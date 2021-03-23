Прием на работу в виртуальной реальности: Accenture разработала интерактивное решение для HR

Компания Accenture в России разработала кадровое решение на базе технологии виртуальной реальности (VR). С помощью продукта VR tour компания перевела в интерактивный формат стандартный рассказ рекрутера о работе в Accenture. Об этом RB.ru рассказал представитель компании.
При помощи решения соискатель проходит квест из трех виртуальных комнат. В первой происходит знакомство с рабочим местом. Вторая комната посвящена карьерному наставничеству, тренингам и сертификациям. Третья рассказывает о различных бонусах.
Отмечается, что во время тура кандидату также предлагаются некоторые задания. Например, ему нужно забросить баскетбольный мяч в корзину или сопоставить русские слова с английскими переводами.
Сейчас приложение используется технологическим центром Accenture в Твери.
Для прохождения виртуальной экскурсии Accenture получает согласие у каждого соискателя, пояснили в компании.
Проведение экскурсии требует наличия VR-оборудования:
- шлема с контроллерами,
- базовых станций, определяющих расположение шлема,
- компьютера с мощной видеокартой,
- специального приложения.
Поэтому на данный момент виртуальные экскурсии проводятся только в офисе компании. Однако, если у кандидата будет необходимое оборудование дома, в Accenture готовы проводить VR-интервью удаленно.
«Те, кто уже испытал на себе приложение – в восторге. Мы заметили, что информация воспринимается лучше: ребята больше погружаются в процесс, задают дополнительные вопросы, — рассказал руководитель инновационной команды технологического центра Accenture в России Владимир Селянкин.
Он добавил, что решение помогает продемонстрировать соискателям инновационность компании.
По заявлению компании, разработка продукта заняла 3 месяца, а жизненный цикл проекта до выхода на конечных пользователей — чуть меньше года.
В дальнейшем Accenture планирует развернуть VR tour в Ростовском технологическом центре. Кроме того, предполагается развитие решения: добавление комнат, создание квестов и добавление новой информации.
Accenture — глобальная компания, оказывающая услуги в области управленческого консалтинга, технологий и аутсорсинга. По собственным данным, сейчас в компании работает более 401 тысячи специалистов в 120 странах мира.
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Фото: Unsplash
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