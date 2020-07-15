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Acronis купила разработчика ПО для защиты от утечек в организациях DeviceLock

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Acronis сообщила о покупке разработчика программного обеспечения (ПО) для защиты от утечек данных и контроля доступа к устройствам DeviceLock. Об этом сообщается в пресс-релизе Acronis.

Acronis купила разработчика ПО для защиты от утечек в организациях DeviceLock

В рамках соглашения DeviceLock станет дочерней компанией Acronis. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Отмечается, что продукты DeviceLock используются на 4 млн компьютерах по всему миру в информационных системах 5 тысяч организаций кредитно-финансового, производственного, оборонного и государственного секторов, а также ритейла, здравоохранения и образования.

Продукт DeviceLock позволяет предотвращать утечки данных непосредственно на пользовательских компьютерах. В Acronis отмечают, что две трети инцидентов утечек данных связаны с инсайдерами, включая сотрудников, подрядчиков и клиентов.

Acronis встроит технологии DeviceLock в платформу Acronis Cyber Platform, предоставляя новые услуги через портал Acronis Cyber Cloud Solutions.

В то же время продолжится работа над новыми версиями комплекса DeviceLock DLP при сохранении технической поддержки в полном объеме.

Фото: Unsplash

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