90% компаний считают свои усилия в сфере кибербезопасности недостаточными — исследование

Согласно исследованию Foundry «Приоритеты безопасности на 2022 год», подавляющее большинство (90%) руководителей служб безопасности считают, что их организация не справляется с рисками в сфере кибербезопасности, а прилагаемые усилия для развития этого направления недостаточны.
В онлайн-опросе, проводимом с июня по август 2022 года, приняли участие 872 руководителя из служб ИТ и/или корпоративной безопасности, пишет VentureBeat.
Распределение респондентов по регионам:
- Северная Америка – 55%,
- страны Европы, Ближнего Востока и Африки – 18%,
- Азиатско-Тихоокеанский регион – 27%.
Представленные отрасли:
- технологии (25%),
- производство (13%),
- государственные / некоммерческие организации (10%),
- финансовые услуги (8%).
Средний размер опрошенных компаний – 10+ тыс. сотрудников.
Участники опроса отметили, что в 27% случаев риски, с которыми компании столкнулись в сфере кибербезопасности, были весьма серьезные – как для части предприятия, так и для бизнеса в целом.
Еще 26% опрошенных уверены, что их организация не инвестирует достаточно ресурсов для устранения рисков, а бюджеты всегда играли важную роль в усилиях компании по обеспечению кибербезопасности.
Опрос показал, что для малого бизнеса средний бюджет на обеспечение безопасности вырос до $16 млн с $11 млн в прошлом году и $5,5 млн в 2020 году. При этом «обеспечивающий стабильность» бюджет видится участникам опроса в 10 раз больше реального.
Из компаний, которые представляли опрошенные, лишь 23% не заинтересованы в услугах киберстрахования.
Страховые сервисы становятся все более актуальными в мире, где киберпреступления становятся услугой: компании видят, как продается и покупается возможность взломать сайты тех или иных корпораций.
Исследование также показывает, что нехватка навыков в сфере безопасности у значительной части персонала по-прежнему остается актуальной проблемой.
Для ее решения почти половина ИТ-руководителей (45%) нематериально стимулируют сотрудников больше погружаться в тему, использовать технологии и брать на себя ответственность за кибербезопасность в компании.
42% отдают реализацию функционала по кибербезопасности на аутсорсинг, а 36% увеличивают вознаграждение и улучшают льготы, если сотрудники активно включаются в эту тему.
Фото на обложке: GuerrillaBuzz / Unsplash
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