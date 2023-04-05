Литва ограничила россиян в получении ВНЖ, PickPoint решил прекратить работу в РФ: главное 5 апреля

Карина Пардаева
Литва ограничила россиян в получении ВНЖ, сервис доставки посылок PickPoint решил прекратить работу в России, совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков получил 51% в сервисе самиздата «Литнет» и другие события 5 апреля.
Литва ограничила россиян в получении ВНЖ, PickPoint решил прекратить работу в РФ: главное 5 апреляКарина Пардаева
Мир
- Литва ограничила россиян в получении ВНЖ и покупке недвижимости. Закон вступит в силу с 3 мая 2023 года и будет действовать до 2 мая 2024 года, следует из заявления литовского парламента.
Бизнес
- Сервис доставки посылок PickPoint решил прекратить работу в России. Решение объясняется финансовыми сложностями бизнеса.
- Туроператоры и системы бронирования фиксируют рост числа запросов на поездки в Россию, поступающих преимущественно из Китая, Ирана, Турции, Египта и прочих «дружественных» стран, пишет «Коммерсантъ».
- Власти одобрили продажу российских активов владельца Zara. Покупатель — компания Fashion And More Management из свободной зоны ОАЭ.
- Совладелец крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» (в нее входят издательства «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер» и др., группа компаний «Литрес» и т. д.) Олег Новиков стал владельцем 51% сервиса самиздата «Литнет», узнали «Ведомости».
Сервисы
- С начала 2023 года ряд крупных компаний ищет способы продлить подписки на Creative Cloud от Adobe. Одни продлевают действующие лицензии, другие готовы заключать новые соглашения, чтобы получить доступ к софт, сообщил «Ъ».
Фото на обложке: Janis Smits /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Основатель «ВкусВилла» Андрей Кривенко и владелец «Яшкино» Денис Штенгелов попали в список Forbes
- 2 Названы топ-5 привычек, которые мешают накопить
- 3 «F+ tech — Марвел» разрабатывает принтер, дроны подключат к сотовым сетям: главные новости 4 апреля
- 4 Как разработать финансовую модель для стартапа?
- 5 Акции ВТБ выросли почти на 5% на новости о раскрытии отчетности
ВОЗМОЖНОСТИ
05 апреля 2023
05 апреля 2023
05 апреля 2023