыс. стойко-мест, узнали «Ведомости».

Транспорт

  • Российские автоконцерны «АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич» 14 сентября внесли в санкционный список США.

Фото на обложке: Unsplash

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