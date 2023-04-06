Ушедшие из РФ зарубежные бренды потеряли $2 млрд, АО «Мультипликатор групп» купила трех новых разработчиков игр в дополнение к «Пиксонику» и СП с Innova, основатель стартапа Deepcake Мария Чмир запустила ИИ-сервис для локализации и речи и другие события 6 апреля.

Потери зарубежных брендов, новый ИИ-сервис для перевода речи на 60 языков: главное 6 апреля