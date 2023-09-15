«АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич» попали под санкции США, пользователи «Мегафона» смогут связать одним номером смартфон и умные часы с eSIM и другие новости к утру 15 сентября.

Российские автопроизводители попали под санкции США, новый сервис «Мегафон»: главное 15 сентября