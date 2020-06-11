Акционер девелоперского холдинга «Адамант» будет выращивать клубнику

Акционер холдинга «Адамант» Владимир Голубев стал победителем аукциона, на который было выставлено 100% доли в ООО «Спецпромкомпания». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Единой электронной торговой площадки.

Как следует из отчета по оценке «Спецпромкомпании», она принадлежала госкорпорации ВЭБ.РФ. Компания владеет 440,8 га земли на территории совхоза «Раменское» в Раменском районе Подмосковья. Как сообщил газете представитель ВЭБ.РФ, на этой территории находится тепличный комплекс, который используется для выращивания роз.

Представитель ВЭБ.РФ добавил, что структура госкорпорации выкупила «Спецпромкомпанию» на торгах при процедуре банкротства в 2018 году за 734,5 млн рублей. Согласно лотовой документации, Голубев заплатил за «Спецпромкомпанию» 903,9 млн рублей.

Голубев отметил, что покупка компании — его личная инвестиция, не связанная с холдингом «Адамант». По словам бизнесмена, он планирует заниматься в Раменском районе круглогодичным выращиванием клубники.

Сейчас тепличный комплекс занимает 24 га. Идет строительство второй очереди объекта площадью 12 га. К 2021 году Голубев рассчитывает довести площадь теплиц под клубнику до 50 га. На оставшихся площадях в Раменском он собирается заняться выращиванием других сельскохозяйственных культур.

По словам бизнесмена, управлять проектом будет компания «Виктория эстейт», которая уже развивает в подмосковной Электростали агропарк площадью 1500 га. Управляющий компании Вениамин Ростов подтвердил эту информацию. Инвестиции в строительство второй очереди тепличного комплекса он оценивает в 3,4 млрд рублей.

Владимир Голубев — акционер холдинга «Адамант», одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. По собственным данным группы, ей принадлежит около 1,5 млн квадратных метров недвижимости. Среди проектов — петербургские торгово-развлекательные центры «Заневский каскад», «Континент на Звездной», «Меркурий». Другие акционеры холдинга — Игорь Лейтис, Михаил Баженов и Анатолий Мариничев.

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