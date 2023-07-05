Более трети россиян планируют увеличить вложения в фондовый рынок, российский аналог Zara Home и H&M Home под брендом Redecoro появится осенью 2023 года, автодилеры спрогнозировали рост продаж новых легковых машин и другие события 5 июля.

Российский аналог Zara Home и H&M Home, рост продаж новых легковушек: главное 5 июля