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Потери зарубежных брендов, новый ИИ-сервис для перевода речи на 60 языков: главное 6 апреля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Ушедшие из РФ зарубежные бренды потеряли $2 млрд, АО «Мультипликатор групп» купила трех новых разработчиков игр в дополнение к «Пиксонику» и СП с Innova, основатель стартапа Deepcake Мария Чмир запустила ИИ-сервис для локализации и речи и другие события 6 апреля.

Потери зарубежных брендов, новый ИИ-сервис для перевода речи на 60 языков: главное 6 апреля

Бизнес

  • Зарубежные бренды, ушедшие или приостановившие деятельность в России после февраля 2022 года, потеряли в общей сложности до $2 млрд. Самые ощутимые потери понесли шведская H&M, испанская Inditex и IKEA.
  • Основатель стартапа Deepcake Мария Чмир запустила ИИ-сервис для локализации и речи на 60 языков Rask.ai. Сервис дублирует слова спикера так, что речь попадает «точно в губы», и может озвучивать эту речь голосом самого спикера с использованием Voice Cloning.
  • АО «Мультипликатор групп» купила трех новых разработчиков игр в дополнение к «Пиксонику» и СП с Innova. На рынке считают, что в дальнейшем на базе компаниия появится игровой холдинг, который будет работать в партнерстве с VK Play, пишет «Коммерсантъ».

Технологии и сервисы

  • 60% российских компаний планируют замещать китайскими ИБ-решениями продукты ушедших Cisco, Palo Alto и др. Больше всего они интересуются межсетевыми экранами, системами предотвращения вторжений (IPS), системами мониторинга и сканерами безопасности.

Транспорт

  • «Аэрофлот» допустил перебои в международном сообщении из-за закона о персональных данных. Новая редакция закона требует от операторов получения информации от зарубежных партнеров, говорится в разделе о рисках в отчете авиакомпании за 2022 год.
  • Количество автошкол в России сократилось примерно на 15% за два года — с 7 тыс. до 5,96 тыс., пишут «Известия».

Фото на обложке: Willyam Bradberry / Shutterstock

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