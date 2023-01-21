Растут цены на йод и товары для гигиены, поход в кино стал дороже на 23%, Telegram ожидают возможные сложности при оработке банковских платежей, а RB продолжает следить за актуальными для предпринимателей новостями России и мира.

Статистика роста цен, выгодные направления для самозанятых, новости Telegram: главное для бизнеса 21 января