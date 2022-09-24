90% компаний считают свои усилия в сфере кибербезопасности недостаточными — исследование

Согласно исследованию Foundry «Приоритеты безопасности на 2022 год», подавляющее большинство (90%) руководителей служб безопасности считают, что их организация не справляется с рисками в сфере кибербезопасности, а прилагаемые усилия для развития этого направления недостаточны.

В онлайн-опросе, проводимом с июня по август 2022 года, приняли участие 872 руководителя из служб ИТ и/или корпоративной безопасности, пишет VentureBeat.

Распределение респондентов по регионам:

Северная Америка – 55%,

страны Европы, Ближнего Востока и Африки – 18%,

Азиатско-Тихоокеанский регион – 27%.

Представленные отрасли:

технологии (25%),

производство (13%),

государственные / некоммерческие организации (10%),

финансовые услуги (8%).

Средний размер опрошенных компаний – 10+ тыс. сотрудников.

Участники опроса отметили, что в 27% случаев риски, с которыми компании столкнулись в сфере кибербезопасности, были весьма серьезные – как для части предприятия, так и для бизнеса в целом.

Еще 26% опрошенных уверены, что их организация не инвестирует достаточно ресурсов для устранения рисков, а бюджеты всегда играли важную роль в усилиях компании по обеспечению кибербезопасности.

Опрос показал, что для малого бизнеса средний бюджет на обеспечение безопасности вырос до $16 млн с $11 млн в прошлом году и $5,5 млн в 2020 году. При этом «обеспечивающий стабильность» бюджет видится участникам опроса в 10 раз больше реального.

Из компаний, которые представляли опрошенные, лишь 23% не заинтересованы в услугах киберстрахования.

Страховые сервисы становятся все более актуальными в мире, где киберпреступления становятся услугой: компании видят, как продается и покупается возможность взломать сайты тех или иных корпораций.

Исследование также показывает, что нехватка навыков в сфере безопасности у значительной части персонала по-прежнему остается актуальной проблемой.

Для ее решения почти половина ИТ-руководителей (45%) нематериально стимулируют сотрудников больше погружаться в тему, использовать технологии и брать на себя ответственность за кибербезопасность в компании.

42% отдают реализацию функционала по кибербезопасности на аутсорсинг, а 36% увеличивают вознаграждение и улучшают льготы, если сотрудники активно включаются в эту тему.

Фото на обложке: GuerrillaBuzz / Unsplash