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Литва ограничила россиян в получении ВНЖ, PickPoint решил прекратить работу в РФ: главное 5 апреля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Литва ограничила россиян в получении ВНЖ, сервис доставки посылок PickPoint решил прекратить работу в России, совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков получил 51% в сервисе самиздата «Литнет» и другие события 5 апреля.

Литва ограничила россиян в получении ВНЖ, PickPoint решил прекратить работу в РФ: главное 5 апреля

Мир

  • Литва ограничила россиян в получении ВНЖ и покупке недвижимости. Закон вступит в силу с 3 мая 2023 года и будет действовать до 2 мая 2024 года, следует из заявления литовского парламента.

Бизнес

  • Сервис доставки посылок PickPoint решил прекратить работу в России. Решение объясняется финансовыми сложностями бизнеса.
  • Туроператоры и системы бронирования фиксируют рост числа запросов на поездки в Россию, поступающих преимущественно из Китая, Ирана, Турции, Египта и прочих «дружественных» стран, пишет «Коммерсантъ».
  • Власти одобрили продажу российских активов владельца Zara. Покупатель — компания Fashion And More Management из свободной зоны ОАЭ. 
  • Совладелец крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» (в нее входят издательства «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер» и др., группа компаний «Литрес» и т. д.) Олег Новиков стал владельцем 51% сервиса самиздата «Литнет», узнали «Ведомости».

Сервисы

  • С начала 2023 года ряд крупных компаний ищет способы продлить подписки на Creative Cloud от Adobe.  Одни продлевают действующие лицензии, другие готовы заключать новые соглашения, чтобы получить доступ к софт, сообщил «Ъ».

Фото на обложке: Janis Smits / Shutterstock

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