Российский аналог Zara Home и H&M Home, рост продаж новых легковушек: главное 5 июля

Карина Пардаева
Более трети россиян планируют увеличить вложения в фондовый рынок, российский аналог Zara Home и H&M Home под брендом Redecoro появится осенью 2023 года, автодилеры спрогнозировали рост продаж новых легковых машин и другие события 5 июля.
Российский аналог Zara Home и H&M Home, рост продаж новых легковушек: главное 5 июляКарина Пардаева
Финансы
- Свыше трети россиян планируют увеличить вложения в фондовый рынок. Активнее других инвестируют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Башкортостана, Свердловской и Самарской областей.
- Дефицит бюджета России в первом квартале составил 2,402 трлн рублей, доходы — 5,678 трлн рублей, расходы — 8,08 трлн рублей. Об этом сообщается в опубликованной Счетной палатой РФ аналитической записке об исполнении федерального бюджета в первом квартале 2023 года.
Бизнес
- В Москве осенью 2023 года появится российский аналог Zara Home и H&M Home под брендом Redecoro. В ближайшие два года планируется открыть 50 магазинов с товарами для дома в России и СНГ.
Транспорт
- Российские автодилеры спрогнозировали рост продаж новых легковых и легких коммерческих машин в третьем квартале 2023 года на 15-18%, до 298 тыс. штук.
- Штрафы за езду на самокате одновременно двух человек могут быть введены в случае, если запрет на такую езду будет установлен правилами дорожного движения. Об этом ТАСС заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.
Фото на обложке: rangizzz /
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