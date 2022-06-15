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СМИ: топ-менеджер «Аэрофлота» арестован по делу о мошенничестве

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Директор департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаил Минаев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Хорошевского суда Москвы. 

СМИ: топ-менеджер «Аэрофлота» арестован по делу о мошенничестве

Размер причиненного Минаевым ущерба в суде не уточнили.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Минаеву М.В., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечению в виде заключения под стражу», — сообщили в суде. Минаев уже обжаловал арест. 

Если топ-менеджер авиакомпании будет признан виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы, а также придется заплатит штраф на сумму до 1 млн рублей. 

В мае Хорошевский суд Москвы также заочно арестовал экс-замгендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова. Панов — фигурант уголовного дела, возбужденного по той же статье. РБК со ссылкой на источник сообщал, что дело связано с контрактом на 200 млн рублей на разработку маркетинговой стратегии «Аэрофлота», который был заключен в 2019 году с американской Bain.

Сам Панов заявлял, что обвинение против него политически мотивировано — оно было выдвинуто после колонки топ-менеджера в Financial Times, где Панов высказался против спецоперации на Украине. Сейчас топ-менеджер находится за границей. Ранее в офисе «Аэрофлота» проходили обыски.

Фото на обложке: Unsplash

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