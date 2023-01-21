Статистика роста цен, выгодные направления для самозанятых, новости Telegram: главное для бизнеса 21 января

Екатерина Алипова
Растут цены на йод и товары для гигиены, поход в кино стал дороже на 23%, Telegram ожидают возможные сложности при оработке банковских платежей, а RB продолжает следить за актуальными для предпринимателей новостями России и мира.
Статистика роста цен, выгодные направления для самозанятых, новости Telegram: главное для бизнеса 21 январяЕкатерина Алипова
В мире
- Страны G7, ЕС и Австралия намерены ввести два потолка цен на российские нефтепродукты: для продукции с премией к нефти и для продукции с дисконтом.
- По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), инвестиции в бизнесы развивающихся стран за последнюю неделю выросли почти в четыре раза по сравнению с предыдыдущей и составили $12,7 млрд.
В России
- Средний чек одного похода в кино в РФ вырос в декабре-январе на 23% с 784 рублей до 966 рублей за билет + комбо снеков и напитка (данные исследования банка «Русский стандарт»).
- Росстат поделился статистикой наиболее подорожавших товаров (на первом месте йод, далее —спички, мыло, прокладки, автомобиль, дезодорант, маргарин, шампунь, зубная паста). Из 420 исследуемых товаров подешевевшие только овощи из «борщевого набора».
- Сооснователь платформы для самозанятых «Язанят» и член «Опоры России» Павел Зюков подсчитал, что наиболее выгодно сейчас работать самозанятым в индустрии строительства (средняя зарплата подросла на 17%), в обслуживании автотранспорта (на фоне кризиса запчастей и работы официальных сервисов), а также в торговле, дизайне и сфере здоровья.
В бизнесе
- Роскомнадзор признал Telegram иностранным мессенджером, что ставит под угрозу работу банковских карт с приложением с 1 марта текущего года («Ъ»).
- Бывший гендиректор центра имени Хруничева Андрей Калиновский объявлен в международный розыск из-за подозрения в хищении около 400 млн рублей при реализации контрактов о поставке режущих инструментов для предприятия из группы «Роскосмоса» («Ъ»).
- Новые магазины на месте бывших Zara и Massimo Dutti от группы Inditex (после продажи их иранской компании Daher Group) могут открыться в России уже весной.
- Morgan Stanley на 10% снизил годовую компенсацию гендиректора за 2022 год до $31,5 млн. Теперь самый высокооплачиваемый руководитель банка — в JPMorgan со ставкой $34,5 млн.
- Прокуратура обнародовала подлежащие конфискации активы основателя FTX — $700 млн (всего 10 счетов, акции, криптовалюта и наличные средства). Ранее данные об оставшемся имуществе Сэма Бэнкмана-Фрида не раскрывались.
- Первый магазин новых владельцев российского бизнеса Inditex откроется в «Авиапарке». Часть ассортимента Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka может остаться в новых бутиках, которые ожидаются уже весной.
- Google увольняет почти весь штат инкубатора Area 120. В целом Alphabet планирует расстаться с 12 тыс. сотрудников.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
23 января 2023
25 января 2023
Популярное
Новости
Илон Маск продал акции Tesla на $3,6 млрд перед обвалом их стоимости из-за слабой отчетности
Списки и рейтинги
Самые интересные нейросети: топ-14 сервисов для раскрашивания изображений, генерации текста и не только
Списки и рейтинги