2ГИС запустил публичное бета-тестирование Android Auto

2ГИС приступил к тестированию Android Auto. Сервис подключается к мультимедийной системе автомобиля через смартфон. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

В бета-версии открыты все функции, которые SDK Android Auto использует в навигаторах. Доступен поиск адресов и компаний в офлайне, голосовой ввод, перенос маршрута с телефона на автомагнитолу и быстрый доступ к избранному.

«Мы получили положительные отзывы на релиз CarPlay для Apple. Это убедило нас в необходимости реализации 2ГИС для Android Auto. Первое письмо в Google мы написали год назад, теперь мы одни из первых в мире, кто получил ранний доступ к публичному SDK Android Auto для навигаторов», — рассказал продакт-менеджер сервиса транспорта в 2ГИС Александр Сырков.

Разработчики 2ГИС продолжают общение с Google, в том числе чтобы в публичной версии SDK увидеть поддержку обработки кликов по объектам и возможность двигать и приближать карту. Сейчас в платформе для управления картой доступны только кнопки управления зумом.

Фото: 2ГИС

Воспользоваться приложением 2ГИС на Android Auto может любой желающий. Для этого необходимо стать бета-тестером, скачать приложения 2GIS Beta и Android Auto. Подключить смартфон к Android Auto можно с помощью USB-кабеля. Удалять основное приложение 2ГИС с телефона не нужно.

Фото на обложке: Pixabay