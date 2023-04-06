Потери зарубежных брендов, новый ИИ-сервис для перевода речи на 60 языков: главное 6 апреля

Карина Пардаева
Ушедшие из РФ зарубежные бренды потеряли $2 млрд, АО «Мультипликатор групп» купила трех новых разработчиков игр в дополнение к «Пиксонику» и СП с Innova, основатель стартапа Deepcake Мария Чмир запустила ИИ-сервис для локализации и речи и другие события 6 апреля.
Потери зарубежных брендов, новый ИИ-сервис для перевода речи на 60 языков: главное 6 апреляКарина Пардаева
Бизнес
- Зарубежные бренды, ушедшие или приостановившие деятельность в России после февраля 2022 года, потеряли в общей сложности до $2 млрд. Самые ощутимые потери понесли шведская H&M, испанская Inditex и IKEA.
- Основатель стартапа Deepcake Мария Чмир запустила ИИ-сервис для локализации и речи на 60 языков Rask.ai. Сервис дублирует слова спикера так, что речь попадает «точно в губы», и может озвучивать эту речь голосом самого спикера с использованием Voice Cloning.
- АО «Мультипликатор групп» купила трех новых разработчиков игр в дополнение к «Пиксонику» и СП с Innova. На рынке считают, что в дальнейшем на базе компаниия появится игровой холдинг, который будет работать в партнерстве с VK Play, пишет «Коммерсантъ».
Технологии и сервисы
- 60% российских компаний планируют замещать китайскими ИБ-решениями продукты ушедших Cisco, Palo Alto и др. Больше всего они интересуются межсетевыми экранами, системами предотвращения вторжений (IPS), системами мониторинга и сканерами безопасности.
Транспорт
- «Аэрофлот» допустил перебои в международном сообщении из-за закона о персональных данных. Новая редакция закона требует от операторов получения информации от зарубежных партнеров, говорится в разделе о рисках в отчете авиакомпании за 2022 год.
- Количество автошкол в России сократилось примерно на 15% за два года — с 7 тыс. до 5,96 тыс., пишут «Известия».
Фото на обложке: Willyam Bradberry /
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