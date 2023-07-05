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Российский аналог Zara Home и H&M Home, рост продаж новых легковушек: главное 5 июля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Более трети россиян планируют увеличить вложения в фондовый рынок, российский аналог Zara Home и H&M Home под брендом Redecoro появится осенью 2023 года, автодилеры спрогнозировали рост продаж новых легковых машин и другие события 5 июля.

Российский аналог Zara Home и H&M Home, рост продаж новых легковушек: главное 5 июля

Финансы

  • Свыше трети россиян планируют увеличить вложения в фондовый рынок. Активнее других инвестируют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Башкортостана, Свердловской и Самарской областей. 
  • Дефицит бюджета России в первом квартале составил 2,402 трлн рублей, доходы — 5,678 трлн рублей, расходы — 8,08 трлн рублей. Об этом сообщается в опубликованной Счетной палатой РФ аналитической записке об исполнении федерального бюджета в первом квартале 2023 года.

Бизнес

  • В Москве осенью 2023 года появится российский аналог Zara Home и H&M Home под брендом Redecoro. В ближайшие два года планируется открыть 50 магазинов с товарами для дома в России и СНГ. 

Транспорт

  • Российские автодилеры спрогнозировали рост продаж новых легковых и легких коммерческих машин в третьем квартале 2023 года на 15-18%, до 298 тыс. штук.
  • Штрафы за езду на самокате одновременно двух человек могут быть введены в случае, если запрет на такую езду будет установлен правилами дорожного движения. Об этом ТАСС заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Фото на обложке: rangizzz / Shutterstock

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